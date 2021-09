Lokasjon og avtaler for terreng-NM videreføres til de nye datoene og påmelding vil nå være åpen igjen.





Gneist og Gular er klar til å ta imot deltagerne til NM-terrengløp på Storetveitmarken 2. -3. oktober.



Med tanke på at Norge snart skal gjenåpnes etter pandemien satser arrangøren på at mesterskapet skal kunne arrangeres under nesten normale tilstader. Selv om arrangøren må vente til etter påmeldingsfristen med å sette opp et endelig tidsskjema, er et tentativ satt opp:

Lørdag 2. oktober

12:30 Forventet åpning

12:45 1. start

Søndag 3. oktober

12:00 Start klubbstafett kvinner

12:45 Start klubbstafett herrer













Arrangørklubbene Gneist og Gular tok medaljer sist det ble arrangert terreng-NM i Hordaland (Osterøy 2018)



Tidligere storløper Atle Tellevik var speaker under NM 2018, han blir også å finne bak mikrofonen på Storetveitmarken. Om Bjarte Vik (t.v.) tar på seg piggsko og stiller i veteranklassen er litt usikkert, men uansett regner vi med at han er til stede som trener/lagleder for Osterøy IL



Link NM terrengløp sin hjemmeside

Link NM terrengløp FB



Arrangøren har vært på befaring i løypen som nå er snøfri og begynner så smått å bli grønn. Det blir en spennende løype i et åpent terreng. Selv om løypen virker relativt flat vil det bli en tøff rundløype på 1000 meter som løpes 2 ganger av samtlige minus herrer senior som har 3 runder.



Bilder fra løypen