Årets versjon av Kodalmila ble en noe redusert utgave i forhold til tidligere år. Det ble på et sent tidspunkt bestemt at løpet skulle arrangeres, og det ble dessverre inget barneløp denne gangen. Arrangøren var allikevel fornøyd med at 122 deltakere stilte til start.



Odd Lars (74) har løpt alle 43 utgavene av Kodalmila

Det vanket heder, ære og blomster til deltakeren med startnummer 61 denne gangen. Odd Lars Bredal, som representerer Nanset Ski, har deltatt i samtlige utgaver av løpet. Dette var altså hans førtitredje start. Til Sandefjords Blad forteller han at Kodalmila er et veldig fint treningsmål. Han trener allsidig gjennom hele året, med både skigåing, sykling og løping. Det bør også legges til at Bredal har deltatt i alle utgaver av både Larviksløpet og Brunlandsløpet også.



Odd Lars Bredal mottar blomster fra arrangøren etter sin 43. start av 43 mulige. (Foto: Torstein Flåm)







Heder, ære og blomster ble det også på Bjørn Tveitan (t.v) og Bjørn Helge Foldvik. Begge to løp Kodalmila for 30. gang i år. (Foto: Torstein Flåm)







Starten er i gang for løperne på 10 kilometer. Fra venstre: Bjørnar Skatvedt (1), Roar Andersen (53), Jan Olav Haukemyr (57) og Jan Ivar Aasrum. (Foto: Torstein Flåm)







- Denne helgen var det ikke noe Premier League på TV, så da kunne vi være her, fortalte André Klausen til Sandefjords blad. Han og kameratene deltok på 5-kilometeren. (Foto: Torstein Flåm)







Helen Nilsen (134) koster på seg et vink til fotografen. I mål ble det tredjeplass på 5-kilometeren. Nummer 143, Emil Marand, løp i klasse 12-13 år, og vant. (Foto: Torstein Flåm)







Simen S. Linnestad fra Team Hasås var fornøyd underveis. I mål ble det fjerdeplass totalt, og klasseseier i Menn 23-34 år. (Foto: Torstein Flåm)



​Topp 5 resultater 10 kilometer // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Andrea Opstad Andersen Stokke IL K20-22 40:11 2 Kirsti M. Johnsen Tjøme Løpeklubb K65-69 47:59 3 Siri Bjørnetun Jacobsen OSLO K23-34 49:18 4 Charlotte Skjelbred Sandefjord og Andebu Eiendomsmegling AS K23-34 50:23 5 Maja Røed Lohne Andebu IL K23-34 52:54





Andrea Opstad Andersen fra Stokke IL vant kvinnenes 10-kilometer. Siri Bjørnetun Jacobsen ble nummer tre. (Foto: Torstein Flåm)



​Topp 5 resultater 10 kilometer // Menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Espen Lie Rundens Krigere M35-39 32:37 2 Øystein Anmarksrud Tjøme Løpeklubb M23-34 34:08 3 Nils Ingar Aadne Andebu IL / Team Kaffebryggeriet M35-39 34:33 4 Ole Teodor Trølm Runar M18-19 34:42 5 Preben Johannessen Run M23-34 35:11





Nils Ingar Aadne løp godt på 34:33, men nesten to minutter raskere var Espen Lie fra Rundens Krigere, som tok seieren. (Foto: Torstein Flåm)



​Topp 5 resultater 5 kilometer // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Julie Wiik Tjøme Løpeklubb K35-39 24:53 2 Åshild Johanne Tollnes SANDEFJORD K23-34 26:36 3 Helen Nilsen SANDEFJORD K40-44 30:03 4 Sandra Lindhjem SANDEFJORD K23-34 34:13 5 Siri Kristiansen Andebu Sparebank K40-44 35:18





Julie Wiik fra Tjøme Løpeklubb vant kvinnenes 5-kilometer. Her flankert av nummer to, Åshild Johanne Tollnes. (Foto: Torstein Flåm)





​Topp 5 resultater 5 kilometer // Menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Jan Kristian Johansen Tjøme Løpeklubb M35-39 23:08 2 Jørgen Sulutvedt Team Hasås M18-19 24:46 3 Torgrim Nærland Storyland M45-49 25:38 4 Simen S. Linnestad Team Hasås M23-34 26:37 5 Terje Risnes Team Hasås M40-44 26:47





Førsteplassen på herrenes 5-kilometer gikk til Jan Kristian Johansen fra Tjøme Løpeklubb. Han vant på 23:08. Til høyre står Torgrim Nærland fra Storyland, som ble nummer tre. (Foto: Torstein Flåm)





SE ALLE RESULTATER HER

