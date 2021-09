Det vil i år bli arrangert 3 løp, det første om våren ble gjemmført 26. mai, de to siste går 15. og 29. september.Løypen er kontrollmålt av Kondis og godkjent for perser og statistikk.

Tidligere år har det vært start og mål i Nygårdsparken, men denne stenges på ubestemt tid grunnet rehabilitering. Derfor har Bykarusellen måtte endre litt på løypen. Start og mål blir nå på Marineholmen, som ligger rett ved siden av Nygårdsparken. Løypen følger også i år gangveien rundt Store Lungegårdsvann.



Her vil det også bli utdeling av startnummer fra Gular sitt lagstelt ved start mål. Utdeling starter 17.15.



Bykarusellen startet opp i 2013 og har vært et sentrumsnært tilbud med en løype som passer for både konkurranseløpere, trimmere og familier. I 2020 ble løpet endret fra et parkløp på 3 km til en kontrollmålt og rask løyper på 5 km. For de som ønsker 10 km løpes denne runde Under hvert løp trekkes det ut gavepremier fra Bykarusellens sponsorer Sport Norge, Scandic og Peppes.



REMA 1000 i samarbeide med Taffel sponser flaskevann til løperne-

BYKARUSELLEN PERSELØP 2021

Løp 1 : Onsdag 26. mai, 5 og 10 km, begge distanser starter kl 18.45

Løp 2 : Onsdag 15. september, 5 og 10 km, begge distanser starter kl 18.45

Løp 3 : Onsdag 29. september, 5 og 10 km, begge distanser starter kl 18.45







