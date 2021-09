- Knockout sprint er skikkelig moro, og når jeg også lykkes er det ekstra artig, sa Gaute Steiwer med et smil etter at han avgjorde finalen under knockout sprinten på NM til sin favør. I den 6 mann store finalen var han meterne foran landslagskollega Audun Heimdal – på sølvplass – i mål.

- Jeg var helt klar på min taktikk. På de 10 første postene lå jeg bak og leste inn sisterunden. Og når det lykkes så bra, må det ha vært en god taktikk, smilte Steiwer.

Karen som vant sitt første NM-gull på den tradisjonelle sprintdistansen for to år tilbake, tok seg greit gjennom prologen på formiddagen, deretter styrte han semifinalen tidlig ettermiddag, før han kunne utføre sitt taktiske mesterstykke – som ga betalt i NM-gull – i finalen:

- Veldig moro, og jeg mener knockout sprint er en øvelse som passer meg bra. 8 minutter konkurransetid føler jeg er noe jeg behersker, i tillegg er jeg kjapp i orienteringen.

Ingen var i kjappere enn ham i dag i hvert fall, selv om Audun Heimdal bare var steget bak i mål. Trond Einar Moen Pedersli løp inn til bronsemedalje.

I dameklassen var det ny øvelse, men de samme personene i hovedrollene da Anne Margrethe Hausken Nordberg vant sekunder foran Victoria Hæstad Bjørnstad:

- Jeg løper for gull både i dag og i går, og jeg kjente før start i går at jeg hadde en spenning i kroppen som jeg ikke har kjent siden Mesternes Mester, smilte helgens dobbeltvinner.

- Men jeg kunne trygt skyve de tankene til side, for uansett er det ingenting som er verre enn «natt-testen», fortsatte veteranen og siktet til utslagskonkurransen under – nettopp – TV-suksessen «Mesternes Mester» - hvor hun var med i forrige sesong.

Denne helgen viste hun seg som en mesters på sprintorientering, både den tradisjonelle varianten og i dag på knockout sprint:

- Det er skikkelig moro å løpe i felt sammen med ungjentene. Da blir det både godt med fighting.

Ingen klarte likevel å ta kom kampen med veteranen som fikk med seg dobbelt gull individuelt fra årets NM-sprint. Da må det være lov å håpe på fortsatt NM-suksess når det handler om skogs-NM i Telemark fra torsdag av:

- Det er noen som ikke er med denne helgen som kommer for å løpe der, sier Hausken Nordberg med en dårlig skjult antydning om at hun refererer til Andrine Benjaminsen – som ikke deltok i helgen. Hausken Nordberg var uansett best av dem som var til stede, og vant i dag – som nevnt – foran Victoria Hæstad Bjørnstad. Åsne Skram Trømborg tok bronsen.

Juniorklassene under dagens knockout sprint fra Smestad skole le vunnet av Oda Isnes Tyse, Clemets Sundby Øxnevad, Ingeborg Rygg Eikeland og Sander Tonjer Fingaldsen.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

Herrer senior:

1 (38) Steiwer, Gaute Fredrikstad SK 09:27 2 (35) Heimdal, Audun NTNUI 09:28 +00:01 3 (48) Pedersli, Trond Einar Moen OL Trollelg 09:39 +00:12 4 (44) Eidsmo, Mats Freidig 09:42 +00:15 5 (43) Kjærner-Semb, Markus NTNUI 09:48 +00:21 6 (15) Blumenstein, Bojan Nydalens SK 10:10 +00:43

Damer senior:

1 (156) Nordberg, Anne M Hausken Nydalens SK 09:50 2 (154) Bjørnstad, Victoria Hæstad Fossum IF 09:52 +00:02 3 (130) Trømborg, Åsne Skram Bækkelagets SK 09:53 +00:03 4 (147) Eide, Ragnhild Byåsen IL 09:58 +00:08 5 (144) Hanssen, Lene Berg Byåsen IL 10:00 +00:10 6 (155) Eide, Ingeborg Byåsen IL 10:03 +00:13

Damer eldre junior:

1 (166) Isnes Tyse, Oda Eiker OL 09:45 2 (168) Andersen, Hanna Eckhardt Heming Orientering 10:05 +00:20 2 (174) Arnesen, Maya Jones Heming Orientering 10:05 +00:20 4 (176) Olsen, Sara Nystrøm Stavanger Orienteringsklubb 10:09 +00:24 5 (169) Jomaas, Karen Hoel Fossum IF 10:12 +00:27 6 (175) Krogh, Ane Sofie NTNUI 10:44 +00:59

Herrer eldre junior:

1 (57) Øxnevad, Clemens Sundby NTNUI 08:54 2 (61) Holt, Mikkel Freidig 08:56 +00:02 3 (62) Halden, Halvor Tørnqvist Nydalens SK 09:00 +00:06 4 (59) Storhov, Simen Spets Freidig 09:03 +00:09 5 (63) Eliassen, Bendik Halden SK 09:06 +00:12 6 (64) Vestøl, Anders NTNUI 09:08 +00:14

Damer yngre junior:

1 (194) Eikeland, Ingeborg Rygg Bergens TF 09:12 2 (233) Götsch Iversen, Elisa IL BUL-Tromsø 09:14 +00:02 3 (240) Holtermann, Une Porsgrunn OL 09:15 +00:03 4 (195) Sæbbø, Vilde Margrethe Sandnes IL (Rogaland) 09:18 +00:06 5 (234) Gjelstad Rebård, Gjendine Sandefjord OK 09:19 +00:07 6 (229) Gløersen, Mathea OL Tønsberg og omegn 09:25 +00:13 7 (231) Eidsmo, Mari Freidig 09:39 +00:27 8 (214) Storhov, Mathea Spets Freidig 09:53 +00:41 9 (211) Sebjørnsen, Heidi Kristina Fossum IF 10:07 +00:55 10 (188) Nolte, Anna Aurora Freidig 10:20 +01:08

Herrer yngre junior: