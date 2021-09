Det er klubbene Ottestad IL, Moelven IL Friidrett, Gjøvik friidrettsklubb og Litrim som arrangerer enkeltløpene, mens Innlandet friidrettskrets er ansvarlig for påmelding og markedsføring mm.



Avlysningen er basert på en totalvurdering med bl.a. økende smitterisiko/-press i regionen, og de konsekvenser det har og kan få. Arrangørene kan bare beklage overfor de som har gledet seg til Tour of Mjøsa i år og vil selvfølgelig refundere deltakeravgiften til de som har meldt seg på.

Det er tydelig at usikkerheten rundt rundt smittesituasjonen har gjort at mange potensielle deltagere har sittet på gjerdet. Samtidig så er det veldig mange løpstilbud på terminlista og valgets kval for mange. Det er nesten utelukkende lokale deltager å finne på deltakerlisten som bare telte vel 30 da arrangørene måtte ta en avgjørelse ti dager før første løpsdag.



Forhåndsomtale: Bare tre uker igjen til tredagers Tour of Mjøsa

Tour of Mjøsa sin hjemmeside

Tour of Mjøsa sin facebookside





Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957