Den nye norske bestenoteringen på ultradistansen 100 miles lyder nå på 13:31:46. Det var sist helg at Bjørn Tore Kronen Taranger løp inn til seier i ultraløpet 100 miles Mors. Det gikk rundt øyen Mors i Danmark, som ligger i Limfjorden på Jylland.

Med seg til Danmark hadde Bjørn Tore også med seg klubbkompis Stian Andersen fra Bergen Løpeklubb, og han tok like godt andreplassen i dette løpet, som stort sett hadde danske deltakere.

Stian Andersen satte norsk rekord på denne distansen i fjorårets utgave av dette løpet, som han for øvrig har vunnet de to siste årene. Med vinnertiden 13:47:22 i fjor ble det notert en norgesrekord, som ble slått av Jo Inge Norum fra Hell Ultraløperklubb da han passerte på 13:33:49 under 24 Hours in Hell i september i fjor.

Nå er altså den nye bestenoteringen på 100 miles 13:31:46, og den tilhører Bjørn Tore Kronen Taranger.

100 miles tilsvarer rundt 160 kilometer, så det er klart at dette er et skikkelig langt løp som nærmer seg fire maraton på rad.

Bjørn Tore skriver følgende om løpet på Facebook-siden sin:

Enormt kjekt å løpe Mors 100 miles i helgen. Kroppen fungerte strålende, og det endte med ny norsk bestenotering på distansen. Hvem hadde trodd det var mulig å putte 2000 høydemeter inn i en løype på en øy i Danmark? Ekstra stas at klubbkamerat @stianandersen1 kriget seg gjennom en tung dag, og sikret dobbelt norsk med tiden: 14:47:41.



Premiepallen for Mors 100 Miles Run: Stian Andersen, Bjørn Tore Kronen Taranger og Bruna Batsberg (Danmark). (Foto: @rasmusmontanus)