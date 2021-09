Lørdag 11. september er det omsider klart for NM terrengultra i Molde, et løp som var berammet til 2020, og som har blitt utsatt flere ganger.

Løpet inngår i Molde7topper som i tillegg til ultradistansen på 50 km har hovedløpet på 19 km over 7 topper. I forrige løp i 2019 var det 611 som fullførte 19-kilometeren på tid, og 49 i ultraløypa.

140 løpere på 50 km

Til årets løp er det foreløpig påmeldt 140 løpere på ultraløpet, hvorav 98 i NM-klassene. Det er både senior-NM og veteran-NM terrengultra.

Til Molde7topper 19 km er det 240 som har meldt seg på. Det er bare klasser med tidtaking i år pga noe covid19-begrensninger. Mosjonsklassene og barneløpet blir ikke arrangert i år.

Løpets hjemmeside: NM terrengultra Molde7topper

Det er 1000 slike merkepinner langs den 50 kilometer lange ultraløypa. (Arrangørfoto)





Fra starten i 2019. (Arrangørfoto)



VM-uttak

NM terrengultra blir det primære uttaksløpet til VM 2021, forutsatt at Thailandarrangementet blir i februar 2022. Da kan de to beste i NM - kvinner og menn - belage seg på uttak til terrengultgra i Thailand.

Sterke løpere i kvinneklassen

Det blir knallhard kamp om NM-medaljene og VM-plassene i kvinneklassen, og årets startfelt blir det tøffeste i NM terrengultra hittil. Sylvia Nordskar fra OSI friidrett skal prøve å forsvare NM-gullet fra 2019, og vi registrer jo at hun har vunnet de seks ultraløpene hun er registret med, senest 48-kilometeren i Lofoten Ultratrail i år.

Molly Bazilchuk fra samme klubb er en av de som utfordrer Sylvia, men det spørs om hun er restituert etter 171-kilometeren i UTMB 28. august - der hun kom på en sterk 15. plass. Molly vant 50 miles i SMVE tidligere i år og 100 miles i Rondane 100 i fjor.

Liv Richter fra Romerike Ultraløperklubb er en annen utfordrer. Hun vant sølv i NM terrengultra i Meråker 2018, og kom sterkt tilbake etter barnefødsel med 2. plass i fjorårets Rondane 100 der altså Molly vant.

Den tøffeste utforderen til Sylvia - og vår favoritt - blir kanskje Sara-Rebekka Færø Linde fra Varegg Fleridrett. Akkurat som Sylvia har hun vunnet de ultraløpene hun har stilt opp i. Siste seier var i slutten av august da hun vant Styrkeprøven Rett Vest og bare hadde to av herreløperne foran seg.

En annen sterk løper er Kirsten Hindhammer Amundsgaard fra Skåla IL. Kirsten vant de to forrige utgavene av Molde7topper ultra i 2018 og 2019, og kjenner løypa godt. Hun har også noen sterke internasjonale resultater i fjellultra.

Vi er også spent på Mari Fenre, som nylig vant Grenlandsløpets ultradistanse helt overlegent. Kona til en av herrefavorittene kan kanskje bidra til at paret sikrer seg to medaljer i NM?



Tidligere vinnere:

2016 Hornindal Rundt NM terrengultra Malene Blikken Haukøy 2017 Telemarks Tøffaste NM terrengultra Helen Martinsen 2018 Meråker Mountain Challenge NM terrengultra Henriette Brynthe 2019 KRSUltra NM terrengultra Sylvia Nordskar



Sara-Rebekka Færø Linde etter seieren på Blefjells Beste i fjor. (Arrangørfoto)



Tobis Dahl Fenre er favoritt i herreklassen

I herreklassen er det veldig mange som kan kjempe seg inn på pallen, og det inkluderer sikkert noen vi ikke nevner - kanskje noen som debuterer på ultraløp.

Vi holder skiskytterlandslagets smøresjef Tobias Dahl Fenre fra Siljan IL som favoritt til NM-gullet, selv om han debuterer i NM-sammenheng. Han har sett veldig fram til dette løpet - og var førstemann til å melde seg på, dvs at han løper med startnummer 1. De fire siste ultraløpene han har deltatt i har han vunnet med kjempestor margin til konkurrentene, og selv om han nå møter betydelig sterkere konkurranse har vi latt oss imponere så mye at vi holder han som favoritt. Tobias ble kåret til Årets Ultraløper i 2020.

Bergenseren Erland Åkra Eldrup - som bor i Bodø og løper for Bodø Bauta, er en annen NM-debutant vi er veldig spent på. Han har forbedret seg kraftig de siste årene og har vunnet mange fjellultraløp i Nord-Norge og er liksom Dahl Fenre rask på det vi definerer som "korte ultraløp".

Gjermund Nordskar fra Sogndal IL, XREID-spesialisten - løp inn til sølv i NM i Meråker i 2018, og må reghnes blant medaljekandiodatene nå også, men er nok mye sterkere på de lengre løpene.

Anders Kjærevik fra BFG Bergen Løpeklubb ble beste utforløper i Golden Trail Championship i fjor, en ganske fersk løper som trener enormt mye - og en mann å regne med i Molde. De som skal slå han bør ha et godt forsprang før de lengste utforbakkene på slutten.

Litt ekstra spenninning knytter det seg til o-løperen Sindre Rønning fra Nydalen SK, hva kan han klare mot de som satser på løp uten kart? Litt eldre Anders Tiltnes fra Slevik IL er en annen o-løper på start, men neppe like rask som Rønning.

Så har vi tre sterke veteraner i M45-49 som også kan utfordre de yngre løperne i kampen om pallplassene. Kanskje først og fremst Ola Hovdenak fra Romsdal Randoneeklubb og Lars Olaf Haaheim fra Varegg Fleridrett, men også Robert Sørlie fra Trollheimen Fjellsportklubb må regnes med.

Ola vant det forrige Molde7topper ultra i 2019, og allerede i 2016 løp han inn til NM-medalje (sølv) i Hornindal. Lars Olaf løp inn til sølvmedalje i NM terrengultra i Kristiansand i 2019, 4.plass i Meråkermyrene i 2018 og sølv i sølv i Telemark i 2017. Robert Sørlie fra Trollheimen Fjellsportklubb har to 2. plasser fra de to siste Molde7topper Ultra.





Tobias i Grenland Ultra Trail - et av løpene han vant suverent i fjor. (Foto: Irvin Kilde)



Tidligere vinnere:

2016 Hornindal Rundt NM terrengultra Lars Erik Skjervheim 2017 Telemarks Tøffaste NM terrengultra Tom Erik Halvorsen 2018 Meråker Mountain Challenge NM terrengultra Hallvard Schjølberg 2019 KRSUltra NM terrengultra Sebastian Krogvig



