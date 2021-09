Etter en sommersesong med mye fint løpevær var det denne gangen et lett regnvær over dem som løp rundt Tveitevannet i Springkarusellen.

Denne gang var det ikke satt opp 10 km som sist, men det ble løpt i den kontrollmålte og raske 5 km-løypen. Springkarusellen har også fremdeles tilbud om å løpe to runder rundt vannet.

Det ble delt ut medaljer til dem som hadde gjennomført fem løp. Dette var første gang med medaljeutdeling, men det er flere muligheter for deltakerne til å skaffe seg denne, det er to løp igjen av sesongen.

Resultater kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 285 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett Kvinner 25 - 29 år 19:18 2 102 Solveig Vannes HSI Kvinner 45 - 49 år 21:38 3 298 Solveig Haugstad BERGEN Kvinner 35 - 39 år 23:06 4 293 Hanne Tande BØNES Kvinner 50 - 54 år 23:23 5 286 Birtr Oppedal Equinor Kvinner 55 - 59 år 25:41 6 27 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 31:40

Resultater menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 25 Andrew Dunn Multiconsult BIL Herrer 30 - 34 år 18:12 2 282 Tor Svanøe TNT Trening Herrer 40 - 44 år 18:46 3 101 Espen Ellefsen Norconsult BIL Herrer 35 - 39 år 19:05 4 297 Torstein Frantzen Varegg Herrer 50 - 54 år 19:21 5 292 Hans Marius Solevåg Hesthaugen Snuplass Løpeforening Herrer 50 - 54 år 19:38 6 284 Karl Magnus Nygaard BERGEN Herrer 30 - 34 år 20:01 7 288 Mathias Andersen Skansemyren Løpskompanii Herrer 30 - 34 år 20:03 8 283 Simon Høynes Hagenes Sotra Løpegruppe Herrer 20 - 24 år 21:33 9 289 Robert Bakkevold Skansemyren Løpskompani Herrer 30 - 34 år 22:13 10 4 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 75 - 79 år 22:35 11 8 Morten Rygh FYLLINGSDALEN Herrer 45 - 49 år 22:53 12 287 Eirik Kvam Goksøyr Skansemyren Løpskompani Herrer 30 - 34 år 23:12 13 37 Nils Bjarte Landro ÅGOTNES Herrer 55 - 59 år 24:12 14 11 Jan Kårbø DNB Herrer 60 - 64 år 24:58 15 295 Arild Birkeland BERGEN Herrer 70 - 74 år 25:04 16 15 Tobias Boye Bub-Bergen Herrer 20 - 24 år 25:13 17 24 Asbjørn Kvernrød Bækkalokket Herrer 75 - 79 år 26:57 18 290 Atle Kolbeinsen Dnb/Tif Viking Herrer 65 - 69 år 27:22 19 19 Rune Løvås PARADIS Herrer 45 - 49 år 28:23 20 296 Arvid Bjørsvik BERGEN Herrer 75 - 79 år 29:11 21 12 Arthur Lillefosse SAS Klubben Herrer 75 - 79 år 31:57 22 281 Egil Trosvik RÅDAL Herrer 70 - 74 år 35:54

2 runder rundt vannet:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 77 Ingrid Næss Johansen Gneist Kvinner 20 - 24 år 16:55 1 1 Bjarte Boye Bub-Bergen Herrer 55 - 59 år 17:23 2 3 Siv Hansen Eidsvåg IL Kvinner 50 - 54 år 36:52



Andrew Dunn blir beste herre og vinner på 18:12.



Arild Birkeland og Jan Kårbø.



Ingrid Næss Johansen



Jan Kårbø er en av dem som har deltatt minst 5 ganger, og får sin fortjente medalje.



Velfortjente medaljer også til Johannes Lunde og Asbjørn Kvernrød.



Andreplass til Solveig Vannes denne gangen.



Tor Svanøe (282) blir nummer to i herreklassen.

