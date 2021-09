Fem jevne løpere på veg mot mål rett over 20 minutter.

Løpet som er det 8. for sesongen gikk i en 4,4 km lang runde fra Stangehallen via Stange Idrettspark, inn i skogen og deretter tilbake til Stangehallen på grusveg, skogsterreng og noe asfalt.Det ble ingen dueller om seieren denne gangen. Både Henning Mortensen og Marte Ihrstad hadde over minuttet ned til neste løper da de passerte målstreken etter hhv. 16:24 og 20.03.Henning Mortensen upresset mot mål som førstemann ved Stangehallen.Nå er det to uker til neste løp, Løvbergsmoenrunden, som går i Elverum onsdag 22. september før den første sesongen i Hamarkarusellen avsluttes i Moskogen i Moelv om fire uker.