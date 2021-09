Det ble konkurrert på distansene 3000/2000 m, 2000/1500 m hinder og 800 m i Trondheim. Med egne klasser for 15, 16, 17 og 18/19 år ble det til sammen mange øvelser og mange medaljer som skulle deles ut.



På 3000 m gikk gullmedaljene på jentesida til Ingeborg Østgård (18/19 år), Anna Marie Nordengen Sirevåg (17 år) og Amalie Melby Arnesen (16 år). Best tid av alle hadde Ingeborg Østgård med 9.23,73, ei tid som gir hele 1083 poeng ut fra Tyrving-tabellen.



Nesten like høyt skårer Esten Hauen som vant eldste klasse på herresida med 8.15,98, halvannet sekund foran Benjamin Storm Rettore. Mathias Vanem Aas imoponerte like mye i 17-årsklassen og vant på 8.28,96, mens Simen Gløgård Stensrud oppnådde aller høyest skår (1108) da han vant 16-årsklassen på 8.31,79.



J-18/19 3000 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Ingeborg Østgård Friidrettsklubben Ren-Eng 9,23,73 1083 2 Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg Ranheim IL 9,46,23 1031 3 Sigrid Alvik Tyrving IL 9,54,18 1013 4 Hedda Leirvik Hommelvik IL 9,57,01 1006 5 Mali Eidnes Bakken Rindal IL 10,09,04 979 6 Tone Lise Pedersen BUL-Tromsø, Friidrett 10,18,96 956 7 Synne Marie Engebretsen Fana IL 10,19,89 954 8 Ragnhild Lindhjem-godal Tyrving IL 11,15,25 826 J-17 3000 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Anna Marie Nordengen Sirevåg Vidar, Sportsklubben 9,49,27 1059 2 Nora Bergan Osterøy IL 9,50,58 1056 3 Leona Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb 9,55,95 1043 4 Thea Charlotte Knutsen Varegg Fleridrett 10,00,03 1034 5 Maiken Homlung Prøitz Sarpsborg IL 10,13,00 1004 6 Eva Ingebrigtsen Bratsberg IL 10,13,51 1003 7 Jenny Rørset Midsund IL 11,34,26 817 8 Hanne Stamnesfet Næss Ask Friidrett 11,37,25 810 Andrine Slettum Ruud Gausdal Friidrettsklubb DNF 0 J-16 3000 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Amalie Melby Arnesen Ask Friidrett 10,44,35 955 2 Ida Madeleine Fuglset Nittedal IL 10,47,38 948 3 Hedda Storejorde Folland Moss IL 10,48,76 945 4 Ingrid Elise Kullerud Sarpsborg IL 11,02,71 913 5 Hedda Børø Opsøen Haugesund Idrettslag 11,05,98 905 6 Julia Varsi Ask Friidrett 11,06,20 905 7 Pia Norheim Ask Friidrett 11,10,58 895 8 Anne-Grete L Stillerud Sandefjord Turn & IF 11,12,60 890 9 Eva Friestad Kristiansands IF 11,22,36 868 10 Sunniva Langseth Wikre Idrettslaget Skjalg 11,30,56 849 11 Ane Bakstad Andreassen Idrettslaget Skjalg 11,57,33 787 12 Marte Skorta Modum Friidrettsklubb 13,39,80 551 Thea Bjorland Idrettslaget Skjalg DNF 0 Dordi Forseth Sunndal Il Friidrett DNF 0 G-18/19 3000 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: Heat: 1 1 Tobias Holdø Skog Sortland Friidrettsklubb 8,49,58 982 2 Johannes Dalland Idrettslaget Skjalg 8,50,08 980 3 Sebastian van der Veen Idrettslaget Skjalg 8,51,46 977 4 Erik Løfald Rindal IL 8,52,68 973 5 Brage Buseth Hammerstad Tyrving IL 8,54,12 969 6 Sigurd Nilsen Rana Friidrettsklubb 8,55,38 966 7 Knut Borkholm Sturla IF 8,56,18 964 8 Mathias Lillehagen Aure IL 8,57,60 960 9 Torstein Olai Leiren Mastervik FRI IL 9,11,25 923 10 Kristoffer Johnson Ask Friidrett 9,12,06 921 11 Tobias Fuglestrand Sandane Turn og Idrettslag 9,16,69 909 12 Eivind Tobiassen Sørild FIK 9,25,36 885 13 Sindre Fredriksen Sarpsborg IL 9,25,39 885 Trond Olav Halvorsen Haugesund Idrettslag DNF 0 Heat: 2 1 Esten Hansen-Møllerud Hauen Friidrettsklubben Ren-Eng 8,15,98 1072 2 Benjamin Storm Rettore Sandnes IL 8,17,38 1069 3 Vebjørn Hovdejord Snøgg Friidrett 8,21,00 1059 4 Mikkel Blikstad Thomassen Lillehammer IF 8,23,27 1053 5 Sander Dybwad Mathiesen Vidar, Sportsklubben 8,24,56 1049 6 Trym Fjøsne-Hexeberg Nittedal IL 8,33,17 1026 7 Philip Anders Anthelme Massacand Gneist,IL 8,33,45 1025 8 Erlend Hatlem Kringeland Stord IL (Allianseidrettslag) 8,36,05 1018 9 Vegard Vesterhaug Warnes Svorkmo N.O.I. 8,38,25 1012 10 Tord Franke Ulset Selsbakk IF 8,38,57 1011 11 Jesper Andreas Matsson Lundin BUL-Tromsø, Friidrett 8,46,17 991 12 Johannes Bredesen Øvereng Mosjøen IL 8,49,92 981 13 Tobias Allers-Hansen Gneist,IL 8,58,67 957 14 Håvard Klakegg Jølster IL 9,04,86 940 15 Aleksander Børstad Simonsen BUL-Tromsø, Friidrett 9,14,72 914 G-17 3000 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Mathias Vanem Aas Steinkjer Friidrettsklubb 8,28,96 1083 2 August Da Silva Sveen Jotun IL 8,53,39 1017 3 Jon-Anders Haukøy Gneist,IL 9,38,05 897 4 Henrik Hodne Eliassen Norna-Salhus IL 9,40,33 891 5 Noah Spjeld Martinsen Gneist,IL 9,49,93 865 G-16 3000 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Simen Gløgård Stensrud Nittedal IL 8,31,79 1108 2 Nikolai Solum Vidar, Sportsklubben 8,37,32 1093 3 Lars Lystad Svorkdal Svorkmo N.O.I. 8,42,75 1078 4 Halvard Grape Fladby Tyrving IL 8,45,08 1072 5 Ole Daniel Prigge IL Nybrott 9,01,92 1027 6 Lars Horten Jordet Friidrettsklubben Ren-Eng 9,02,97 1024 7 Markus Enes Heggøy Ask Friidrett 9,03,52 1022 8 Odin Fjøsne-Hexeberg Nittedal IL 9,04,87 1019 9 Adrian Stene Olsen BUL, IL i 9,05,15 1018 10 Lars Wold Møller IL Koll 9,17,15 986 11 Oliver Sund Ranheim IL 9,21,98 973 12 Aksel Bjørkhaug Førde IL 9,23,12 969 13 Johannes Sture Ask Friidrett 9,25,31 964 14 Lion Wijman Frenay Halden IL 9,31,37 947 15 Tobias Finstad Mandt Nittedal IL 9,33,71 941 16 Noah Birkeland Raknes Osterøy IL 9,37,28 931 17 Christian Bredesen Snøgg Friidrett 9,40,11 924 18 Syver Rusten Dalen Gausdal Friidrettsklubb 9,43,06 916 19 Kristoffer Sandal Jølster IL 9,44,14 913 Sigurd Egeland Valseth Verdal Friidrettsklubb DNF 0



Anna Marie Nordengen Sirevåg (til høyre) vant 3000 meteren i klasse jenter 17 år, mens Leona Andersen Vedvik tok bronse på 3000 m og gull på 800 m i samme klasse. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)



Søtorp Solberg og Bråthen Børve vant 2000 m

15-åringene løp 2000 m i stedet for 3000 m, og her gikk gullmedaljene til Malin Søtorp Solberg og Kristian Bråthen Børve. Begge noterte sterke tider - 6.13,71 og 5.29,21.



J-15 2000 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL 6,13,71 1129 2 Alma Eir Kolberg Hakonardottir Verdal Friidrettsklubb 6,20,58 1101 3 Selma Alison Boesen Skisaker Larvik Turn & IF 6,29,72 1065 4 Marie Wollan Benum Byåsen IL 6,34,06 1047 5 Astrid Bakkevik Finnestad Sarpsborg IL 6,36,08 1039 6 Sina Hallem Andersen Hamar IL 6,36,18 1039 7 Ingrid Ingebrigtsen Sandnes IL 6,37,19 1035 8 Elise Bredesen Øvereng Mosjøen IL 6,54,32 966 9 Astrid Elida Vaeng Bernhardsen BUL-Tromsø, Friidrett 7,06,56 917 10 Manda Nordhus Thuv Nesodden IF 7,14,19 887 11 Vilde Fredriksen Sarpsborg IL 7,34,65 805 Tuva Kylland Sturla IF DNF 0 G-15 2000 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Kristian Bråthen Børve Gui Sportsklubb 5,29,21 1161 2 Håkon Moe Berg Kyrksæterøra IL 5,30,81 1153 3 Dagfinn Gjerstad Osterøy IL 5,31,79 1149 4 Nahom Tesfalem Tewelde Sturla IF 5,33,07 1143 5 Håkon Fleischer Eiker-Kvikk, IF 5,52,18 1057 6 Olav Fugelsøy Rindal IL 5,57,48 1033 7 Magnus Bøen Hope Spirit Friidrettsklubb 6,00,34 1020 8 Jens Kristian Samuelsen Rjukan Idrettslag 6,00,68 1019 9 Emil Harestad Idrettslaget Skjalg 6,09,81 978 10 Jonas Lidahl Lillejordet Hamar IL 6,11,02 972 11 Kristian Eilefstjønn Berntzen Seljord Idrettslag 6,13,64 961 12 Dennis Bergstrøm-Bendixen Sørild FIK 6,14,24 958 13 Nicolai Holdhus Gneist,IL 6,16,88 946 14 Eirik Nitter Bremnes IL 6,20,43 930 15 Ludvik Elenus Almli-Solheim Løken IL 6,23,10 918 16 Christoffer Da Silva Vamråk Jotun IL 6,24,45 912 17 Eirik Alvik Tyrving IL 6,25,56 907 18 Skjalg Kongssund Moelven IL 6,26,09 905 19 Alf Håvard Bråten Stensø Strindheim il 6,37,84 852 20 Tobias Berg Utaker Moss IL 6,41,55 835



Færre deltakere, men høyt nivå også på hinder

På hinderdistansen var deltakelsen noe dårligere, men også her var nivået høyt, og alle vinnertider gav skår på mellom 1000 og 1200 poeng etter Tyrving-tabellen. Den som kanskje imponerte aller mest, var Malin Hoelsveen som satte ny klasserekord på 1500 m hinder i klasse 16 år med 4.51,66. Det skal ha vært debuten hennes på hinder, og det forteller trolig om et enda er en god del å gå på. Malin vant også 800 meteren, så hun hadde virkelig et stort mesterskap.



Esten Hauen var en travel mann denne helga, og han løp inn til gull også på 2000 m hinder på pene 5.56,46. Mathias Vanem Aaas, som i likhet med Hauen også tok gull på 3000 m, hadde enda litt bedre tid da han vant 17-årsklassen på 5.55,43. Sigrid Alvik og Thea Charlotte Knutsen tok gullemedaljene på 2000 m hinder for jenter.



J-18/19 2000 m hinder (76,2) Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Sigrid Alvik Tyrving IL 6,40,06 1034 2 Mali Eidnes Bakken Rindal IL 7,06,73 941 3 Kristine Alne Haugesund Idrettslag 7,11,56 924 J-17 2000 m hinder (76,2) Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Thea Charlotte Knutsen Varegg Fleridrett 6,41,56 1099 2 Anna Marie Nordengen Sirevåg Vidar, Sportsklubben 6,48,43 1075 3 Eva Ingebrigtsen Bratsberg IL 7,11,33 995 G-18/19 2000 m hinder (91,4) Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Esten Hansen-Møllerud Hauen Friidrettsklubben Ren-Eng 5,56,46 1055 2 Vebjørn Hovdejord Snøgg Friidrett 5,59,73 1042 3 Vegard Vesterhaug Warnes Svorkmo N.O.I. 6,14,72 980 4 Erik Løfald Rindal IL 6,15,45 977 5 Brage Buseth Hammerstad Tyrving IL 6,29,45 920 Sindre Fredriksen Sarpsborg IL DNF 0 G-17 2000 m hinder (83,8) Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Mathias Vanem Aas Steinkjer Friidrettsklubb 5,55,43 0 2 Jon-Anders Haukøy Gneist,IL 6,18,59 0 3 Aslak Ingebjørgson Monstad Osterøy IL 7,39,03 0 4 Ibrahim Farah Hussein Rjukan Idrettslag 8,00,62 0 J-16 1500 m hinder (76,2) Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett 4,51,66 1153 2 Amalie Melby Arnesen Ask Friidrett 5,13,90 1051 3 Ida Madeleine Fuglset Nittedal IL 5,14,91 1046 4 Ingrid Elise Kullerud Sarpsborg IL 5,21,02 1018 5 Julia Varsi Ask Friidrett 5,26,90 991 6 Pia Norheim Ask Friidrett 5,33,66 960 7 Guro Tveitan Hilmarsen Herkules Friidrett 6,01,70 831 Synne Elise Bruseth Knudsen Herkules Friidrett DNF 0 J-15 1500 m hinder (76,2) Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Norah Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF 5,18,52 1052 2 Tuva Kylland Sturla IF 5,24,78 1024 3 Julie Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF 5,31,31 993 4 Vilde Fredriksen Sarpsborg IL 6,12,58 804 5 Maja Björk Hagene Hamar IL 6,16,29 787 G-16 1500 m hinder (76,2) Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Ole Daniel Prigge IL Nybrott 4,32,04 1043 2 Johannes Sture Ask Friidrett 4,34,98 1027 3 Lars Lystad Svorkdal Svorkmo N.O.I. 4,37,56 1013 4 Christian Bredesen Snøgg Friidrett 4,50,73 940 5 Imre Marius Skiftesvik Opdahl Ask Friidrett 4,52,75 929 6 Tormod Pålsrud Aune Moss IL 5,00,41 887 G-15 1500 m hinder (76,2) Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Nahom Tesfalem Tewelde Sturla IF 4,24,84 1127 2 Sondre Svarholt Stadsbygd IL 4,29,37 1102 3 Nicolai Holdhus Gneist,IL 4,52,42 975 4 Eirik Alvik Tyrving IL 5,04,79 907 5 Matteus Fossum Skogn IL 5,15,25 850



Raufoss-jenta Malin Hoelsveen hadde en meget sterk hinderdebut og satte klasserekord i jenter 16 år på 1500 m. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)



Både bredde og topp på 800 m

I mange av klassene ble det to fyldige heat på 800 meteren, og i år ble det ikke noen lureløp i de heatene som hadde de antatt beste løperne. Dermed gikk alle medaljene til løpere fra heat to, med de høyest seeda løperne.



Ingeborg Østgård tok sitt gull nummer to med 2.09,86, og det samme gjorde Malin Hoelsveen med 2.10,61. Leona Vedvik Andersen tok gullet i 17-årsklassen med 2.14,99, mens Selma Skisaker vant 15-årsklassen på 2.12,74.



Esten Hauen fulgte opp sin trippel med 800 m-gull på 1.52,93 i den eldste klassen. De andre vinnerne på guttesida ble Phillip Morken (1.54,81 i klasse 17 år), Andreas Fjeld Halvorsen (1.56,32 i klasse 16 år) og Håkon Moe Berge (1.59,38 i klasse 15 år).



Selma Boesen Skisaker vant 800 meteren i 15-årsklassen på sterke 2.12,74. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)



J-18/19 800 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Ingeborg Østgård Friidrettsklubben Ren-Eng 2,09,86 1039 2 Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg Ranheim IL 2,10,04 1036 3 Sigrid Alvik Tyrving IL 2,13,33 987 4 Ingrid Kilvær Nilssen Herøy IL 2,14,71 966 5 Tone Lise Pedersen BUL-Tromsø, Friidrett 2,18,13 915 6 Hedda Leirvik Hommelvik IL 2,18,53 909 7 Vilde Martinsen Nittedal IL 2,21,25 868 8 Kristine Alne Haugesund Idrettslag 2,22,68 847 9 Iris Agatha Engeness IL Koll 2,23,00 842 10 Hanna Hagevik Bakke Trysil IL 2,23,37 836 11 Siri Gamst Glittenberg Laksevåg TIL 2,25,70 802 12 Anna Mathilde Blegen IL Koll 2,26,03 797 J-17 800 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Leona Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb 2,14,99 985 2 Nora Bergan Osterøy IL 2,15,00 985 3 Thea Charlotte Knutsen Varegg Fleridrett 2,15,75 973 4 Marthe Johanne Hjelmeset Nittedal IL 2,19,37 919 5 Anisa Buras Tjalve, IK 2,27,05 804 6 Amalie Hellesvik Fenstad Stadsbygd IL 2,27,48 797 7 Nora Sommer Strindheim il 2,37,96 640 Maiken Homlung Prøitz Sarpsborg IL DNS 0 J-16 800 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: Heat: 1 1 Thea Bjorland Idrettslaget Skjalg 2,26,23 846 2 Anne-Grete L Stillerud Sandefjord Turn & IF 2,26,51 842 3 Julia Varsi Ask Friidrett 2,27,37 829 4 Hedda Børø Opsøen Haugesund Idrettslag 2,28,35 814 5 Kamille-My Bak Madsen Narvik IL 2,30,93 776 6 Margrethe Hamland Gystad Strindheim il 2,31,06 774 7 Guro Tveitan Hilmarsen Herkules Friidrett 2,31,12 773 8 Mari Ovidia Ranestad Hamar IL 2,35,72 704 Heat: 2 1 Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett 2,10,61 1080 2 Maria Mjelva Straume Ørsta IL 2,20,61 930 3 Amalie Melby Arnesen Ask Friidrett 2,20,82 927 4 Ingrid Johanne Solheim Fagernes IL 2,22,08 908 5 Dordi Forseth Sunndal Il Friidrett 2,23,54 886 6 Pia Norheim Ask Friidrett 2,23,83 882 7 Hedda Storejorde Folland Moss IL 2,24,30 875 8 Ingrid Elise Kullerud Sarpsborg IL 2,30,58 781 9 Eva Friestad Kristiansands IF 2,32,29 755

J-15 800 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: Heat: 1 1 Mari Skraastad Stadsbygd IL 2,22,65 937 2 Elise Bredesen Øvereng Mosjøen IL 2,25,68 892 3 Anne Rudjord Lorentzen Våg, IK 2,26,11 885 4 Paula Aunvåg Matsen Trondheim Friidrett 2,26,65 877 5 Amalie Solli-Mork Holmemstranda IL 2,28,57 848 6 Manda Nordhus Thuv Nesodden IF 2,30,53 819 7 Tuva Kylland Sturla IF 2,30,58 818 8 Selma Holm-Lombnæs Lillehammer IF 2,31,76 801 9 Astrid Elida Vaeng Bernhardsen BUL-Tromsø, Friidrett 2,31,94 798 10 Kristine Breivik Hansen Nesodden IF 2,38,24 703 Heat: 2 1 Selma Alison Boesen Skisaker Larvik Turn & IF 2,12,74 1086 2 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL 2,13,83 1070 3 Line Safaa Al-Saiddi Idrettslaget Skjalg 2,15,94 1038 4 Andrea Nygård Vie FIL AKS-77 2,19,61 983 5 Julie Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF 2,20,38 971 6 Norah Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF 2,20,58 968 7 Ingrid Ingebrigtsen Sandnes IL 2,20,87 964 8 Selma Hollås Hamborg Utleira IL 2,24,10 916 9 Guro Samdahl Melhuus Strindheim il 2,24,38 911 10 Astrid Bakkevik Finnestad Sarpsborg IL 2,25,84 889 G-18/19 800 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: Heat: 1 1 Tore Marius Engebretsen Tøfte Kristiansands IF 1,59,71 897 2 Vetle Farbu-Solbakken Idrettslaget Skjalg 2,00,83 877 3 Johannes Bredesen Øvereng Mosjøen IL 2,01,88 858 4 Torstein Olai Leiren Mastervik FRI IL 2,02,61 845 5 Mathias Lillehagen Aure IL 2,02,64 844 6 Tobias Fuglestrand Sandane Turn og Idrettslag 2,02,92 839 7 Benjamin Bjørnstad Sturla IF 2,03,64 826 8 Kristoffer Johnson Ask Friidrett 2,03,76 824 9 Brage Buseth Hammerstad Tyrving IL 2,05,13 799 10 Sigurd Nilsen Rana Friidrettsklubb 2,11,40 686 Tobias Holdø Skog Sortland Friidrettsklubb DNF 0 Heat: 2 1 Esten Hansen-Møllerud Hauen Friidrettsklubben Ren-Eng 1,52,93 1019 2 Sander Dybwad Mathiesen Vidar, Sportsklubben 1,54,42 992 3 Ole Sivert Røyrhus Ranheim IL 1,55,06 980 4 Tobias Johansen IK Hind 1,56,78 949 5 Tobias Allers-Hansen Gneist,IL 1,57,49 937 6 Sindre Fredriksen Sarpsborg IL 1,57,64 934 7 Johannes Dalland Idrettslaget Skjalg 1,57,93 929 8 Trym Fjøsne-Hexeberg Nittedal IL 1,58,76 914 9 Aleksander Børstad Simonsen BUL-Tromsø, Friidrett 1,59,02 909 10 Jon-Henning Gullbrå Hilleren Ask Friidrett 2,00,59 881 Tobias Uttakleiv Frantzen Kvæfjord Idrettslag DNF 0 G-17 800 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: 1 Phillip Morken FIL AKS-77 1,54,81 1048 2 Vincent Samuel Gjerde Viking, TIF 1,57,04 1008 3 August Da Silva Sveen Jotun IL 1,57,77 995 4 Martin Haugen Skårild Ranheim IL 1,59,00 973 5 Torjus Ingdal Ranheim IL 2,00,47 946 6 Erlend Magnus Homble Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,01,00 937 7 Marcus Sebastian Andersen Svarva Tyrving IL 2,01,56 926 8 Noah Spjeld Martinsen Gneist,IL 2,12,76 725 G-16 800 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: Heat: 1 1 Lion Wijman Frenay Halden IL 2,03,37 939 2 Markus Enes Heggøy Ask Friidrett 2,05,62 898 3 Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL 2,05,70 897 4 Nicolai Ulvan Nidelv IL 2,06,24 887 5 Ivar Plukkerud Hamar IL 2,07,77 860 6 Kristoffer Sandal Jølster IL 2,07,93 857 7 Lars Horten Jordet Friidrettsklubben Ren-Eng 2,08,96 838 8 Christian Bredesen Snøgg Friidrett 2,09,22 834 9 Aksel Bjørkhaug Førde IL 2,11,67 789 10 Noah Birkeland Raknes Osterøy IL 2,13,98 748 Heat: 2 1 Andreas Fjeld Halvorsen Vidar, Sportsklubben 1,56,32 1066 2 Nikolai Solum Vidar, Sportsklubben 1,57,96 1036 3 Simen Gløgård Stensrud Nittedal IL 1,58,23 1031 4 Halvard Grape Fladby Tyrving IL 1,59,09 1016 5 Sigurd Egeland Valseth Verdal Friidrettsklubb 2,00,95 982 6 Adrian Stene Olsen BUL, IL i 2,01,31 976 7 Lars Wold Møller IL Koll 2,01,94 965 8 Johannes Hopland FIL AKS-77 2,04,46 919 9 Johannes Sture Ask Friidrett 2,04,75 914 10 Oliver Sund Ranheim IL 2,05,61 899 G-15 800 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving: Heat: 1 1 Dagfinn Gjerstad Osterøy IL 2,03,31 1012 2 Wulff Røvik Hunstad Kvæfjord Idrettslag 2,04,62 988 3 Emil Harestad Idrettslaget Skjalg 2,08,34 921 4 Christoffer Da Silva Vamråk Jotun IL 2,08,60 917 5 Tobias Berg Utaker Moss IL 2,08,80 913 6 Adrian Sevaldstad BUL, IL i 2,09,70 897 7 Jens Kristian Samuelsen Rjukan Idrettslag 2,11,85 858 8 Matteus Fossum Skogn IL 2,16,13 781 9 Eirik Alvik Tyrving IL 2,17,00 766 10 Skjalg Kongssund Moelven IL 2,20,88 696 Heat: 2 1 Håkon Moe Berg Kyrksæterøra IL 1,59,38 1083 2 Sondre Svarholt Stadsbygd IL 2,00,27 1067 3 Nahom Tesfalem Tewelde Sturla IF 2,01,38 1047 4 Kristian Bråthen Børve Gui Sportsklubb 2,01,42 1046 5 Håkon Fleischer Eiker-Kvikk, IF 2,03,43 1010 6 Martin Steinmo Eia Sandnes IL 2,05,84 966 7 Sigve Jørgensen Lillebø Ask Friidrett 2,07,62 934 8 Kristian Eilefstjønn Berntzen Seljord Idrettslag 2,08,26 923 9 Jonas Lidahl Lillejordet Hamar IL 2,08,49 919 10 Olav Fugelsøy Rindal IL 2,09,03 909 11 Alf Håvard Bråten Stensø Strindheim il 2,18,55 738



Phillip Morken tok gullet på 800 m i 17-årsklassen. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)



Alle resultat