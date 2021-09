Karoline Kyte har et stort register å spille på. Hun kan vinne både lange motbakkeløp som Skåla Opp og et kortløp som Kollentrappa Opp. I det siste brukte hun bare 3.09 og var hele 25 sekunder foran nummer to, Anne Høyer. Linn Aanesland på tredje var ytterligere 11 sekunder bak.



I herreklassen var det jevnere. Eivind Lia som har sykkelbakgrunn, vant på 2.33, noe som var ny løyperekord. Her var det bare 6 sekunder ned til Nikolay Tefre og Henrik Holstad som var de to andre som kunne entre pallen. Sjøl om nivået var både jevnt og høyt i herreklassen, så var det likevel ikke flere enn seks menn som hadde bedre tid enn kvinnevinner Karoline Kyte. Det sier noe om kvaliteten på løpet hennes.



Det er Trappefolket som sammen med Skiforeningen arrangerer Kollentrappa Opp. Trappefolket arrangerer også fellestreninger i Holmenkollbakken på mandager, og ganske mange av deltakerne i Kollentrappa Opp er også med på disse fellestreningene.



Leder for både Trappefolket og Kolletrappa Opp, Lasse Rypdal, var godt fornøyd med deltakelsen, trass i at alle utsettelsene av løp fra i vår har gjort høstens løpskalender ekstra fullpakka.



- Vi er fornøyd med deltakelsen, og selve løpet gikk bra. Kanskje var dette den flotteste og beste gjennomføringen noensinne, forteller Rypdal til Kondis. Han fikk også delt ut gavekort på medlemskap i Kondis til de tre beste i både herre- og dameklassen samt Kondis-blad til de andre deltakerne.



Karoline Holsen Kyte vant både løpet og gratis medlemskap i Kondis ut 2022. (Foto: Lasse Rypdal)





Eivind Lia sprang tok seg til topps i Holmenkollen på bare litt over 2 og et halvt minutt. Her ser vi han bruke armene til ekstra fram- og oppdrift. (Foto: Amando Abreu)



Til sammen var det 221 fullførende i årets utgave av Kollentrappa Opp. 205 av dem løp på tid, og 16 stilte i trimklassen uten tidtaking. I motsetning til i de fleste løpskonkurranser var det her overvekt av kvinner. Med 120 kvinner i mål lå kvinneandelen på 54 prosent.



Jeanette Plesner var en av dem som løp i trimklassen - uten at det så ut til å legge noen demper på verken farten eller løpegleden. (Foto: Amando Abreu)





Alle resultat



Vi ser de seks beste i herreklassen bli premiert med den tøffe bakken de nettopp har løpt opp i bakgrunnen. (Foto: Amando Abreu)