- Målet i dag var en god gjennomføring, og det lyktes jeg med. Det var bare et sted – på langstrekket – hvor jeg overså en bekk og tapte litt tid. Men jeg er godt fornøyd, sa Ane Sofie Krogh. Med en slik gjennomføring ble det klart NM-gull til NTNUI-løperen i eldste juniorklasse for damer. Hun vant foran Tina Kalleson og Ingrid Lamark.

I tilsvarende herreklasse ble det også NTNUI-seier. Her var Clemens Sundby Øxnevad best:

- Teknisk var det et bra løp, men fysisk følte jeg meg veldig tung. Jeg skulle gjerne hatt en dag til mellom NM-sprint og denne langdistansen, oppsummerte Clemens.

Men til tross for en mindre god følelse, ble det altså NM-gull på rogalendingen i NTNUI-drakt. Han vant foran Bendik Eliassen og Halvor Tørnqvist Halden.



I yngste juniorklasse for jenter var Mathea Gløersen dagens navn:

- Jeg har bare gjort et par småsleiver, og er godt fornøyd, oppsummerte jenta som i dag tok sitt første NM-gull.

Det vant hun foran hjemmeløper Une Holtermann og Ingeborg Rygg Eikeland.

I yngste juniorklasse for herrer var det i år som i fjor. Verdal OK-løper Martin Vehus Skjerve var best på langdistansen i Malvik i fjor, og i dag var han best nok en gang

- Jeg synes det var varmt og tungt i den høye lyngen. I tillegg gjorde jeg et par tekniske feil. Men med unntak av det, var det et solid løp, sa han.

Et solid løp fra en sterk løper – som altså holdt til seier – med drøye halvminuttet – foran Brage Takle, med Iver Dalsaune Thun på 3. plass.

I morgen har juniorene hviledag, mens seniorene løper kvalifisering over mellomdistanse fra samme arena i Kilebygda. Lørdag er det mellomdistanse finaler og søndag avsluttes NM-uka med stafetter.

KIlde: Norsk orientering

NM uka

Resultater

D17-18, 5 820 m:

1) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 51.39,

2) Une Holtermann, Porsgrunn OL, 52.37,

3) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 55.45,

4) Mari Eidsmo, Freidig, 55.53,

5) Vilde Margrethe Sæbbø, Sandnes IL (Rogaland), 58.05,

6) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 59.45.

D19-20, 6 920 m:

1) Ane Sofie Krogh, NTNUI, 1.07.55,

2) Tina Kalleson, Oppsal Orientering, 1.10.11,

3) Ingrid Lamark, Ganddal IL, 1.12.17,

4) Christiane Ruud Bøckman, NTNUI, 1.16.20,

5) Idunn Strand, IL BUL-Tromsø, 1.18.04,

6) Karen Hoel Jomaas, Fossum IF, 1.20.04.



H17-18, 7 680 m:

1) Martin Vehus Skjerve, Verdal OK, 55.19,

2) Brage Takle, Kristiansand OK, 55.54,

3) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 57.57,

4) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 58.41,

5) Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 1.00.22,

6) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 1.00.41.

H19-20, 10 790 m:

1) Clemens Sundby Øxnevad, NTNUI, 1.25.28,

2) Bendik Eliassen, Halden SK, 1.27.50,

3) Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK, 1.28.39,

4) Mikkel Holt, Freidig, 1.35.44,

5) Nils Tveite, Ås-NMBU Orientering, 1.36.06,

6) Marius Bakke, Fossum IF, 1.37.05.