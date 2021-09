Som vi begynner å bli vant til, så var det Stewart McSweyn som fulgte haren og sørga for at det ble bra fart på 1500 meteren. McSweyn klarte imidlertid ikke å holde farten helt oppe, og Timothy Cheruiyot gikk først forbi Jakob Ingebrigtsen for så en runde fra mål også å passere McSweyn. Etter det gav kenyaneren aldri fra seg tetposisjonen – sjøl om Jakob gjorde et helhjerta forsøk på å gå fobi på siste langside:



– Han er litt friskere enn meg på oppløpet. Jeg prøver å kjempe, men jeg kjenner ganske kjapt at jeg helst skulle hatt fri for et par uker siden. Men jeg kommer her og prøver å springe så fort som jeg kan og jeg har lyst til å vinne, fortalte Jakob til NRK etter løpet.



Sjøl om det ikke ble seier denne gangen, så var han ved godt mot og fortalte at han allerede gleda seg til å trene ordentlig fram mot neste sesong.



– Igjen så er det en god duell vi har, og det tror jeg er viktig, ikke bare denne sesongen, men jeg håper at Cheruiyot, McSweyn og jeg kan ha en tett fight i årene som kommer. Da tror jeg at vi skal klare å pushe hverandre og til slutt springe enda fortere, sa Jakob Ingebrigtsen som skal løpe 1500 m i NM i Kristiansand på lørdag.



Tida hans denne gangen ble 3.31,45, og ned til Stewart McSweyn på tredjeplass skilte det 69 hundredeler.



For Timothy Cheruiyot betydde det mye å være tilbake på toppen.



– Dette var et bra løp, og jeg er glad at jeg klarte å vinne. Jeg forventa at det ville bli en hard fight helt til mål, for Jakob er en sterk kar. Jeg pressa helt til mållinja, og det var godt å være tilbake på topp. Nå skal jeg forberede meg til neste år med VM som hovedmål, fortalte Cheruiyot til NRK etter målgang.



1500 m menn

1 8 KEN CHERUIYOT Timothy 3:31.37 3:28.28 3:28.28 2 9 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:31.45 3:28.32 3:28.32 3 7 AUS McSWEYN Stewart 3:32.14 3:29.51 3:29.51 4 5 AUS HOARE Oliver 3:32.66 PB 3:33.19 3:33.19 5 6 ESP KATIR Mohamed 3:32.77 3:28.76 3:28.76 6 2 KEN KWEMOI Ronald 3:33.34 SB 3:33.53 3:28.81 7 4 KEN SIMOTWO Charles Cheboi 3:34.24 3:30.30 3:30.30 8 3 ESP FONTES Ignacio 3:34.45 3:33.27 3:33.27 9 1 KEN BIRGEN Bethwell 3:46.01 3:33.64 3:30.77



Alle resultat



Ellers kan vi ta med at Faith Kipyegon vant duellen med Sifan Hassan på kvinnenes 1500 m. Benjamin Kigen og Norah Jeruto ble Diamond Leuge-vinnere på 3000 m hinder, mens Emmanuel Korir og Keely Hodgkinson vant 800 m på overbevisende måte.



Amalie Iuel satte norsk rekord på 400 m flatt med 51,64, og Karsten Warholm var suverent best på 400 m hekk med 47,35.





Karsten Warholm sikra seg Diamond League-trofeet etter en klar seier. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)