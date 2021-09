Prosjektleder Thea Møll i Midt-Norge Bedriftsidrettskrets sier til oss at ingen distanser er fulltegnet. Pulje 1 på halvmaraton er full, men i pulje 2 er det flere ledige plasser. Her er det også åpnet for deltakere som løper under 2 timer.

Opprinnelig hadde arrangøren plassert start- og målområde på St. Olavs Plass. Men p.g.a. vernetiltak ang. smittesituasjonen rundt Convid 19, blei området for lite. I år blir start og mål derfor lagt til området ved Sparebanken Møre Arena (Sunnmørshallen), like ved Color Line Stadion.

Den nye løypa i Ålesund Maraton er ikke veldig tung. Der er to korte bakker, ellers er løypa flat. Den første bakken kommer like etter start i Sjømannsvegen før gangbroa over til Nørvegata. Den andre får vi på slutten av 10 km-runden der en løper fra Ystenesgata over gangbroa inn til målområdet.

Vi har sett litt på langtids værvarsling fram mot neste helg, og den ser veldig lovende ut. Yr.no melder om høye temperaturer for årstiden og ingen nedbør.

For mer info og påmelding, se arrangementets nettside



Etter Kongens gate skal deltakerne inn Tollbugata og så rundt Skansekaia, før en nærmer seg indrefileten i Ålesund by, Brosundet. Foto: Petter Hove