Tekst og foto: Sverre Larsen



Dette karusell-løpet gikk ved Roligheden og ved Marvika, og det ble arrangert av NOV BIL og Terrengutvalget i samarbeid. Vi fikk nydelig vær, og det var flere tilskuere og tidvis mange karusell-deltakere i løypa. Og alle var blide og fornøyde, og tok løpet som en utfordring og som ukas høydepunkt!



Det var to løyper på menyen. Den korte løypa var en runde på 3,475 km, mens Milslukeren var 6,95 km. Løypa var ei rundløype ved Roligheden og ved Marvika, og mange likte løypa, og man kunne få tatt seg ut, om man ønsket det!



Vi slo av en prat med noen deltakere i karusellen.



LØPSRAPPORT MED ALLE RESULTATER

Terrengkarusellens hjemmeside

Facebook

Sønn Truls Klungland (22) til høyre vant etter at far Tormod Klungland (50) løp feil og måtte nøye seg med andreplass.



Truls Klungland (22)

– Hva skjedde på slutten?

– Tormod ledet hele veien, men så løp han feil i siste sving. Og dermed ble det jeg som vant!

– Hvordan la du opp løpet?

– Jeg hang på Tormod, og Tormod dro tidvis ifra. Men så hadde han uflaks med å løpe feil på slutten. Jeg hadde høyt tempo hele veien, og arrangørene hadde lagt ei bra løype.

– Hva synes du om løypeprofilen?

– Den var forholdsvis kupert, men løypa var tørr og fin!



Gunnar Coward (58) – ​deltaker.

– Var dette løpet krevende?

– Ja, det var tidvis krevende. Det er mye oppfor. Og så synes jeg det er gøy med tekniske partier og småstier, og det var det en del av. Man blir dessuten kjent med nye områder som man ikke pleier å løpe i.

– Hvordan opplevde du å løpe i løypa?

– Det var ikke så meget utsikt, men mye tett skog. Jeg så stadig etter båndene i løypa. Det var lett å løpe forbi folk, og så følte jeg en ro og trygghet i løypa. Men jeg blir stresset når det kommer folk bakfra.

– Hva skal til for å komme langt opp på resultatlista?

– Det er viktig å trene mye for å lykkes. Man må trene mye intervall for å bli god på korte løyper. Og når det gjelder å trene til lange løp, så er det viktig med langkjøring. Det er mengdetreningen som avgjør formen på kort og på lang løype. Langkjøring dreier seg om lange rolige løp, og å få mange km i beina!

– Hva synes du om arrangementene av alle disse løpene?

– De er utrolig bra! Man treffer mennesker som man lærer å kjenne for livet. Og alle slags nivåer i løping er akseptable. Vi har dessuten vært heldige med fint vær, og det setter mange pris på!

Samir Kolukcija (43) – ​deltaker.



– Har du trent lenge i Norge nå?

– Ja, jeg kom her i 1993, så jeg har trent forholdsvis lenge. Jeg har for det meste trent hjemme der jeg bor, men da sekretariatet i karusellen åpnet, så ble det interessant å være med på løpene også! Jeg har motivasjon for karusellen, og jeg føler det som en plikt å løpe når jeg ellers løper mye!

– Hva synes du om Roligheden og Marvika som løpeområde og rekreasjonsområde?

– Det er kjempefint her. Det er utrolig mange fine steder i og rundt Kristiansand, og man blir stadig kjent med nye områder. Marvika og Odderøya føler jeg er spesielle steder, og de har en veldig flott terreng! Jeg har løpt karusellen siden 2013.

– Har du mange venner i karusellen?

– Ja, og det er veldig mange fra den bedriften som jeg jobber i. Jeg er også med i Team Mosjon, så jeg er kjent flere steder!

– Hva synes du om karusellen?

– Terrengkarusellen er helt rå, og den er støttet av så mange. Karusellen er bra for folkehelsa, og det er supre folk som er med. Jeg synes karusellen gir meg god trening. Og til neste helg, altså helgen etter kommende helg, så er det Hovden Ultra, og der skal jeg løpe Halvultra på 23 km. Det er en vennegjeng som arrangerer dette løpet, og det koster ingenting å være med, så jeg vil oppfordre folk til å stille opp. Det er frivillig, og det er påmelding.

Tung Hua Hsiung (54) – ​deltaker.



– Hva får man brynt seg på i dette løpet?

– Det er først og fremst kondisjonen. Det er ei krevende løype, og jeg er glad for bare å komme gjennom. Jeg synes det viktigste med karusellen er at vi stiller opp og deltar, uansett hvor vi kommer fra. Jeg er fra Kina. Jeg har vært i Norge siden jeg var 15 år, så jeg kan norsk!

– Hva skal man glede seg til i dag?

– Det er å treffe kjente folk, og å prate med hverandre. Det gir alltid gode og sterke effekter, og man kan være venn med dem man ønsker her.

– Hva er karusellen for oss?

– Arrangementet er kjempeflott! Man holder formen vedlike. Og man har alltid noe å se frem til når en ny uke begynner, siden løpene pleier minst å være 1 gang i uka i sesongen! I karusellen kan man holde litt høyere tempo enn man er vant med i hverdagen!

Løpere legger ut på langløypa. (Foto: Sverre Larsen)