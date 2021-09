Siden seks av ni jenter gikk videre fra hvert av de to heata, var nåløyet for å komme videre av det heller romslige slaget. For de beste ble derfor forsøket en rein transportetappe.

Christina Toogood tok kommando

I det første heatet var det Christina Toogood som satte fart. Hun leverte tre jevne 72-runder. Mot slutten tok Sara Busic over, og hun løp først over mål på 4.29,15. Bare et drøyt sekund skilte de seks som gikk videre, mens det var ei lita luke ned til Josefin Heier på sjuendeplass. Sjøl om hun ikke klarte å kvalifisere seg til finalen, så kan hun glede seg over ny pers - med nesten 3 sekunder.

Den kanskje største gullfavoritten, Amalie Sæten, løp kontrollert og avventende, men tok i litt helt mot slutten og ble nummer to.





Christina Toogood var den som satte fart i det første heatet, og ganske lenge hadde hun ei luke til de andre. (Foto: Samuel Hafsahl)



Et lite stykke bak dro Kristine Dommersnes hovedfeltet. Haugesunds-jenta forbedra sitt eget årsbeste med 5 sekunder, så det ser ut som hun har prikka inn formen til riktig tidspunkt. (Foto: Samuel Hafsahl)



Heat: 1



Trine Mjåland på heimebane

I det andre heatet var farten en god del svakere med Trine Mjåland nokså uanstrengt i tet. Kristiansands-jenta som tidligere var en av Norges aller beste 800 m-løpere, vant også heatet på 4.43,86. Ina Halle Haugen fulgte på andreplass, men den kanskje største favoritten i dette heatet, Ingeborg Østgård, ikke brukte mer krefter enn nødvendig. Ren-Eng-jenta kontrollerte inn til femteplass.

Guro Bakke Jensen, som var den første som ikke gikk videre, var 65 hundredeler for seint ute.

Siden ingen av de antatt beste måtte anstrenge seg for å bli finaleklar, er det vanskelig å si noe mer om hvem som er favoritt enn det vi allerede har gjort i forhåndsomtalen. Men siden verken Karoline Bjerkeli Grøvdal eller Sigrid Jervell Våg, som begge var påmeldt, stilte til start, er den mest sannsynlige medaljetrioen Ingeborg Østgård, Amalie Sæten og Ina Halle Haugen. Finalen går klokka 18.30 på lørdag.



Trine Mjåland leda an foran Ina Halle Haugen og resten av feltet i det andre heatet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ingeborg Østgård (272), som i sommer tok gullet i junior-EM på 1500 m, så ikke ut til å bruke særlig mye krefter på å kvalifisere seg for finalen. Her ligger hun i rygg på Hedda Leirvik og med Guro Bakke Johnsen like bak seg. (Foto: Samuel Hafsahl)



Heat: 2



