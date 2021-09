21 løpere stilte til start i B-finalen på 5000 m, og 18 av dem kom til mål. Siden så mange har klart NM-kravet på 15 blank, og siden det ikke er forsøk og finale, seedes de antatt beste inn i A-finalen som går etterpå. Dermed kan de løpe på tidene fra B-finalen.



Awet Kibrab viste at han er på tur opp igjen formessig etter flere år mer eller mindre uten resultat. Persen hans er imidlertid så god som 13.22.90, satt helt tilbake i 2016. Tidligere i år hadde han løpt på 14.50,45 som best, så løpet i dag var i en helt annen liga.



I starten fikk Kibrab noen runder med drahjelp av Ibrahim Buras, som ble nummer to på 14.20,24, noe som var pers med hele 33 sekunder. Tredjeplassen gikk til Rune Solli som også tok et jafs av persen og løp på 14.36,63. Men tredjeplass er altså ikke ensbetydende med NM-bronse i dag.



Seks av de åtte første satte pers, og til sammen var det ni mann som persa i dette heatet. En det ikke gikk så bra med, var OSI-løperen Fredrik Fyksen som segna om på indre bane og ble tatt hånd om av medisinsk personale. Forhåpentligvis var det ikke noe alvorlig som skjedde.



Simen Glødgård Stensrud og Robert Bergstø som var de to som hang på tetduoen ut fra start, fikk det begge tungt. Simen brøt, mens Robert ble nummer tolv med 14.56,10. Første 1000 meteren gikk på 2.50, en fart som var ganske optimal for vinneren, men litt i hardeste laget for de tre andre i tetgruppa.





Ibrahim Buras var den som dro de første rundene, og til slutt ble det andreplass og soleklar pers på Tjalve-løperen. (Foto: Samuel Hafsahl)





Rune Solli løp inn til tredjeplass, også han på klart ny pers. (Foto: Samuel Hafsahl)



Alle resultat



Filip Aleksander Meo lå alene på femteplass i første del av løpet. Han holdt farten fint oppe og ble til slutt nummer fire med ny pers og 14.38,67. (Foto: Samuel Hafsahl)



Tre spente karer før start - Ole Mikal Tørsdal, Kristian Ulriksen og heimefavoritten Kristian Tjørnhom. De kom i mål på henholdsvis 14.47,55, 15.23,94 og 15.02,70. (Foto: Samuel Hafsahl)