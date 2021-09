Tjalve-løperen distanserte som forventet de øvrige19 konkurrentene i feltet og passerte den første kilometeren på 2.57. Ida Meli Narbuvoll som har tatt turen fra USA for å løpe NM, la også de øvrige i feltet bak seg og inntok en klar 2. posisjon fra første steg.





En fokusert Ida Meli Narbuvoll i sitt første løp på norsk jord på mange år. (Foto: Samuel Hafsahl)



Allerede før løpet var halvkjørt begynte storfavoritten og passere løpere med en runde, og hun måtte dermed ut i bane 2 titt og ofte. 3000 m passerte 31-åringen fra Isfjorden på 8.54, og dermed kunne vi slå fast at den norske rekorden til Ingrid Kristiansenpå 14:37:33 ikke var i fare i sololøpet. Helt til det gjensto en runde var imidlertid Karolines pers på 14:43:26 i Brüssels forrige helg innenfor rekkevidde, og med 14:47:95 løp hun sitt nest beste 5000 m på bane noen sinne og var et stort sol etter løpet.





- Det var gøy å løpe såpass fort i NM, og være med å kjempe om kongepokalen, fortale hun til NRK etter målgang. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ren-Engs Ida Meli Narbuvoll holdt imponerende i sitt sololøp, og tok sølvet på 15:54:42. (Foto: Samuel Hafsahl)



Kampen om bronsemedaljen ble imidlertid spennende helt til målstreken etter at Vienna Søyland Dahle dro i gang en langspurt men ble fulgt av mesterskapsløperen Sigrid Jervell Våg. Sistnevnte kom seg opp på siden midt på oppløpet, men da hadde Skjalg-løperen et ekstra gir og sikret seg NM-bronsen med 16:04:48, fire tideler foran Tjalves nest beste løper i feltet.





Gulars Ine Bakken tok tidlig drajobben i feltet bak de to beste. Her følges hun av Sigrid Jervell Våg, Mathilde Theisen , Vienna Søyland Dahle og Hanne Mjøen Maridal. (Foto: Samuel Hafsahl)



Fra høyre: Sigrun Gjølberg, Pernilla Eugenie Epland​ og Marie-Kloster . (Foto: Samuel Hafsahl)



Anne Bjerke Årrestad, OSI. (Foto: Samuel Hafsahl)





Ingrid Helene Nyhus, Strindheim IL. (Foto: Samuel Hafsahl)



18 i det 20 kvinner store feltet fullførte, og det ble notert 6 personlige rekorder i skyggen av Karoline Bjerkeli Grøvdals oppvisning. Ren-Engs Ida Meli Narbuvoll holdt imponerende i sitt sololøp, og tok sølvet på 15:54:42. (Foto: Samuel Hafsahl)Kampen om bronsemedaljen ble imidlertid spennende helt til målstreken etter at Vienna Søyland Dahle dro i gang en langspurt men ble fulgt av mesterskapsløperen Sigrid Jervell Våg. Sistnevnte kom seg opp på siden midt på oppløpet, men da hadde Skjalg-løperen et ekstra gir og sikret seg NM-bronsen med 16:04:48, fire tideler foran Tjalves nest beste løper i feltet.Fra høyre: Sigrun Gjølberg, Pernilla Eugenie Epland​ og Marie-KlosterAnne Bjerke Årrestad, OSI. (Foto: Samuel Hafsahl)Ingrid Helene Nyhus,Strindheim IL. (Foto: Samuel Hafsahl)18 i det 20 kvinner store feltet fullførte, og det ble notert 6 personlige rekorder i skyggen av Karoline Bjerkeli Grøvdals oppvisning.



KS 5000 m



Alle resultat