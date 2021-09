Rammen var den samme som for kvinnene tidligere på dagen: De seks første fra hvert av de to heatene ville kvalifisere seg til finalen uavhengig av hvor fort det gikk. Den soleklare favoritten til NM-gullet, Jakob Ingebrigtsen, hadde fått innvilga walk-over, og med også både Henrik og Filip ute av konkurranseform, var det ingen Ingebrigtsen inne i bildet i forsøksheata.

Rekordjevnt førsteheat

Oliver Vedvik dro i jevnt bra tempo helt til bare 100 meter gjenstod. Men da kom en hel horde av løpere forbi, og inn mot mål ble det en massespurt av dimensjoner. Oliver sjøl hadde for lite krefter igjen, og endte som nummer ti.



Foran han var det uhyre jevnt. Faktisk var det ikke mer enn 31 hundredeler som skilte førstemann i mål, Ferdinand Kvan Edman, og førstemann som ikke gikk videre, Sondre Risøy, på sjuendeplass. Alle de 13 løperne i heatet kom i mål mellom 3.53,82 og 3.57,96. Mikkel Blikstad Thomassen som ble nest sist, kunne likevel glede seg over å sette pers med over 3 sekunder og få sitt første løp under 4 minutter.



Den største favoritten i dette heatet, Ferdinand Kvan Edman, virka veldig trygg og er nok favoritt til å ta sølvet bak Jakob Ingebrigtsen. Ellers var det alles kamp mot alle i dette heatet, som tross alt gikk i brukbar fart til å være et forsøksheat.





Oliver Andersen Vedvik var i tet nesten hele vegen. Her ligger Ferdinand Kvan Edman på plassen bak. (Foto: Samuel Hafsahl)



Også litt lenger bakover i feltet var det flere løpere i bredden og kamp om posisjonene. (Foto: Samuel Hafsahl)



Målstreken er passert, og seks av de sju vi ser i front har sikra seg finaleplass. (Foto: Samuel Hafsahl)



Heat: 1



Elmer Mulleri Skalle falt fra avansement

I det andre heatet var farten underveis noe roligere enn i det første heatet. Dermed ble det et minst like hardt spurtoppgjør om de seks første plassene også her. En av dem som kom i stor fart og var på vei mot avansement, var Lillehammer-løperen Elmer Mulleri Skalle. Han ble imidlertid litt for ivrig, kom i ubalanse og falt fra en finaleplass bare 10-15 m før målpassering.



Den største medaljekandidaten i dette feltet, Mats Hauge, vant heatet på 4.01,23. Bak han var det tett ned til Johannes Teigland som sikra seg den siste finaleplassen på 4.02,51. Også i dette feltet var det stang ut for en Andersen Vedvik. Jonatan som hadde dratt opp spurten, stivna på oppløpet og ble nummer sju, drøye to tideler for seint ute. Skuffa var nok også unge Andreas Fjeld Halvorsen som underveis brukte mye krefter på posisjonering og løping i bane to.

Benjamin Olsen i den grønne Sarpsborg-trøya så ut til å ha god kontroll og gikk videre som tredjemann i heat 2. Mannen med hestehale i blå singlet, Elmer Mulleri Skalle, var den uheldige som falt og mistet finaleplassen like før mål. (Foto: Samuel Hafsahl)



Heat: 2



Alle resultat





Finaleklare er også bergenseren, Anders Bjørndal som løper for Gneist. (Foto: Samuel Hafsahl)