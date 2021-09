Løypa var i år lagt om Maihaugen. Løypa ble derfor noe lengre og litt tyngre på slutten i forhold til løpet i 2019.

Omregnet tid for kvnne nr 30 var nesten tre minutter langsommere, og for mann nr 30 ca to minutter dårligere.enn i 2019.

Det var 6 veterankvinner og 6 mannlige veteraner blant de 10 beste.

Det er 2 kvinner og 16 menn som har fullført alle 23 Birkebeinerløp.

Har tatt med en tabell som viser disse løperne og antall merker.

DE 30 BESTE KVINNER - Ifølge WMA94/20

NR NAVN KLUBB FØDT TID WMA94/20 1 Anne Kristine Nevin Strindheim IL 1973 1.27.42 1.19.12 2 Kristin Størmer Steira 1981 1.22.15 1.19.31 3 Karoline Simpson Larsen Vargar IL 1997 1.21.02 1.21.02 4 Kari Madslien Nydalens Skiklubb 1966 1.37.08 1.21.25 5 Ragnhild Bolstad Åslia Skilag 1965 1.38.59 1.22.02 6 Selma Nevin 2004 1.26.40 1.23.24 7 Kristin Eikrem Engeset Tjalve 1988 1.24.23 1.24.12 8 Torunn Ølstad Gjøvik Skiklubb 1968 1.38.52 1.24.43 9 Anne Størmer Steira Lillehammer 1957 1.53.37 1.25.26 10 Maren Lie Aurskog-Høland Friidrett 25-29 1.25.46 1.25.46 11 Asta Ellingvåg OSI Friidrett 1982 1.28.51 1.26.29 12 Hege Skari Lillehammer Skiklubb 1971 1.38.35 1.27.13 13 Tina Knutsmoen Bækkelaget SK 1998 1.28.39 1.28.39 14 Midori Poppe Koll IL 60-64 1.52.06 1.28.39 15 Hanne Marte Lie OSIF 1989 1.28.52 1.28.46 16 Julie Kvale Støstad 20-22 1.28.50 1.28.50 17 Anne Melkild 1961 1.52.21 1.28.51 18 Camilla Bønøgård Halden 1.29.05 1.29.05 19 Mette Eid Løvås Strindheim IL 1972 1.40.24 1.29.45 20 Kari Lier Ring IL 45-49 1.37.04 1.30.11 21 Kari Jussie Lønning 1969 1.44.10 1.30.14 22 Siri Schive Hjelde Utleira IL 1964 1.50.22 1.30.25 23 Hilde Hoff Nordskar Team Salomon 1981 1.33.43 1.30.36 24 Venche Vestbakken Raufoss 1972 1.41.26 1.30.41 25 Åse Gullsmedmoen Otra IL 1959 1.57.54 1.30.57 26 Kristin Bruserud IL Ivrig 1970 1.44.15 1.31.16 27 Lene Nylund Fysio3 1986 1.31.48 1.31.22 28 Wenche Bjørnstad Ringsaker O-klubb 1956 2.03.10 1.31.26 29 Karen Marie Håkonsen Kjellmyra IL 1999 1.31.40 1.31.40 30 Hanna Breivold Bøler IF Friidrett 30-34 1.31.54 1.31.54

DE 30 BESTE MENN - Ifølge WMA94/20

NR NAVN KLUBB FØDT TID WMA94/20 1 Andreas Engebretsen Overtoppen/Bull Ski & Kajakk 1961 1.24.24 1.09.23 2 Oddmund Roalkvam 1958 1.27.34 1.09.56 3 Weldu Negash Gebretsadik 1986 1.10.52 1.10.40 4 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1995 1.10.49 1.10.49 5 Bjørn E. Eide Øystre Slidre IL 1956 1.33.22 1.13.05 6 Bjørn Ole Vassbotn Volda Turn og IL 1967 1.24.20 1.13.14 7 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb 1980 1.16.21 1.13.41 8 Ådne Andersen Dimna IL 25-29 1.14.05 1.14.05 9 Geir Strandbakke Lillehammer Skiklubb 1964 1.27.45 1.14.11 10 Sjur Haug Tartan mandag 25-29 1.14.40 1.14.40 11 Arild Hagesveen Bøler IF/Team Driv Trening 1971 1.23.10 1.14.44 12 Michael Ande Tesfamichael 1990 1.15.01 1.15.01 13 Sebastian Conrad Håkansson Svorkmo NOI/Salomon 30-34 1.15.08 1.15.08 14 Bjørn Tore Gullord Lørenskog FIL/Telia BIL 1965 1.28.10 1.15.14 15 Kjell Arne Olsen Lørenskog FIL 1960 1.32.29 1.15.20 16 Anton Bueie 1966 1.27.34 1.15.23 17 Morten Eide Pedersen Lillehammer Skiklubb/Team Eksjøhus 1987 1.15.31 1.15.24 18 Jostein Gjevre Norconsult BIL 1994 1.15.26 1.15.26 19 Magnus Torp Antonsen Strandbygda IL 1991 1.16.07 1.16.07 20 Pål Rise Norges Skiforbund 50-54 1.26.55 1.16.08 21 Per Vidar Fjeld Granli IL 1965 1.29.28 1.16.20 22 Ulf Holberg Det gyldne triangel 1967 1.28.03 1.16.28 23 Per Schwartzbach HGATM 60-64 1.33.07 1.16.35 24 Tom Selliseth Fet Skiklubb 1967 1.28.31 1.16.52 24 Torstein Rudihagen Lillehammer Skiklubb 1951 1.43.38 1.16.52 26 Klaus Øiseth Team Gulbrandsen 1973 1.24.17 1.16.59 27 Espen Kristiansen Rustad IL 1961 1.33.44 1.17.05 28 Martin Galleberg Salomon 1991 1.17.14 1.17.14 29 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim 1970 1.26.52 1.17.24 30 Svein Egil Linnerud Gjøvik FIK/Eidsiva BIL 1961 1.34.11 1.17.25

LØPERE SOM HAR FULLFØRT ALLE LØP/ANTALL MERKER