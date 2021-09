Grønstad med kontroll

Tjalves Tobias Grønstad var i tet fra start i mennens første heat der de tre beste gikk videre til søndagens finale. Han fikk med seg klubbkamerat Luca Thompson til finalen, og det ble Snorre Sliper Bonesmo fra BUL som knep den siste plassen etter at 16-åringen Andreas Fjeld Halvorsen yppet seg på oppløpet.



Et samlet førsteheat etter 400 m der Tobias Grønstad hadde kommandoen. (Foto: Samuel Hasahl)



En meget fornøyd Snorre Sliper Bonesmo etter å ha sikret seg finaleplass. (Foto: Samuel Hafsahl)

Heat: 1

Einan ikke truet

Magnar F. Lundberg fra Hommelvik IL satset frisk fra start i dagens andre heat og var i tet i 600 m da favoritten Marcus Einan tok over og kontrollerte inn til seier på 1.52.40. BUL-løperen fikk følge til finalen av Kjetil Brenno Gagnås fra Børsa IL. Bak de to ble det så jevnt at målfotoet måtte studeres vel og lenge før det ble klart at BUL's Leon Samuel D. Mjaaland kapret den siste finaleplassen på bekostning av en offensiv Magnar F. Lundberg som måte trøste seg med ny peronlig rekord med 1.53.08.



Markus Einan kontrollerer inn til seier i 2. heat foran Kjetil Brenno Gagnås. (Foto: Samuel Hafsahl)

Heat: 2

Sikker hjemmeseier

Dagen tredje og siste forsøksheat var også en tett affære med et helt samlet felt etter en runde. Da Sigurd Tveit satte inn en fartsøkningen 200 m før mål åpnet det seg opp og hjemmehåpet vant heatet på 1.52.88. Også Ole Jakob H. Solbu fra Ås IL så ut til å god kontroll på avansement, mens trippelmesteren fra UM i Trondheim, Ren-Engs Esten Hansen-Møllerud Hauen spurtet energisk og tok den siste finaleplassen.





Robin Wathne Nedrehagen (til h.), Ole Jakob H.Solbu og Sander Dybwad Mathiesen i flott driv halvveis. (Foto: Samuel Hafsahl)



Sigurd Tveit med full kontroll i 3. heat. (Foto: Samuel Hafsahl)

Ole Jakob H.Solbu inn til 2. plass.(Foto: Samuel Hafsahl)



Esten -H-M.Hauen avsluttet sterkt og ble belønnet med finaleplass. (Foto: Samuel Hafsahl)

Heat: 3

