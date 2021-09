I 2016 hadde Ingeborg Løvnes en strålende sesong med OL-deltakelse og avansement til finalen i EM på favorittøvelsen sin, 3000 m hinder. Persen på 9.43,97 satte hun også dette året.



Så ble det flere år med skader og prioritering av andre ting enn løpinga, blant annet medisinstudiene. De siste par årene har hun imidlertid gradvis løpt mer, og nå var hun mer enn god nok til å ta NM-gullet. Ingeborg dro hele veien og vant på 10.15,34.



- Det gikk greit, og jeg er veldig veldig fornøyd med å vinne. Jeg hadde trodd at jeg kunne løpt ganske mye fortere, men det er litt vanskelig å gjøre det sånn alene, fortalte Ingeborg til NRK etter at gullet var sikra. Hvor mye fortere hun hadde håpa på å løpe ville hun ikke si, men hun var klar på at hun ikke ønska noe lureløp.



- Jeg hadde lyst til at det skulle gå litt fort fra start. Det er ikke så mange med, så da er det i alle fall bedre at det er litt fart, fortalte hun.



Nest best av de fem jentene som løp hinder, var Thea Charlotte Knutsen som kom i mål på 10.20,76. Både hun og bronsejenta, Kristin Svendby Otervik, hang med Løvnes til ca. 2000 m. Mot slutten holdt Svendby Otervik på å bli tatt igjen av bare 17 år gamle Anna Marie Nordengen Sirevåg som satte pers med 10.31,62.







Thea Charlotte Knutsen (til høyre) er i ferd med å feste grepet om sølvet, mens Kristin Svendby Otervik bet tennene sammen og sikra seg bronsen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Anna Marie Nordengen Sirevåg var mindre enn to sekunder unna medaljeplass, men hun kunne uansett glede seg over et godt løp og pers med 11 sekunder. (Foto: Samuel Hafsahl)



Kristin Alne fra Haugesund fløy fint over vanngrava og løp inn til femteplass. (Foto: Samuel Hafsahl)



3000 m hinder kvinner



Ingeborg Løvnes hadde god grunn til å smile etter et vellykket comeback som hinderløper. (Foto: Samuel Hafsahl)