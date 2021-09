Seierspallen på 1500 m (fra v.) Ferdinand Kvan Edman (IK Tjalve IK) Jakob Ingebrigtsen (Sandnes IL) og Mats Hauge (IL Gular). (Foto: Samuel Hafsahl)



Det var ingen for at Jakob ikke ville cruise inn til NM-gull i sitt siste løp for sesongen. Etter å ha lagt av gårde med 42 sekunder på de første 300 m og passert 800 m på 1.53, fikk Ferdinand Kvan Edman nok av tempoet. Deretter ble det Jakobs kamp mot klokka. En runde før mål stod det 2.37 på tavla, og det var nok ingen tvil om at Jacob hadde lyst til å forbedre mesterskapsrekorden sin fra i fjor på 3.33.93. Selv uten Timothy Cheruiyot og Stewart Mc Sweyn i feltet gikk det bra unna på sisterunden og rekorden ble senket med over halvsekundet to dager etter at han ble knepent slått av Timothy Cheruiyot i Diamond League-finalen i Zürich.

- Det er kult å avslutte sterkt i et løp på norsk jord, kommenterte den største NM-stjernen etter å ha gitt fansen på Sørlandet valuta for inngangspengene. Kongepokal-temaet kommenterte han på følgende måte på spørsmål fra NRK:

- Det er en ære å bli vurdert som den beste i et norsk mesterskap, parerte han etter å ha gjort en hel æresrunde på Kristiansand stadion med en bunke med ferdigskrevne autografkort.



Ferdinand Kvan Edman holdt ryggen til ​Jakob Ingebrigtsen til 800 m. )Foto: Samuel Hafsahl)

Bak de to store favorittene til gullet og sølvet ble det en1500 m lang duell om bronsen mellom Orions Even Brøndbo Dahl og Gulars Mads Hauge. Etter å ha gjort mye av jobben i front måtte en skadeplaget orioner se bronsen glippe med 6/100-sekund. Dermed ble det den 4. plassen for andre år på rad på Even Brøndbo Dahl som kanskje må kåres til norgesmester i alternativ trening etter en sine mesterskapforberelser?

Duellen om bronsen 1: Even Brøndbo Dahl drar på Mats Hauge.(Foto: Samuel Hafsahl)



Duellen om bronsen 2: Mats Hauge med Even Brøndbo Dahl i hælene. (Foto: Samuel Hafsahl)

Hovefeltet bak de fire beste med Anders Bjørndal (Gneist IL) i front tidlig i løpet. (Foto: Samuel Hafsahl)

Ren-Engs Esten Hansen-Møllerud Hauen fører an i feltet på 1500 m-finalen under fem timer etter å ha kjempet seg til finaleplass på 800 m-forsøket. (Foto: Samuel Hafsahl)