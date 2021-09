Rett etter start på 6 km for 40 løpere med Liv Tone Heramb i front. (Foto: Jonas Sjögren/Trysil)



Trysilrypa ble som alle store massemønstringer avlyst i fjor. 125 jenter var påmeldt på 6 og 13 km løp, og 83 stod på start og fullførte lørdag. Totalt hadde årets arrangement med et tak 3000 deltagere, 1769 påmeldte der de aller fleste gjennomførte turmarsjen i løpet av lørdagen.

Delt seieren på nytt

Jenny Marie Holter fra Ullensaker delte førsteplassen på 6 km som i den forrige utgaven i 2019 etter å ha løpt feil i siste sving. Da benyttet Liv Tone Heramb sjansen, og det ble to jenter på førsteplass også i år. Nina Marie Storbæk fra Ljørdalen sportsklubb løp inn til 3. plass 19 sekunder bak vinnerduoen.



Liv Tone Heramb (til v.) fra Risberget IL og Jenny Marie Holter fra Ullensaker begge med tiden 30.10. (Foto: Gro Kveldro Bruksås/Trysil)

Jenny Marie Holter (t.v.), Liv Tone Heramb (midten) og Nina Storbæk (t.h.). (Foto: Gro Kveldro Bruksås/Trysil)

Overlegen på 13 km

Susanna Honkanen ble til slutt en kler vinner på 13 kilometeren med tiden 1.09.50. Thea Haug fra Romerike Politiidrettslag løp inn til 2. plass halvannet minutter senere og Kari Nore kom inn til 3. plass rundt 6 minutter bak vinneren.



De tre beste på 13 km: Thea Haug (t.v.), Susanna Honkanen (midten) og Kari Nore (t.h.). (Foto: Jonas Sjögren/Trysil)

- Det var veldig gøy å vinne, men det var tungt i starten. Jeg fikk veldig god drahjelp i starten, men etter at løypa snudde bar det nedover så da var det bare å løpe på, sa vinneren Susanna Honkanen etter målgang.

Tilbake for for fullt neste år

- Vi er bare veldig fornøyde med at vi har fått lov å arrangere Trysilrypa i år, sa arrangementsansvarlig Tore Hagen. Og vi er takknemlig for at de har vist stor forståelse for koronatilpasningene vi har måtte gjøre. Vi satser på at vi til neste år er tilbake med 5000 jenter i fjellet, sier en fornøyd rypegeneral.



Det var veldig fine forhold med oppholdsvær og tørre stier under løpet som på forhånd var truet av noen langt våtere værutsikter. (Foto fra Trysilrypas facebookside)



Trysilrypas nettsider

Trysilrypas facebooksider

Samleside for Trysilrypa

De beste uansett klasse i Trysilrypa 11.09.2021:



6 km

Plass Navn Klubb Tid

1 Liv Tone Heramb Risberget IL 30:10

1 Jenny M Holter Ullensaker Skl 30:10

3 Nina Marie Storbæk Lørdalen Spkl 31:29

4 Mona Ledum NOTEAM 32:12

5 Henriette Norum Beito NOTEAM 37:11

6 Yvonne Andersen NOTEAM 37:48

7 Sara Kristin Soleng NOTEAM 38:59

8 Cecilie Hansen NOTEAM 39:28

9 Silje Fallet NOTEAM 39:56

10 Ane Marthe Sandmoen NOTEAM 40:04

10 Solveig Innerdal NOTEAM 40:04

13km

1 Susanna Honkanen NOTEAM 1:09:50

2 Thea Haug Romerike PIL 1:11:20

3 Kari Nore NOTEAM 1:15:43

3 Julie Sofie Aas Økland BIL 1:19:51

4 Trine Lello NOTEAM 1:21:22

4 Iselinn Hartmann NOTEAM 1:21:22

6 Anette Rønsåsbjørg NOTEAM 1:22:47

7 Hilde Brobakken Hengepuppen 1:24:04

8 Hanne Moe Iversen Heiit 1:24:17

9 Sonja Wiqvist NOTEAM 1:26:31