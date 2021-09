Therese Falk slo sin egen nordiske rekord som hun satte i nettopp 24 Hours in Hell på samme tid i fjor. Da løp hun 251,452 kilometer på de 24 timene hun hadde til rådighet. I år økte hun distansen til 254,846 kilometer.



Det er det 3. beste resultatet levert av en norsk utøver. Kun Bjørn Tore Taranger har løpt lenger med hhv. 257,606 km og 256,443 km. I tillegg til nordisk rekord, passerte Falk 100 miles på ny norsk bestenotering 14.29.20. Den gamle bestenotering lød på 14.58.34, satt samme sted i 2020.



Beste herre ble Terje Sandness som tilbakela 220,167 kilometer, løpets nest beste prestasjon. (Foto: Eirik Yven)



Løpet ble arrangert av Hell Ultraløperklubb i Stjørdal sentrum med start kl 16:00 fredag. Løypa gikk i en runde på 1000 m (og 40 cm) med vending av løpsretning hver 4. time.

54 deltagere, 35 menn, 19 kvinner, stilte til start.





De tre beste kvinner med lønn for strevet (fra v.): Kristin Stokke (Byåsen IL), Therese Falk (Hareid IL) og Grete Rugland (Konsmo IL) (Foto: Eirik Yven)





Pallen for her (fra v.): Samuel Fredriksson (SK Kraft), Terje Sandness (Team Sandness) og Svein Kjetil Riska (GTI Friidrettsklubb) (Foto: Eirik Yven)



Resultater 24 Hours in Hell 10.-11.2021:



Kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Meter 1 63 Therese Falk Hareid IL 254 846,6 2 6 Kristin Stokke Byåsen IL / Team Superba Krill 208 261,2 3 24 Grete Rugland Konsmo IL 203 420,2 4 54 Janne Balberg Kvisvik STAVERN 188 344,2 5 3 Sofiia Granheim Romerikeultraløperklubb 170 704,0 6 33 Deimante Razukiene Romerike Ultraløperklubb 170 074,0 7 39 Ingrid Lid BFG Bergen Løpeklubb / Romerike Ultraløperklubb 161 064,4 8 64 Heidi Gundersen Lauparlauget 4x4 142 679,8 9 57 Tanja Christine Gaivoronski TRONDHEIM 135 060,0 10 4 Tone Killengreen Romerike Ultraløperklubb 131 121,4 11 19 Edna Grepperud Romerike Ultraløperklubb 128 120,2 12 44 Kirste Sandness Team Sandness 123 781,2 13 8 Marit Imset Romerike Ultraløperklubb 101 040,4 14 52 Lise Lysfjord Pettersen Romerike Ultraløperklubb 100 040,0 15 43 Anne Britt Bringedal Romerike Ultraløperklubb 80 032,0 16 20 Katrin Øien TRONDHEIM 77 030,8 17 42 Linn-Therese Kvalnes SANDNESSJØEN 76 030,4 18 60 Lene Nilsen RAUFOSS 55 022,0 19 38 Andrea Sandness Bodø Bauta løpeklubb 38 015,2

Menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Meter 1 16 Terje Sandness Team Sandness 220 167,0 2 67 Samuel Fredriksson SK Kraft 205 654,0 3 9 Svein Kjetil Riska GTI Friidrettsklubb 193 077,2 4 59 Morten Auset Byåsen IL 187 080,8 5 28 Thomas Ødegård OSLO 177 790,8 6 26 Tore Isaksen Hell Ultraløpeklubb 176 076,4 7 51 Tobias Hansen Oslostudentenes IK - Friidrett 171 074,4 8 49 Truls Wæraas Hell Ultraløpeklubb 164 065,6 9 10 Lars Møller Romerike Ultraløperklubb 162 636,8 10 55 Harald Bjerke Romerike Ultraløperklubb 149 059,6 11 5 Ole Hofstad TRONDHEIM 139 061,6 12 47 Borge Røstum Romerike Ultraløperklubb 135 400,0 13 32 Matthias Köhler Hell Ultraløpeklubb 135 123,0 14 46 Jørgen Oswald Romerike Ultraløperklubb 133 842,2 15 29 Bård Olav Moen Hell Ultraløpeklubb 132 052,8 16 56 Chytra Thomas Hell Ultraløperklubb 131 058,4 17 11 Pål Thoresen Treungen Il/Grenland Ultra Runners 128 051,2 18 22 Anders Melling Bøfjorden IL 127 050,8 19 15 Martin Wikstrøm Hell Ultraløpeklubb 121 054,4 20 17 Alexander Matthias Seifried Hell Ultraløpeklubb 117 052,8 21 1 Thomas Norder Tjøme Løpeklubb 110 044,0 22 50 Fredrik Zachariassen Hulk 100 040,0 23 23 Jo Inge Norum Hell Ultraløpeklubb 90 036,0 24 36 Arne Berg Svorkmo N.O.I. 78 031,2 25 62 Tor-Einar Sandvik Svorkmo N.O.I. 75 030,0 26 2 Erling Fasting Pirates of the Carabiners 69 027,6 27 40 Nikolai Marken Romerike Ultraløperklubb 68 027,2 28 14 Vegard Rønningen RAUFOSS 65 026,0 29 30 Mats Schei Stadsbygd IL / Hell Ultra 63 025,2 30 48 Mats Frank Romerike Ultraløperklubb 61 024,4 31 58 Stig Sjølstad Hell Ultraløpeklubb 51 020,4 32 68 Bjørn Tore Tollefsen 43 017,2 33 66 Jan Olav Dagsvik Ogndal IL / Ogndal 40 016,0 34 53 Thomas Willy Lindgren Romerike Ultraløperklubb 33 013,2 35 35 Martin Hallager Aaknes Eventgruppen AS 30 012,0