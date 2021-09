For 1500-vinner Ingeborg Østgård ble det en ny medalje til tross for fire løp på tre NM-dager. Med 2.03.30 presset Dalsbygda-jenta ned sin personlige med et helt sekund. Også Amanda M.G. Frøynes perset klart da hun tok den siste medaljen med fire sekunder ned til resten av feltet.- Det var en litt sjenerende vind, men sola var deilig da! Jeg mangler innertieren i år, men det er alltid kjemedeilig å vinne, smilte Hedda Hynne etter gulløpet sitt.

Ingen tvil om at det smakte med seier for Hedda Hynne. (Foto: Samuel Hafsahl)Ingeborg Østgård ga alt i sitt 4. løp for helga og ble belønnet med sin andre medalje og ny pers. (Foto: Samuel Hafsahl)Amanda M.G. Frøynes (Sem IF) mot mål med god klaring bakover til de fem øvrige i finalen. (Foto: Samuel Hafsahl)Glade medaljører i sola på Sørlandet (fra v): Ingeborg Østgård, Heda Hynne og Amanda M.G. Frøysnes. (Foto: Samuel Hafsahl)