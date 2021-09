Henry Rono, innehaver av tre gjeldende verdensrekorder, og flere av den tids superstjerner hadde takket ja til å komme til Knarvik. 10 år før bodde det 30 mennesker i Knarvik og eneste navnet på kartet var Isdalstø, et fergeleie et par km unna. Men så bestemte fylket at det nye senteret i regionen og i Lindås kommune skulle legges til Knarvik, der det før bare var nakne bergnabber og øde lyngheier.



Norges Friidrettsforbund har i sin 100-årsberetning i 1996 brukt et par linjer i margen av en side i den 374 siders store praktboka om denne hendelsen: RONO-REKORD: Journalister verden over leter fortvilt for å finne Knarvik på et kart over Norge. 13. september setter Henry Rono ny verdensrekord på 5000 m i Knarvik. Tid: 13.06.30.





Med verdensrekord fra Knarvik: Paule Fudge (GBR) og Henry Rono (KEN)

Satte Knarvik på verdenskartet

Stjernene fant fram likevel. Det samme gjorde verdenspressen og NRK og 9000 tilskuere. Hvordan de fant fram og hvordan det ble plass til dem, forteller historien ikke like mye om. Alle som kom fra Bergen og sør fra, måtte ta ferge. Og nord for var det mest øyer, fjorarmer og nakne skjær ut mot havet. Der bodde det kke så mange.



I dag bor det 6000 mennesker i Knarvik. Den gang bare en liten brøkdel av det. Det ble trykt 7500 billetter som ble utsolgt. Da sendte Helge Brekke noen til bokhandleren og kjøpte 20 loddblokker med 100 lodd i hver. De også gikk unna. Det ikke var en eneste tribuneplass på det nye friidrettsanlegget. Ikke en gang ei speeakerbu eller garderober. Stjernene måtte skifte en kilometer unna.



Arrangøren hadde heller ikke tatt høyde for dårlig vær, som det ofte er på denne årstiden på Vestlandet langt der ute mot havet. Men det ble strålende vær. Alt gikk på skinner og det ble ikke bare satt en verdensrekord, men to. Begge på 5000 m. Henry Rono forbedret sin egen verdensrekord for menn og britiske Paula Fudge satte rekord for damer i samløp med Ingrid (Christensen) Kristiansen. Grete Waitz skulle også deltatt, men ble syk i forveien.



Klikk på bildet under til bladet Nordhordland med link til Sportsrevyen på NRK for søndag 13. september 1981 med reportasje fra Knarvik Games: