1632 menn og 346 kvinner fullførte årets Hamburg Marathon som egentlig skulle gått i mai. Normalt bruker det å være ca. 10 000 fullførende på maratondistansen i Hamburg mot altså knappe 2000 i år.



Elitefeltet var også en god del svakere enn normalt, og det gjorde at det var mulig for en norsk veteranløper å ta en tredjeplass totalt. Marianne Dønnem fyller 48 år seinere i høst, og tida hennes i Hamburg ble 2.55.16. Det var et 2-3 minutter svakere enn hun hadde håpet på, men like fullt en forbedring av den 3 år gamle persen med 2 minutter.



På sin Facebook-side beskriver hun løpet og opplevelsen slik:



"Det er det første større maratonløpet som har blitt arrangert i Tyskland siden pandemien startet, og det ble sånn sett en historisk begivenhet og et sterkt redusert et sådan, fra 19.000 til 6000 deltagere, og slik kunne en 1/2gammel dame fra Norge ende på 3. plass. Masse publikum langs løypa som hele veien heiet meg fram som tredje dame (Dritte Dame! Dritte Dame!!)😀 Pallpodium og fotografering. Og dopingkontroll hvor jeg fikk god tid (..) til å prate litt med storløperne fra Etiopia og Uganda. En fin opplevelse."



Vinnertida til Gadise Mulu var på godt internasjonalt nivå, 2.26.19, og avstanden ned til Gamilla Elofsson var på over 17 minutter. Elofsson lå imidlertid an til ei bedre sluttid.



- Camilla Elosfson som ble nummer to, prøvde å ta kvalifiseringskravet for lagkonkurransen i EM på 2.35, men løp feil ved 16 km og mista 5 minutter, og hun var naturlig nok litt skuffa, forteller Marianne Dønnem til Kondis.



I tillegg til henne var det med to andre fra Norge. Per Johansen løp på 3.05.16 og Sander Skogli på 4.37.46.



Kvinner Brutto Netto 1 Mulu, Gadise (ETH) WH 1992-2003 02:26:19 2 Elofsson, Camilla (SWE) Huddinge AISM W 35 1982-1986 02:43:27 3 Donnem, Marianne (NOR) SK Vidar W 45 1972-1976 02:55:16 4 Moesch, Angela (GER) LG Deiringsen W 50 02:58:20 5 Bossmann, Ludmilla (GER) W 40 1977-1981 03:07:20 Menn 1 Musau, Martin (UGA) MH 1992-2003 02:10:14 2 Bisetegn, Masresha (ETH) MH 1992-2003 02:10:54 3 Bezabh, Belay (ETH) MH 1992-2003 02:14:00 4 Cheptoch, Benard (UGA) MH 1992-2003 02:17:10 5 Kassie, Derseh (ETH) MH 1992-2003 02:17:36 ,,, 10 Johansen, Per (NOR) Katy Area Running M 1972-1976 03:05:27 03:05:16 192 Skogli, Sander (NOR) MH 1992-2003 04:56:26 04:37:46



Alle resultat

Sjøl i en noe redusert utgave av Hamburg Marathon var det mange glade løpere som strømmet mot mål. (Foto: arrangøren)