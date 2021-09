Eliteløperne måtte på forhånd levere inn et skjema med hvilken skomodell de skulle løpe i. Det gjorde også manageren til Derara Hurisa, men problemet var at Hurisa løp i et annet par enn det som var fylt inn i skjemaet. Adidas-modellen han løp i hadde en såle som var 10 mm for tjukk. Etiopierens forklaring var at han løp med sko han hadde brukt på trening og som han trodde det var lov å bruke.

– Vi understreka skoreglene på det tekniske møte, og dessverre hadde vi ikke noe annet valg enn å diskvalifisere utøveren, uttalte koordinatoren for eliteutøverne i Wien Marathon.

– Dette er første gang noe slikt skjer, og jeg er ganske sikker på at det fra nå av vil bli en form for sjekk for å forhindre at noe slikt skjer på nytt i et større løp, la han til.

Dermed ble det kenyanske Leonard Langat som ble stående som vinner av årets Wien Marathon. Under nokså varme forhold løp han på 2.09.25 og hadde 17 sekunder til gode på Betesfa Getahun på andreplass. Heimefavoritten, Tadesse Abraham ble nummer seks med 2.12.26.

Kvinneklassen ble vunnet av Vibian Chepkirui som løp på 2.24.29 i debuten sin på distansen.

– Varmen var et problem, og i kaldere forhold kunne jeg løpt minst 2 minutter fortere. I tillegg fikk jeg problemer med en leggmuskel med 4 kilometer igjen, forklarte hun. Termometeret skal ha vist 25 grader i skyggen mot slutten av løpet.

Sveitsiske Fabienne Schlumpf som ble nummer tolv i OL, løp nå på 2.26.31 og ble nummer fire.



Vibian Chepkirui kunne juble for seier i debuten sin som maratonløper. Tidlig på sommeren løp hun 10 000 m i Stockholm i et forsøk på å kvalifisere seg til OL, men tida hennes der på 31.09,42 var ikke god nok til å bli tatt ut, og da begynte hun å trene for et maratonløp i stedet. (Foto: VCM / Leo Hagen)







Elleve norske menn og tre norske kvinner fullførte maratondistansen i Wien. Raskest var Rune Wiig med 3.11.57 og Anja Fog Heen med 3.29.54.







På halvmaraton var det med åtte norske løpere. Geir Harald Aase tok en femteplass i 50-årsklassen med 1.28.18.







Også på 10 km var Norge representert – med tre løpere. Caroline Marie Wiig vant U14-klassen på 45.22, noe som bringer henne inn på en andreplass på årets norske statistikk i klasse 12-13 år. Vinneren av 10 kilometeren, Julia Meyer, satte østerisk rekord med 32.54. I herreklassen ble det seier til Andreas Vojta, også han fra Østerrike, på 29.03.







Alle resultat

2445 løpere fullførte helmaraton, 4726 løp halvmaraton og 329 løp 10 km i Wiens gater denne helga. I tillegg var det maratonstafett med 319 lag og 4 løpere på hvert lag pluss et 2 km barneløp med 250 deltakere. (Foto: arrangøren)