Fordelt over to løyper og konkurranse- og mosjonsklasse fullførte over 350 personer det nye fjelløpet på Skjervøy i Troms.

Med navnet Skjervøy 20:1000 henviser arrangørene til løypen som går over 20 kilometer og 1000 høydemeter. Det kortere alternativet heter 10:500 og går over 10 kilometer og 500 høydemeter. Og dette foregikk den 11. september på den idylliske øyen Skjervøy. Her fikk deltakerne oppleve bratte stier opp og ned, kjerreveier i kupert terreng, kloppinger over myrterreng, høy fart, sugende motbakker, teknisk krevende løyper. Alt rundt Skjervøy sentrum i naturskjønne omgivelser, ytterst i havgapet på 70 grader nord. De raskeste Eirik Haugsnes, som er oppvokst på Skjervøy, vant suverent med tiden 1:36:56, foran Johan Kilskar 1:45:35, og Sigurd Aal Sellæg 1:50:27. Kvinneklassen ble vunnet av Silje Hansen med tiden 2:02:58. Frida Svendsen tok andreplassen med 2:03:54, og Innika De Rosa tredjeplassen med tiden 2:09:32. Løpet favner bredt; deltakerne var fra 9 til 75 år. Konkurranseklassen hadde 167 fullførende mens trimklassen hadde 191 fullførende deltakere. Smitteutbrudd Skjervøy Kommune har etter løpet sendt ut en pressemelding om at det har vært et smitteutbrudd på arrangementet Kaien AfterRun 2021, og ber alle som har deltatt der om å teste seg. Høydeprofil for Skjervøy 20:1000 Høydeprofil for Skjervøy 10:500 Alle resultater fra Skjervøy 20:1000 Her starter 10:500 konkurranse-klassen.

Det er storslagen natur på øyen Skjervøy, som ligger i Troms.

Stor begeistring før start. 10 beste kvinner Skjervøy 20:1000, konkurranseklasse: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3 Silje Hansen Fristelsen Bakeri og Konditori AS 20-39 Kvinner 02:02:58 2 75 Frida Svendsen Team Sarek 20-39 Kvinner 02:03:54 3 51 Innika De Rosa Boys With Plants 20-39 Kvinner 02:09:32 4 157 Benedicte Morken Salomon Norge 20-39 Kvinner 02:15:38 5 189 Christine Dahl TROMSØ 20-39 Kvinner 02:22:03 6 23 Agnes Karlseng Lyn ski 20-39 Kvinner 02:22:35 7 194 Torun Ankjell Nordreisa IL 20-39 Kvinner 02:23:41 8 107 Miriann Andersen Miriann Andersen / Nerskogen IL 20-39 Kvinner 02:24:08 9 188 Elisabeth Dahlberg Northern Runners 40-59 Kvinner 02:26:48 10 39 Kjersti Rennestraum Kåfjord Kommune 20-39 Kvinner 02:29:02 10 beste menn Skjervøy 20:1000, konkurranseklasse: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1 Eirik Haugsnes Senja Ski 40-59 Menn 01:36:56 2 175 Johan Kilskar Datakvalitet AS / TSI Langeenn 20-39 Menn 01:45:35 3 162 Sigurd Aal Sellæg Nordreisa IL 20-39 Menn 01:50:27 4 123 Håvard Krey Hansen Nordicbet 20-39 Menn 01:50:42 5 33 Alexander Vestre Team Skigo Frydenbø 40-59 Menn 01:54:24 6 150 Marco Anelli Asics Frontrunner Norway 20-39 Menn 01:57:57 7 2 Kent Norheim Team Pigg 40-59 Menn 01:58:25 8 212 Henning Pettersen Team Henninger 40-59 Menn 01:58:45 9 80 Geir Olav Haugen TSI Langrenn 20-39 Menn 02:01:23 10 193 Mikael Arnesen Bamsemumspatruljen 20-39 Menn 02:01:59

Arrangørene hadde laget egen medalje for løpet. Resultater kvinner Skjervøy 10:500, konkurranseklasse: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 509 Wilma Svisdal Skjervøy 20:1000 12-14 Jenter 01:32:57 2 514 Charlotte Bishop Ksat BIL 20-39 Kvinner 01:47:34 3 508 Guro Therese Friis FETSUND 20-39 Kvinner 01:49:13 4 504 Karianne Olsen Northern Runners 40-59 Kvinner 01:55:08 5 506 Marianne Jakobsen HARSTAD 40-59 Kvinner 02:28:12 6 505 May Liss Wasmuth Northern Runners/Ksat BIL 40-59 Kvinner 02:40:46 Resultater menn Skjervøy 10:500, konkurranseklasse: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 517 Noa Gulbrandsen Nordreisa IL 12-14 Gutter 00:57:53 2 502 Gard Harjohaugsnes Senja Ski 12-14 Gutter 00:59:29 3 520 Martin Thoner Tromsø Randoneeklubb 20-39 Menn 01:04:10 4 500 Theo Isaksen Nordreisa IL 12-14 Gutter 01:04:21 5 503 Magnar Solbakken SKJERVØY 40-59 Menn 01:11:45 6 515 Trym Harjo Haugsnes Senja Ski 12-14 Gutter 01:14:56 7 512 Cato Reiersen TROMSØ 20-39 Menn 01:15:26 8 501 Leo Dalen EKNE 12-14 Gutter 01:20:24 9 521 Svein Ivar Martinsen KVALØYA 20-39 Menn 01:36:39 10 513 Markus Jakobsen HARSTAD 12-14 Gutter 02:28:03 Arrangører: Odin Svisdal og Øystein Skallebø Se flere biilder fra arrangørenes sider: Facebook

