I helgens Grimstad Maraton var det litt over 200 løpere som fullførte en av de fire distansene som det kan velges blant i dette løpet. Her var det både 5 km, 10 km, halvmaraton og stafett, men i år droppet man barneløpet pga. korona.

Grimstad maraton ble arrangert for sjette gang på syv år, med start og mål i Byhaven. For to år siden la arrangørene om løypa, som nå er blitt en runde på 5 km. Den er både forholdsvis flat, rask og sentrumsnær. Det så man på tidene, her var det mange som perset.

Og arrangørene ønsker altså at det skal være ekstra fint å komme i mål på Grimstad Maraton. Her stilte Meny med grillmat til løperne og det var boller og bananer til alle. Og noen tilfeldige løpere fikk overrakt en blomsterbukett da de gikk i mål!

Arrangør er idrettsklubben Sørild, og Janicke Yttervik, Rune Nøstvik og Beate Sommer.



Starten på 5 km, som var første distanse ut. Vinneren ble Tore Marius Tøfte (i midten i grønn t-skjorte) på tiden 16.42.



De tre beste på ti km: Erik Bergersen (35.45), Terje Bruborg (34.53) og Georg Smedsaas (37.07).

10 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1088 Terje Bruborg J.J. Ugland BIL M40-44 34:53 2 1053 Erik Bergersen Kristiansand Løpeklubb M50-54 35:46 3 1069 Georg Smedsaas Arendal Tennis M40-44 37:07 4 1033 Tobias Fretheim Sørild FIK M15-16 38:39 5 1044 Espen Bjørklund Grimstad Løpeklubb M40-44 38:40 6 1071 Ove Pollestad Kristiansand Løpeklubb / Sparebanken Sør M45-49 39:16 7 1065 Knut Steinar Bakke Grini Grimstad Løpeklubb M35-39 39:59 8 1026 Svein Flaten Vegårshei IL M50-54 40:05 9 1013 Simon Østby GRIMSTAD M23-34 41:24 10 1025 Andreas Fløystad GRIMSTAD M35-39 41:26

10 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1021 Tonje Helle Flo Sørild FIK K23-34 38:32 2 1038 Ingjerd Helen Heisel KRISTIANSAND S K40-44 43:51 3 1077 Elise Skarpeteig Harkestad Sørild FIK K15-16 44:02 4 1022 Solveig Meta Thygesen GRIMSTAD K40-44 45:31 5 1040 Ingeborg Aamodt GRIMSTAD K35-39 46:38 6 1027 Hege Cathrine Jørgensen GRIMSTAD K45-49 50:00 7 1016 Mette Strandenes Grimstad Triathlon K60-64 51:03 8 1012 Tonje Warholm HAB K35-39 52:10 9 1036 Eva Ytre-Eideroos KRISTIANSAND S K45-49 52:24 10 1028 Karoline Heen Nilsen Froland K23-34 53:02



Siri Stranger-Johannessen fikk seg litt vann i fjeset ved passering 5 km. Hun løp 10 km på 1.15.18. Bonny Stiansen Bach slipper vannsprut.

10 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5 Kerstin Kalsås Kristiansand Løpeklubb / Team Kalsås K35-39 18:04 2 11 Angelina Rosales Stenbäck GRIMSTAD K23-34 23:44 3 14 Anne Karine Seland Sørild FIK / Sørild/Grimstad Løpeklubb K55-59 24:01 4 29 Marthe Amalie Berntsen FEVIK K23-34 24:54 5 24 Ann Louise Ledum Ystad South Sound Running K23-34 25:48 6 6 Lotta Van Etten Ankersen Sørild Friidrettsklubb K12-14 26:36 0 16 Sofie Fretheim Sørild FIK K7-9 26:38 7 15 Mette Moen Sørild FIK / Grimstad Løpeklubb K55-59 26:43 8 45 Antonia Fiksdalstrand FEVIK K45-49 26:57 0 27 Sanna Kalsås Team Kalsås K7-9 27:01 9 42 Vaiva Nielsen GRIMSTAD K50-54 27:03 10 12 Sigrunn Askland Express K50-54 27:24

10 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 13 Tore Marius Tøfte Kristiansands IF-Friidrett / Team Tøfte M17-19 16:43 2 4 Kristoffer Fuglerud Ask Kristiansand Løpeklubb M23-34 16:57 3 38 Torbjørn Danielssen GRIMSTAD M45-49 17:23 4 3 Eivind Tobiassen Sørild FIK M17-19 17:34 5 23 Kristian Ullern Faksvåg ASKER M23-34 17:59 6 7 Paul Andreas Marchioro Ystad Norsk Energi/South Sound Running M35-39 20:09 7 1 Edvald Kalsås Team Kalsås M11 21:32 8 41 Henrik Lien VALLE M23-34 21:35 9 34 Jan Kristian Benestad KRISTIANSAND S M40-44 22:19 10 33 Kjell-Arild G. Tøfte Team Tøfte M50-54 23:11



Kjell Ivar Moen rørte både sin datter Katrin og flere blant publikum da han perset på halvmaraton. 76-åringen løp på 1.55.22, som er nesten to minutter raskere enn han gjorde i Holmestrand.



Svein Trygve Siira er avhengig av krykke etter en motorsykkelulykke, lørdag løp han halvmaraton med en krykke, på tiden 1.57.23. Han har aldri løpt under 2 timer før.





Joakim Hanssen vant halvmaraton for menn med tiden 1.14.49

10 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2013 Joakim Hanssen Kristiansand Løpeklubb M35-39 1:14:49 2 2043 Jaros?aw Sosin Grimstad M50-54 1:17:18 3 2003 Knud Kalsås Kristiansand Løpeklubb / Team Kalsås M35-39 1:17:20 4 2084 Finn Kollstad Kristiansand Løpeklubb M45-49 1:17:25 5 2056 Stefan Jensen KRISTIANSAND S M40-44 1:21:42 6 2068 Thomas Axelsen Risør IL M50-54 1:23:58 7 2048 Kristian Bø Grimstad Løpeklubb M40-44 1:26:04 8 2058 Trygve Holla Grimstad Løpeklubb M40-44 1:26:14 9 2009 Gaute Kilen Grimstad Løpeklubb M50-54 1:27:51 10 2034 Jose Brehcist Rodriguez KRISTIANSAND S M45-49 1:30:03

10 beste kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2012 Silje Røynstrand Grimstad Løpeklubb K23-34 1:25:18 2 2072 Katja Lykke Tonstad Fløy K40-44 1:35:14 3 2041 Emma Roos KRISTIANSAND S K15-16 1:37:59 4 2083 Marit Iren Reigstad Kristiansand Løpeklubb K35-39 1:42:04 5 2037 Liv Hege Homme Valle IL K23-34 1:44:59 6 2029 Vera Nystad Søgne IL K75+ 1:50:07 7 2082 Mimi Gjerland EYDEHAVN K35-39 1:54:47 8 2010 Marlene Abrahamsen KRISTIANSAND S K23-34 1:55:04 9 2016 Mirjam Garcia De Presno Grimstad Løpeklubb K45-49 1:55:22 10 2065 Ingjerd Kirkedam Grimstad Løpeklubb K45-49 1:55:23