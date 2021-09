Sist Ryeløpet ble arrangert, i 2019, var det 123 fullførende deltakere på det 5 km lange løpet. I år var det 65 fullførende (18 kvinner og 47 menn). Årsakene til den store nedgangen er nok flere, men en av forklaringene er sannsynligvis at veldig mange løp og arrangement i år har blitt utsatt og gjennomført nå på sensommeren og høsten. Lista med arrangement er lang, og det er dermed "kamp" om deltakerne. Men været, med strålende septembersol, var upåklagelig for årets deltakere.



Løpet gikk på Bygdøy i en rundløype på 2,5 km som ble løpt to ganger. Start var ved sandstranda i Paradisbukta og gikk i naturskjønne omgivelser på grusveier og stier gjennom skogen.



Astrid Brathaug Sørset, Tyrving IL vant kvinneklassen på 18:20 min. På 2. plass Eldbjørg Moxnes, Oslostudentenes IK på 19:47, mens Ingrid Elise Kullerud, Sarpsborg sikret 3. plassen på 20:26.



I herreklassen var det et svært tett oppgjør mellom de tre beste. Pål Asbjørn Kullerud, Sarpsborg IL stakk til slutt av med seieren på tiden 17:34, men like bak fulgte Andreas Staune-Mittet og Robin Mackenzie-Robinson, Rye Sportsklubb på henholdsvis 17:35 og 17:38.



I tillegg til Ryeløpet ble det også arrangert Ryetassen - et barneløp på ca. 1 km for de under 12 år. Her var det ingen tidtaking, men medalje til alle som kom fullførte.



Ryeløpet skal for en del år siden ha vært kontrollmålt av Kondis til 5 km, men den løypa som ble brukt nå var ikke helt i overensstemmelse med den opprinnelige kontrollmålte. Arrangøren forteller til Kondis at de ikke rakk å få kontrollmålt løypa på nytt før årets arrangement, men lover å måle på nytt og passe på at løypa er lang nok til neste år.



De beste i kvinneklassen: Astrid Brathaug Sørset (midten) vant kvinneklassen på 18:20 min. Eldbjørg Moxnes (venstre) kom på 2. plass og Ingrid Elise Kullerud (høyre) kom på 3. plass.



Resultater kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL / Team Ingrid Kristiansen K30-39 18:20.0 2 Eldbjørg Moxnes Oslostudentenes IK - Friidrett K30-39 19:47.0 3 Ingrid Elise Kullerud Sarpsborg IL K15-16 20:26.0 4 Karine Røstad Fossum IF / Fossum K30-39 20:36.0 5 Cecilie Klepstad Fossum IF K50-59 22:11.0 6 Else Marie Grotterød Rye Sp.Kl. K50-59 23:18.0 7 Anita Isaksen Fossum IF K50-59 23:45.0 8 Helene Skeie Fossum IF K50-59 24:43.0 9 Silje Røgler Muri HVALSTAD K40-49 25:06.0 10 Hilde Bachmann OSLO K40-49 26:45.0 11 Claudia Nordnes HOSLE K40-49 27:03.0 12 Bente Holsing Asker Sk. Friidrett K40-49 27:31.0 13 Stine Røstadstuen Godt Brød K20-29 28:20.0 14 Elin Sundtjønn KRISTIANSAND S K60+ 28:44.0 15 Tove Alm UiO Bil K60+ 31:34.0 16 Sayra Barraza DRAMMEN K40-49 36:32.0 16 Raquel Galetto-Plascencia EIDSVOLL K50-59 36:32.0 18 Trude Sundtjønn OSLO K30-39 39:55.0



Resultater menn

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Pål Asbjørn Kullerud Sarpsborg IL M40-49 17:34.0 2 Andreas Staune-Mittet LILLEHAMMER M20-29 17:35.0 3 Robin Mackenzie-Robinson Rye Sp.Kl. M30-39 17:38.0 4 Torbjørn Høvde Østmarka Mjød og Knivstikkarlag M40-49 18:05.0 5 Ola Nisja Pondusjoggen Team Bygdø IL M40-49 18:21.0 6 Carl-Fredrik Causevic Genus BIL M30-39 18:33.0 7 Jacob Knudsen KØBENHAVN K M40-49 18:46.0 8 Morten Omland Kjelsås IL M40-49 19:00.0 9 Knut Hauge Jr. Ready M30-39 19:15.0 10 Tollef Vollan Thunder Athletics M30-39 19:21.0 11 Øyvind Hoe Skog SK Rye M20-29 19:28.0 12 Morten Strømgren Pondusjoggen Bygdøy M40-49 19:32.0 13 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Sturla M12-13 19:46.0 14 Sivert Søhoel Nesset OSLO M15-16 20:18.0 15 Sverre Melleby Nordstrand Triathlon M30-39 20:20.0 16 Bernt Sverre Mehammer Sportsklubben Rye M50-59 20:23.0 17 Christian Jørgen Dahll Lyn Ski M40-49 20:26.0 18 Jørgen Vangsnes Erik Brofoss Athlet Club M30-39 20:36.0 19 Rolf Berg OSLO M50-59 20:40.0 20 Øivind Larsen Veidekke BIL M50-59 20:42.0 21 John Fuller BUL M50-59 20:52.0 22 Martin Hansen Rye Sp.Kl. / Team Hansen M20-29 20:53.0 23 Theodor Guttersrud Godt Brød M20-29 21:00.0 24 Even Beyer Sk Rye Sykkel M14-15 21:01.0 25 Marcus Mohr Team Pondusjoggen Bygdø IL M30-39 21:21.0 26 Fred Tjernsli Rye Sp.Kl. / Team Anthon/ Team Superbakrill M50-59 21:59.0 27 Henrik Sand Godt Brød M20-29 22:00.0 28 Fawzi Warsame OSLO M20-29 22:01.0 29 Rober Grøndahl Rye Sp.Kl. / Rober Grøndahl / Prosjektmester AS M50-59 22:13.0 30 Morten Ahlbom Godt Brød M30-39 22:20.0 31 Axel Walø Rye Sp.Kl. / Team Kondis / Skyggesiden / Mikkeller / Treningscamp M50-59 22:38.0 32 Stein Arve Bernes Godt Brød M40-49 22:53.0 33 Ulrik Hekneby Rye M14-15 22:57.0 34 Petter Moi OSLO M40-49 23:20.0 35 Oscar Høva OSLO M30-39 23:42.0 36 Lasse Johansen Rye Sp.Kl. M40-49 25:14.0 37 Per Morten Hjemgård SK Rye Triatlon M50-59 25:22.0 38 Mattias Rolén OSLO M40-49 25:31.0 39 Amund Tinglum SK Rye M14-15 25:42.0 40 Thomas Wendelborg Rye Sp.Kl. M40-49 27:10.0 41 Andreas Heggelund Dahl Bækkelagets SK M12-13 28:20.0 42 Øyvind Aas Bygdøy Pondusjogg M40-49 29:52.0 42 Walter Barrie OSLO M12-13 29:52.0 44 Dag Lars Erichsrud BUL M60+ 32:36.0 45 Odin Kolsvik SK Rye M12-13 34:09.0 46 Martinez Jose BILLINGSTAD M50-59 36:32.0 47 Bjarne Ellingsen HOSLE M40-49 37:15.0



Pål Asbjørn Kullerud (til høyre) vant herreklassen i Ryeløpet. Her har kan fremdeles følge av mannen som kom på 3. plass Robin Mackenzie-Robinson.





På et tidligere stadium i løpet ledet Andreas Staune-Mittet, men han måtte til slutt nøye seg med 2. plassen etter å ha blitt innhentet av løpets vinner Pål Asbjørn Kullerud som vi her skimter til høyre bak sammen med Robin Mackenzie-Robinson​ som kom på 3. plass.





Astrid Brathaug Sørset vant kvinneklassen i Ryeløpet.





Eldbjørg Moxnes kom på 2. plass totalt i kvinneklassen.





3. plassen i kvinneklassen gikk til Ingrid Elise Kullerud.





Løpsglede: Sayra Barraza (fra venstre), Raquel Galetto.Plascenica og Martinez Jose viser stor og ekte løpsglede.



Målgang for store og små: Øyvind Aas i klasse 40-49 år og Walter Barrie i klasse 12-13 år krysser målstreken omtrent samtidig og sniker seg under halvtimen på halvmila.





Naturskjønt: Ryeløpet går på grusveier og stier gjennom skogen på Bygdøy.



