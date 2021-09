Vest-Telemark-karusellen, en av landets eldste løpskaruseller, feirer sitt 50-årsjubileum i år.



Årets karusell har blitt annerledes enn det som var planlagt. Fire løp var planlagt, men kun to har det vært mulig å gjennomføre.



Første løp i årets karusell var Terrengløp på 8 km som ble arrangert søndag 29. august i Rauland med KM innlagt og med 16 deltakere totalt.



Lørdag 18. september er det klart for motbakkeløp i Kviteseid, nemlig Tveitgrendtunet opp. Løpet er også kretsmesterskap i motbakkeløp. Påmeldingen er fra kl 11:30 og starten går kl 13:00, melder arrangør Kviteseid IL.



Henning Høgheim - som var grunnleggeren av Vest-Telemark-karusellen, som opprinnelig het Fyresdalkarusellen - har forfattet en historisk beskrivelse av 50-årsjubilanten.



En annerledes løpskarusell jubilerer

Henning Høgheim var med å starte UKI-karusellen på Jessheim i 1966. UKI-karusellen regnes som den første løpskarusell som kom på terminliste i Norge. Da Henning kom til Fyresdal i august 1970, gikk det bare 4 måneder inn i året 1971 før Fyresdal IL, etter initiativ fra nettopp Henning Høgheim, startet Fyresdal-karusellen.



Følgende løpsprogram inngikk fra starten: 4 km terrengløp, 8 km terrengløp 5000 m baneløp, 12 km skogsløp og 20 km landevegsløp. Det var startkontingent for hvert løp, og premie til alle som fullførte det enkelte løp. De 3 beste løperne sammenlagt, uansett klasse, etter plassifferpoeng, fikk medaljer: Gull, sølv og bronse. I tillegg ble det satt opp pokaler til de løperne som oppnådde en viss sum plassifferpoeng som åremål.



Premieringen i Fyresdalkarusellen skilte seg helt ut fra UKI-karusellen og andre løpskaruseller som kom til. I UKI-karusellen var det forholdsvis høg startkontingent for hele karusellen. Alle deltakerne som fullførte minst tre av fem løp fikk en deltakerpremie. Klassevinnere fikk en premie for klasseseier.



Denne karusellmodellen ga en betydelig nettogevinst mellom sum startkontingent og premieverdi. Med andre ord et betydelig overskudd i klubbkassa. UKI-karusellen og andre karuseller satte premieringssystemet inn i det vanlige mønster, nemlig at premiene gikk til de løperne som løp fortest, slik premieringen er ved løpskonkurranser, der 1/3 av antall startende får premie.



Fyresdalkarusellen satset på et helt annet fokus for premieringssystem. Det baserte seg på tanken om at løpskarusellen skulle være et inspirasjonsarrangement på den måten at løperne som lå i den nedre del av resultatlista skulle få et mentalt inspirasjonsløft ved å komme inn på premielista, med andre ord: Premie til alle som fullførte hvert enkelt løp. Dette medførte en betydelig utfordring for nettoballanse mellom inntekter, i form av startkontingent, og utgifter til premiering.



Henning Høgheim flyttet fra Fyresdal, høsten 1974 og administrasjonen ble etter kort tid flyttet til Kviteseid, der Olav Dale og Kåre Hafskjold overtok karusellroret og endret karusellnavnet fra Fyresdalkarusellen til Vest-Telemarkkarusellen.



Premieringssystemet fra Fyresdalkarusellen ble ført videre i Vest-Telemark-karusellen i alle år. En imponerende innsats. Underveis har de hatt god hjelp av andre lag i regionen, særlig Seljord, Vinje Høydalsmo og Dyre Vaa.



Da motbakkeløspsbølgen rullet inn over landet, ble også motbakkeløp en del av karusellprogrammet.



Skribenten som har stått for disse linjene i jubileumsskrivet, vil gjerne rette oppmerksomheten til de to som har stått for Vest-Telemarkkarusellen gjennom alle år, nemlig Olav Dale og Kåre Hafskjolds kjempeinnsats gjennom hele perioden. En innsats det står enorm respekt av. En kulturpris til de to ville utvilsomt være en mulig påskjønnelse fra idrettsbevegelsen i regionen.

