(Alle foto: Geir Hjermstad)

Furutangens lag vant stafetten med Åslia Skilag hakk i hæl tidsmessig, men det var mange andre priser å kjempe om for i dette gratis lavterskel-tilbudet midt i Rena sentrum. Løypa bnestog av fem etapper i en 870 m lang runde på flat asfalt og dermed overkommelig for alle bedrifter, lag, foreninger og andre konstellasjoner som kunne stable fem løpere på bena.





De tre raskeste lagene på Rena onsdag: Furutangen (1), Åslia Skilag (2) og Rena Leirs Superlag (3).



Her var det premie for morsomste kostyme, mest kreative stafettpinne, beste supportergjeng, lag med flest nasjonaliteter. Tidsmessig var det premier å henet for tre raskeste lagene samt for et lag nærmest idealtida. Den aller aller sprekeste kvintettten fikk et napp i den skinnende vandrepokalen.





Laget med den mest kreative stafettpinnen.





Hakkihæl-stafettens mest internasjonale lag.



Hakkihæl-stafetten går av stabelen hver år under Sandbeck-dagene som arrangeres i Åmot og Elverum en hel uke til ende. Deltagelsen siden oppstarten oppstarten i 2015 har vært større enn årets 22 lag siden, men de drøye 100 som deltok aktivt haddde som blidene viser det "styggartig".

Navnet på stafetten henspeiler på «Viseregla hennes Hanna Hakkihæl» av Vidar Sandbeck. Hanna Hakkihæl levde imidlertid rolige dager ifølge visa, mens «Gubben hopper tresteg», nok er mer illustrerende som folkehelsetiltak med forankring i Vidar Sandbeck.





Åmots kommunedirektør Stein Halvosen og ordfører Ole Erik Hørstad ga alt for hvert sitt lag...





Man slutter ikke å leke fordi man blir gammel, man blir gammel fordi man slutter å leke...!!



