Tom Erling Kårbø måtte trene alternativt gjennom størsteparten av friidrettssesongen, men til NM var han tilbake. Etter en hard fight med Fredrik Sandvik som snublet i et hinder og falt, kom han først til mål på 8.33,06. Med tanke på hvor kort tid han hadde kunnet trent som normalt, var tida oppsiktsvekkende bra.

Tre dager seinere, 14. september, deltok Tom Erling Kårbø på nok en 3000 m hinder. Det skjedde i et stevne i Zagreb i Kroatia, og der gikk det enda bedre. Riktignok kom han ikke først til mål, men tida ble så god som 8.28,26. Det var bare 1,25 sekund bak persen og godt under EM-kravet på 8.30,00. VM-kravet på 8.22,00 er fremdeles et stykke unna, men det er også mulig å kvalifisere seg på rankingen.

Løpet i Zabreb ble vunnet av etiopiske Getnet Wale som ble nummer fire i OL. Han løp nå på 8.12,01 og var drøye 2 sekunder foran landsmannen Abrham Sime.



3000 m hinder menn

1 Getnet Wale 00 Ethiopia 11 08:12.01 2 Abrham Sime 01 Ethiopia 4 08:14.46 3 Ibrahim Ezzaydouni 91 Spain 7 SB 08:14.86 4 James Mwanzia 02 Kenya 6 PB 08:27.26 5 Matthew Hughes 89 Canada 9 08:28.14 6 Tom Erling Karbo 89 Norway 5 SB 08:28.26 7 Amos Kirui 98 Kenya 8 08:36.98 8 Jáchym Kovář 96 Czech Republic 1 08:48.67 9 Bruno Belčić 00 Croatia 2 SB 08:59.28 10 Lovro Nedeljković 00 Croatia 3 09:13.55 Mohamed Tindouft 93 Morocco 10 DNF Albert Chemutai PACE 99 Uganda 12 DNF Wilbeforce Chemiat Kones PACE 93 Kenya 13 DNF



Tom Erling Kårbø kan gi seg sjøl tommel opp etter to gode løp på tampen av banesesongen. (Foto: Tom Erling Kårbø)