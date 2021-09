Da var vi kommet til ukens karusell-løp igjen, og denne gangen gikk starten fra Kjærrane, og mål var også på Kjærrane. Det var to løyper på menyen: Ei kort løype på 3,5 km, og ei lang løype på 6,3 km. Løypa ble lagt om i forhold til det vi har vært vant til fra tidligere, med Tullas løype i Baneheia og i Bymarka.



Tekst og foto: Sverre Larsen



LØPSRAPPORT MED ALLE RESULTATER



Terrengkarusellens hjemmeside

Facebook



Den korte løypa gikk på fullført, og lang løype hadde fellesstart klokken 17.30 på tid. Og det var en del som dukket opp, og det er jo bra!



Jeg tok en prat med vinneren av lang løype, og tre øvrige deltakere. Det var Huntonit, Elkem og Terrengutvalget som arrangerte dette løpet i fellesskap. Og det var gjort skikkelig preparert løype på forhånd.



Jørgen Solli Strøm-Olsen (30) - Vinneren av lang løype





– Hvordan la du opp løpet?

– Det var det vanlige. Jeg holdt litt igjen i begynnelsen, og så ga jeg på. Formen var fin.



– Var løpet krevende?

– Ja, det var det! Det var mye opp og ned. Det var ei veldig bra terrengløype. Det var ei fin løype, og løypa var supert preparert, og vi er mange som takker for det.



– Hva synes du om terrenget?

– Det var veldig fint. Det var en del oppfor. Løypa var teknisk krevende på enkelte partier, så det gjaldt å holde tunga rett i munnen.



– Var det lett å løpe fort?

– Tidvis, men det er et tungt løp! Det er krevende å løpe enkelte steder.



– Hva synes du om karusellen her i sør?

– Det er et bra arrangement. Det er gøy at Terrengutvalget steller i stand løp hver torsdag, og de fortjener skryt alle de som er med og arrangerer.



Roy Sheppard (65)





– Liker du deg ved Kjærrane?

– Ja, det gjør jeg. Og jeg kjenner ikke hele løypa, så det blir spennende hvor den går. Det går rykter om at det er ei nydelig løype, og den er flott klipt. Jeg har løpt Sommerskogsløpet tidligere, så jeg kjenner til litt av traséen i dag.



– Er du opptatt av å få gode tider på de løpene som du deltar i?

– Nei, jeg er ikke opptatt av det. Men jeg løper alltid på tid, selv om tidene mine ofte er dårlige. Og så kan andre se hvordan jeg løper. Jeg løper rolig og løpene er et minstemål for hva man bør prestere.



– Hva slags disponering av kreftene vil du gjøre i dag?

– Jeg kjører et passende tempo for meg hele veien. Og det gjelder uansett om jeg løper maraton eller en annen distanse. Jeg har ikke toppfart, men det dreier seg jo alltid om å komme fram, og trives med det tempoet som man har.



Bjørnar Svendsen (50)





– Hva mener du om denne omlagte løypa av Tullas løype her på Kjærrrane?

– Det er ei fantastisk fin løype, og den er variert, så man får brynt seg på forskjellige ting som oppforbakker, på sletter og utforbakker. Jeg løper her ofte. Løypa er klippet ned og klargjort, så karusell-løpet i dag er veldig fint. Løypa er så bra at jeg unngår flått, og det setter jeg pris på.



– Samler du krefter mellom karusell-løpene?

– Nei, jeg løper nesten daglig. Det gir motivasjon å bli i god form og å komme seg ut. Det får jeg til gjennom løping. Karusellen er et fast sted i uka. Man blir helt hekta av løping, og jeg har vært med i karusellen i 10 år nå.



– Har du noen mål med sesongen?

– Ja, jeg har noen mål. Jeg bruker karusellen som grunntrening. Jeg har dessuten nå løpt 14 maratoner i livet mitt, og kanskje blir det ett maraton til vinteren.



Johan Heide (49)





– Hva synes du om denne omlagte løypa her på Kjærrane og rundt Kjærrane?

– Det er ei sånn passelig interessant løype. Jeg har løpt tilsvarende løype tidligere. Det er muligens noen endringer i løypa fra tidligere opplevelser, og vi har alle hørt at løypa er godt preparert.



– Hva er utfordrende i løypa?

– Alle løypene her ved Kjærrane går i fint terreng. Jeg kjenner til noe av løypa fra Sommerskogsløpet. Det er en tøff start her i dag, med flere oppforbakker som man merker, og løypa har tøffe partier.



– Hva slags forarbeid har blitt utført?

– Det har blitt gjort et imponerende arbeid i terrenget for å klargjøre løypa for løp. Det er gressklipping, og det er rydding.



– Hva er dine opplevelser av karusellen?

– Det er et flott tiltak! Man kan komme her hver gang og løpe på tid eller fullført, og man kan velge om man vil konkurrere eller ikke. Det er motivasjon å komme ut og løpe ukentlig. Løypene er godt tilpasset for alle formnivåer. Karusellen gir mulighet til å bli kjent med nye mennesker og å se og å være i områdene rundt Kristiansand. Man kommer seg rundt byen, og det er mange perler.



Neste karusell-løp er ved Kanonmuseet torsdag 23. september

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957