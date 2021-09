I 1981 gikk første utgave av Oslo Maraton av stabelen. I fjor ble løpet avlyst på grunn av pandemien, men i år, 40 år senere, er det igjen klart for løpsfest i hovedstadens gater.



Jubileumsutgaven vil riktig nok være noe redusert da maraton og trippelen utgår. Det blir i år kun halvmaraton og 10 km som står på programmet, men til gjengjeld kan vi glede oss til mange spennende oppgjør da NM er inkludert i halvmaratonløpet.



Vi finner totalt rundt 6000 registrerte påmeldte i startlista.



Start og mål blir også denne gangen på Rådhusplassen. På 10 kilometersløypa løper man ut vest mot Skøyen, der vender løypa tilbake langs Frognerkilen i vakre omgivelser omringet av fjorden på høyre side, før man løper inn i Oslos urbane strøk over Tjuvholmen og Aker Brygge, gjennom Rådhusplassen og Oslo Havn før en liten runde inn i sentrum som bringer løperne tilbake til majestetiske Rådhusplassen. Denne løpes to ganger på halvmaraton, pluss en liten ekstrasløyfe.



Første startpulje på halvmaraton legger ivei kl. 09:00. Deretter går det slag i slag utover formiddagen og ettermiddagen og avsluttes med 10 km som starter fra kl. 15:45.



Norgesmesterskapet på halvmaraton, som også inkluderer veteranklasser, har start 13:45. Kondis vil være på plass, og NRK1 sender direkte fra arrangement fra kl 13:30 til 17:00. Jann Post og Sindre Buraas er kvalifiserte kommentatorer.



Spennende norgesmesterskap

På startliste for NM finner vi totalt 180 påmeldte løpere, inkludert junior- og veteranklassene. Startlista finner du nederst i denne artikkelen, men vi vil her plukke ut noen av de antatte favorittene.



Et herrefelt med en OL-deltaker i tet?

Blant herrene er Sondre Nordstad Moen den mest meritterte av de påmeldte løperne. Han fikk det ikke helt til å klaffe i OL, og har vel generelt ikke vært helt i toppslag denne sesongen, men forhåpentligvis har han hentet seg inn igjen etter maratonløpet i Japan og kan vise litt gode takter igjen når det er den halve distansen som skal løpes i Oslo. I våres løp han på 1:01:42 i tyske Dresden.





Restituert etter OL? "Halv-kenyaner" Sondre Nordstad Moen stiller til start på NM halvmaraton. Så gjenstår det så se hvordan formen er etter maratonløpet i OL. Han må uansett ansees som en klar forhåndsfavoritt (Foto: Finn Kollstad)



Nærmest Sondre, men sannsynligvis likevel et stykke bak, vil vi nok finne løpere som Ådne Andersen, Dimna IL, Frew Zenebe Brkineh, Sandens IL og Marius Vedvik, Gular IL.



I Oslo Maraton for to år siden debuterte den tidligere 1500-metersløperen Ådne Andersen på halvmaraton ved å vinne distansen på 1:05:38. I våres forsøkte han å kvalifisere seg til maraton i OL, men måtte bryte etter 37 km.



Frew Zenebe Brkineh, Sandens IL tok sølv på distansen i NM 2019 på hans "hjemmebane" i Sandnes. Den gang med tiden 1:06:29.



Marius Vedvik er som alltid like konkurranseglad og allsidig når det gjelder distanser han konkurrerer på. Persen hans på halvmaraton er fra 2015 og lyder 1:04:14.



Øvrige løpere det kan være verdt å merke seg i herreklassen er Sondre Øvre Helland, Ole Mikal Tørsdal, Frode Stenberg og John Christian Deighan. Og sannsynligvis vil også noen flere blande seg inn i kampen om de beste plasseringene.







Medaljekandidat: Den opprinnelige 1500-meterløperen Ådne Andersen debuterte på halvmaraton i 2019 ved å vinne distansen under Oslo Maraton på 1:05:38. Til lørdag får han nok sterkere kamp i jakten på NM-medaler. (Foto: Per Inge Østmoen)



Gledelig gjensyn i kvinneklassen

I kvinneklassen gjør Runa Skrove Falch, SK Vidar, som det har vært litt stille fra det siste året, et lite "comeback" med startnummer. 31-åringen har 1:14:14 som pers på halvmaraton - satt i 2017 - og deltok i EM halvmaraton i Amsterdam 2016. Det blir interessant å se hva slags form hun er i for tiden.



Emilie Mo, SK Vidar, som blir 20 år i desember, løp i fjor halvmaraton på 1:19:09, og kanskje vil kampen om NM-gullet stå mellom henne og Falch?



Øvrige løpere som kan blande seg inn i kampen om de beste plasseringene er Sigrun Gjølberg, Marthe Katrine Myhre og Silje Eklund.



Vi skal også holde et øye med veteranløperne Mona Grindberg, Lisbeth Pedersen og Jessica Gunnarsson som også kan hevde seg godt i senior-NM.







Forhåndsfavoritt: Det har vært litt stille fra Runa Skrove Falch det siste året, men 31-åringen vil nok være å se framme i tet i kvinneklassen under NM på halvmaraton i Oslo. Her fra da hun deltok på samme distanse i EM i Amsterdam 2016. (Foto: Bjørn Johannessen)



Tidsskjema Oslo Maraton 2021

Start halvmaraton pulje 1 kl. 09:00

Start halvmaraton pulje 2 kl. 09:10

Start halvmaraton pulje 3 kl. 09:20

Start halvmaraton pulje 4 kl. 10:55

Start halvmaraton pulje 5 kl. 11:05

Start halvmaraton pulje 6 kl. 11:15



Start NM halvmaraton+Pulje 1A kl 13:45



Start 10 for Grete pulje 1 kl. 15:45

Start 10 for Grete pulje 2 kl. 15:55

Start 10 for Grete pulje 3 kl. 16:05

Start 10 for Grete pulje 4 kl. 16:15

Start 10 for Grete pulje 5 kl. 16:25

Start 10 for Grete pulje 6 kl. 16:35



Startliste NM halvmaraton 18. september 2021

Navn Startnummer Klubb Aldersklasse Kaja Sjøl Christensen 472 Oslostudentenes IK - Friidrett K18-21 Emilie Mo 32 Vidar Sportsklubben K18-21 Martine Grindberg 222 Verdal Friidrettsklubb K24-34 Elin Farestveit 39 Gular IL K24-34 Sigrun Gjølberg 308 Rygge IL K24-34 Runa Falch 164 Vidar Sportsklubben K24-34 Siri S. Ness Evensmo 337 Lyn Ski K35-39 Sofia Colorado Valencia 24457 Åskameratene U og IL K35-39 Barbro Lindkvam 64 Romerike Ultraløperklubb K35-39 Marthe Katrine Myhre 394 Ros IL K35-39 Ingunn Minelle 512 Teie IF K35-39 Monica Thorsen 45 Bergsøy IL K40-44 Silje Eklund 38 Skreia IL K40-44 Gerd-Elin Øien 58 Nordkyn IL K45-49 Irene Mork 491 Velledalen IL - Friidrett K45-49 Mona Grindberg 381 Verdal Friidrettsklubb K45-49 Hilde Kallevig 75 Numedal Folkehøgskoles IL K45-49 Wenche Stensvold 133 Vidar Sportsklubben K45-49 Tone Brodshaug 385 Skreia IL K45-49 Mette Eid Løvås 215 Strindheim il K45-49 Marianne Standal 342 Molde Olymp - Friidrett K45-49 Jenny Toftner 20458 BUL IL K45-49 Siri Rostoft 362 BUL IL K45-49 Lisbeth Pedersen 108 Tjalve IK K45-49 Jessica Gunnarsson 271 Vidar Sportsklubben K45-49 Marianne Garmann Ullsand 514 Vidar Sportsklubben K45-49 Marit Tørstad 436 Rye SpKl K50-54 Nina Eskild Riege 20454 Rustad IL K50-54 Hanne Øien 197 Ringerike Friidrettsklubb K50-54 Anne Woldmo 69 Romerike Ultraløperklubb K50-54 Kjersti Lehn 99 Kampen IL K55-59 Rannei Sæther 127 Byåsen IL K55-59 Bente Frøystadvåg 104 Vidar Sportsklubben K60-64 Julika Fidjeland 22 Kristiansand Løpeklubb K60-64 Kristin Isachsen 192 Asker Sk Friidrett K65-69 Margrethe Bergaust 137 Veldre Friidrett K70-74 Ingunn Ytrehus 160 Romerike Ultraløperklubb K70-74 Henrik Hareide Holstad 202 Hareid IL M18-21 Vegard Lund Røer 143 Bækkelagets SK M18-21 Andreas Mosby Nakken 173 Velledalen IL - Friidrett M18-21 Sivert >mosby Nakken 368 Velledalen IL - Friidrett M18-21 Kristian Lefdal 24 Kristiansand Løpeklubb M18-21 Lars Evensen 155 Fana IL M18-21 Håvard Klakegg 319 Jølster IL M18-21 Kristoffer Reitan Buvarrp 321 Steinkjer Friidrettsklubb M18-21 Christopher Wiggen 194 Gular IL M18-21 Theodor Berre Jacobsen 511 Vidar Sportsklubben M18-21 Jesper Stenersen 279 Kvalsund Arctic Runners Løpeklubb M22-23 Sivert Laukli 115 NTNUI - Friidrett M22-23 Haakon Vaaga 270 Haugesund Triathlonklubb M22-23 Petter Skrove 20093 Oslostudentenes IK - Friidrett M24-34 Nirujan Garithas 20450 Tamilsk barn og ungdom idrettsklubb M24-34 Fredrik Haraldseth 183 IL Koll M24-34 Bastian Fjermeros 313 Målselv IL M24-34 Fredrik Warvik 74 NTNUI - Friidrett M24-34 Lennart Frislid 124 Moss IL M24-34 Lars Folven 336 Oppstryn IL M24-34 Erik Fossen Nilsen 48 Hind IK M24-34 Sigurd Lund Røer 481 Bækkelagets SK M24-34 Mads Berge 234 Høydalsmo Idrettslag M24-34 Andreas Schwencke 421 Kamp/Vestheim IF M24-34 Jørgen Anker-Rasch 221 Kamp/Vestheim IF M24-34 Thomas Asgautsen 57 Stavanger Friidrettsklubb M24-34 Mathias Sæten 240 Ullensaker/Kisa IL Friidrett M24-34 Mikael Storli Tomasli 461 Fredrikstad IF M24-34 Sebastian Conrad Håkansson 68 Svorkmo NOI M24-34 Ulrik Ødegård 462 Oslostudentenes IK - Friidrett M24-34 Kristian Johansen 341 Svorkmo NOI M24-34 Dag Ådne Hatlevoll 179 Luster IL M24-34 Ådne Andersen 419 Dimna IL M24-34 Mattis Haug 55 Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett M24-34 Fredrik Tøien 212 Oslostudentenes IK - Friidrett M24-34 Ole Henrik Kråkenes 333 GTI Friidrettsklubb M24-34 Magnus-Johan Færø 297 Eikanger IL M24-34 Dan Thomas Skilnand Harila 40 Polarstjernen IL M24-34 Andreas Skjetne 244 Nittedal IL M24-34 Roger Pollen 360 Førde IL - Friidrett M24-34 Christian Braathen 238 Fossum IF M24-34 Jørgen Feldt Sandnes 190 Fossum IF M24-34 Simen Næss Berge 258 Lillehammer IF M24-34 Fredrik Schwencke 216 Kamp/Vestheim IF M24-34 Marius Vedvik 267 Gular IL M24-34 Fredrik Moe 131 Lommedalens IL M24-34 Magnar Kolbjørnsgard 277 Fjellet IL M24-34 Eivind Bjørhei 456 Oppegård IL M24-34 Sondre Øvre Helland 288 Viking TIF M24-34 Krister Sæstad 22495 Egersunds IK M24-34 Øyvind Rønning 41 Kongsvinger IL Friidrett M24-34 Magnus Warvik 292 Oslostudentenes IK - Friidrett M24-34 Ole Mikal Tørsdal 484 Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M24-34 Sondre Nordstad Moen 474 Ros IL M24-34 Martin Karlsen 506 Team TriVest M24-34 Simen Ellingsdalen 549 Steinkjer Friidrettsklubb M24-34 Trond Sliper 138 Bratsberg IL M35-39 Martin Kaarby 93 Hind IK M35-39 Hallvard Seim Lysne 262 Årdalstangen IL M35-39 Knut Stensrød 158 Brunlanes IL M35-39 Sondre Haslerud Stjern 225 Romerike Ultraløperklubb M35-39 Mathias Alexandersen Køhn 281 Høybråten og Stovner IL M35-39 Njål Tyssing 36 Velledalen IL - Friidrett M35-39 Ole Jacob Eriksen Syrdahl 123 Rustad IL M35-39 Thomas Bach Bernås 100 Klæbu Løpeklubb M35-39 Frew Zenebe Brkineh 452 Sandnes IL M35-39 Frode Stenberg 378 Lørenskog Friidrettslag M35-39 Jørgen Sæther 391 Bratsberg IL M35-39 Stian Eilertsen 129 Hind IK M35-39 Marius Borger 443 Spydeberg IL M35-39 John Christian Deighan 458 Asker Sk Friidrett M35-39 Pål Erik Johnsen 330 Vidar Sportsklubben M35-39 Ola Ellingsen 323 Asker Sk Friidrett M35-39 Åsmund Thoring-Strømner 33 Rygge IL M40-44 Pål-Ove Husøy 264 Bergsøy IL M40-44 John Gundersen 298 GTI Friidrettsklubb M40-44 Christer Ringheim 188 Kvalsund Arctic Runners Løpeklubb M40-44 Terje Nybø 191 Bergsøy IL M40-44 Frode Kraugerud 433 Askim IF M40-44 Vidar Kyvik Gulliksen 142 IL Pioner Friidrett M40-44 Stig Ellingsen 418 Oppegård IL M40-44 Terje A. Wad-Gylterud 13 Lillehammer IF M40-44 Martin Kjäll-Ohlsson 213 Vidar Sportsklubben M40-44 Kristoffer Jacobsen 375 Tyrving IL M40-44 Karl-Olaf Høntorp 389 Oppegård IL M45-49 Tore August Bauer-Nilsen 334 Haugesund Triathlonklubb M45-49 Henning Aasen 276 Åslia M45-49 Gaute Voigt-Hanssen 230 Nesodden IF M45-49 Johnny Stensvold 379 Kristiansand Løpeklubb M45-49 Morten Omland 85 Vidar Sportsklubben M45-49 Geir Skaten 70 Gular IL M45-49 Marius Nakkeid 366 Romerike Ultraløperklubb M45-49 Kristian Jahre 198 Botne SK M45-49 Morgan Adolfsen 163 Rye SpKl M50-54 Håkon Hjemly 397 Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett M50-54 Harald Lunde 211 Kongsvinger IL Friidrett M50-54 Kjell-Erik Gillesen 2 Ski IL Friidrett M50-54 Frode Hoprekstad 47 Velledalen IL - Friidrett M50-54 Jens Christian Riege 20455 Rustad IL M50-54 Fred Haugen 449 Nittedal IL M50-54 Arvin Patel 135 BUL IL M50-54 Ketil Helgevold 145 Skjalg IL M50-54 Ole Arne Eiksund 518 Vidar Sportsklubben M50-54 Roger Andre Vanebo 102 Velledalen IL - Friidrett M55-59 Svein Eggesvik 343 Mehamn IL M55-59 Helge Dimmen 376 Nykirke IF M55-59 Axel Walø 201 Rye SpKl M55-59 Fridtjof Fredriksen 177 Velledalen IL - Friidrett M55-59 Agnar Øystein Varsi 420 Sirma IL M55-59 Håvar Brevik 73 Yrjar IL M55-59 Ivar Løvberget 21469 Organdonasjon M55-59 Anton Bueie 430 Sportsklubben Kraft M55-59 Halvard Leithe 199 Bodø Friidrettsklubb M55-59 Snorre Frydenlund 494 Sturla IF M55-59 Bjørn Arve Brune 347 Velledalen IL - Friidrett M55-59 Trond Brevik 248 Fossum IF M55-59 Svein Arne Nakken 479 Velledalen IL - Friidrett M55-59 Ronald Seglsten 29 Hamna il-fri-idrett M55-59 Are Wroldsen Ribe 351 Express IL M55-59 Olav Lian Nese 95 Tjøme Løpeklubb M55-59 Johnny Stensrud 405 Rygge IL M55-59 Rune Holen 316 Høvik IF M55-59 Abdeslam Naji 331 BUL IL M55-59 Per Vidar Fjeld 422 Kongsvinger IL Friidrett M55-59 Rolf Bakken 352 FIK Orion M60-64 Reidar Søbstad 349 Rye SpKl M60-64 Kjell Arne Olsen 149 Lørenskog Friidrettslag M60-64 Jan Inge Dahl 113 Mehamn IL M60-64 Steinar Dahl 247 Hurdal IL M60-64 Asgeir Bøgeberg 268 Strindheim il M60-64 Andreas Engebretsen 373 Heming IL M60-64 Rune Fredriksen 490 Mandal og Halse IL-Friidrett M60-64 Rune Eriksen 151 Rygge IL M60-64 Bjarne Magne Høgås 170 Bodø Friidrettsklubb M60-64 Bård Olav Moen 290 Utleira IL - Friidrett M65-69 Finn-Ole Haugland 465 Varegg Fleridrett M65-69 Sverre Sande 273 IL Brodd M65-69 Baard Meidell Johannesen 241 BUL IL M70-74 Morten Kristiansen 315 Lillomarka Skiklubb M70-74 Tom Morten Kristiansen 171 Lillomarka Skiklubb M70-74 Håkon Haugen 388 Lillehammer IF M70-74 Andreas Hompland 196 Kvinesdal IL M75-79 Aksel Løvenholm 488 Hovding TIL M80