I 1981 gikk første utgave av Oslo Maraton av stabelen. I fjor ble løpet avlyst på grunn av pandemien, men i år, 40 år senere, var det igjen klart for løpsfest i hovedstadens gater.



Jubileumsutgaven er riktig nok noe redusert da maraton og trippelen utgår. Det er i år kun halvmaraton og 10 km som står på programmet, men til gjengjeld kan vi glede oss til mange spennende oppgjør da NM er inkludert i halvmaratonløpet.



Totalt rundt 6 000 løpere er påmeldt til det som er Oslo Maraton nummer 40. Det er rundt 3 000 løpere på halvmaratondistansen – og omtrent like mange på 10-kilometeren.



Starten er også i år på Rådhusplassen. (Foto: Bjørn Johannessen)



Daglig leder Cecilie L'Orsa i BMW Oslo Maraton er glad for at maratonbegivenheten er i gang igjen – etter at fjorårets løp kun gikk virtuelt.



– Det er herlig å være tilbake med BMW Oslo Maraton igjen etter at fjorårets utgave ble avlyst grunnet pandemien. Nå er vi tilbake med et fysisk løp – og det føles veldig godt til tross for en mindre utgave av Oslo Maraton, sier daglig leder Cecilie L'Orsa i BMW Oslo Maraton.



Hun gleder seg over at maraton-festen er i gang igjen.



– Vi har fått en flott start på årets BMW Oslo Maraton som for øvrig markerer vårt 40-årsjubileum. Selv om vi mangler de store folkemassene som vi er blitt godt vant med, så er det strålende stemning både ved start og ankomst – samt ute i løypa. Folk setter pris på at vi er tilbake igjen – og det gleder oss stort, sier daglig leder Cecilie L'Orsa i BMW Oslo Maraton.



Startpuljene er på inntil 500 deltakere. (Foto: Bjørn Johannessen)



De første løperne i mål

Rashid Handule (54) fra BUL var først i mål på halvmaraton i dagens BMW Oslo Maraton. Han løp på tiden 1:14:22.



NM i halvmaraton starter imidlertid senere i dag - nærmere bestemt kl. 13:45.



BUL-løperen stilte i klassen 50-54 år. Han løp store deler av løpet helt alene i tet i Oslo-gatene. Nest raskest i mål på den halve maratondistansen var Erlend Rinden fra Oslostudentenes IK med tiden 1:16:24 i klasse 24-34 år. Espen Mikkelsen fra Hirmasti IL var treer i mål på tiden 1:21:11. Han løp i klasse 24-34 år.



Rashid Handule (54) fra BUL var først i mål av de som startet i første puljepå halvmaraton kl. 09:00 denne lørdagen. (Foto: Bjørn Johannessen)



Maria Nakstad fra Byåsen Skiklubb var raskeste kvinne på dagens halvmaraton. Hun gjorde unna distansen på 1:26:35. Byåsen-løperen deltok i klasse 24-34 år. Nummer to i mål blant kvinnene var Angelica Karlsen fra Team Tertitten i klasse 18-21 år på tiden 1:27:30. Nummer tre blant kvinnene var Elise S. Johnsen på tiden 1:28:17 i klasse 24-34 år.



Maria Nakstad fra Byåsen Skiklubb var første kvinne som krysset målstreken dagens halvmaraton. (Foto: Bjørn Johannessen)



Alltid godt å komme i mål. (Foto: Bjørn Johannessen)



Kondis.no er, som så ofte ellers, på plass og gir deg bilder og reportasjer fra løpet. (Foto: Bjørn Johannessen)



Tidsskjema Oslo Maraton 2021

Start halvmaraton pulje 1 kl. 09:00

Start halvmaraton pulje 2 kl. 09:10

Start halvmaraton pulje 3 kl. 09:20

Start halvmaraton pulje 4 kl. 10:55

Start halvmaraton pulje 5 kl. 11:05

Start halvmaraton pulje 6 kl. 11:15



Start NM halvmaraton+Pulje 1A kl 13:45



Start 10 for Grete pulje 1 kl. 15:45

Start 10 for Grete pulje 2 kl. 15:55

Start 10 for Grete pulje 3 kl. 16:05

Start 10 for Grete pulje 4 kl. 16:15

Start 10 for Grete pulje 5 kl. 16:25

Start 10 for Grete pulje 6 kl. 16:35

