Etter 2 rolige åpningskilometre som ble gjort unna på 6.30, tok Sondre Nordstad Moen over føringen, og før 3 km var passert, hadde han fått en luke til Marius Vedvik, Frew Zenebe Brkineh og Abdallah Targan Yousif som var de som hang med lengst.



Luka bare vokst og vokste, og i mål var seiersmarginen ned til sølvviner Marius Vedvik på 1.44. Frew Zenebe Brkineh på bronseplass kom i mål på 1.06.25.



Sondre løp avslappet og i god rytme hele veien, og han tok seg tid til både å snakke med en NRK-reporter og vinke til publikum underveis. Sjøl om tida er et stykke bak hans aller beste nivå, så var det en avslappethet over løpinga til Sondre i dag som vi ikke har sett så mye til tidligere i år.



Han var da også veldig godt fornøyd med opplevelsen.



– Jeg hadde litt å gå på, og jeg følte meg bra, omtrent ti ganger så bra som i OL. Trening hjelper, men du kan trene deg dårligere også, og det er vel jeg et godt bevis på, fortalte han i seiersintervjuet like etter målgang.



– Men i dag funka det bra, og det var digg å springe gateløp igjen med masse tilskuere. Det har jeg savna. Jeg er fullt klar over at det er mange som har hatt det verre enn meg, men for oss som satser på gateløp, så har det bare blitt eliteløp rundt omkring på flyplasser og jorder, så det var virkelig fint å få kjenne litt på god gammeldags stemning i et gateløp i en storby igjen, smilte den glade vinneren.



– Tida var ikke viktig i dag. Det var kun NM-tittelen jeg var ute etter. Jeg sprang litt fortere enn det jeg gjorde her for sju år siden. Det er et stykke bak toppnivået mitt, men i et felt er jeg nok et minutt bedre allerede. Jeg gjorde det jeg skulle, og det var NM-tittelen som betydde noe. Livet langs løypa gjorde det mye lettere.



Sondre Nordstad Moen slapp å gå i kjelleren for å sikre seg NM-gullet på halvmaraton. (Foto: Bjørn Johannessen)



Også andremann Marius Vedvik var godt fornøyd, sjøl om det var litt ergerlig å være bare 13 sekunder bak persen.



– Jeg følte meg bra i 14-15 km, men halvmaraton er jeg ikke trent for, og de siste 6-7 kilometerne ble en mental kamp. Det gikk rolig i starten, på de 2 første kilometerne. Så stakk Sondre som virkelig er en klasseløper. Han er et forbilde for oss andre som ligger lenger bak, fortalte den konkurranseglade Gular-løperen.



Det var gode løpsforhold med ca. 13 grader og bare svak vind. Det var nok medvirkende til at det ble oppnådd mange sterke tider. 15 menn løp under 1.10.



Hakket mer sliten enn Sondre Nordstad Moen var Marius Vedvik som tok sølvet med klar margin og var bare 13 sekunder bak persen sin på distansen. (Foto: Bjørn Johannessen)



NM halvmaraton menn

1 474 Sondre Nordstad Moen NOR Ros IL M24-34 1:02:43 2 267 Marius Vedvik NOR Gular IL M24-34 1:04:27 + 1:44 3 452 Frew Zenebe Brkineh ETH Sandnes IL M35-39 1:06:25 + 3:42 4 549 Simen Ellingsdalen NOR Steinkjer Friidrettsklubb M24-34 1:06:53 + 4:10 5 484 Ole Mikal Tørsdal NOR Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M24-34 1:07:03 + 4:20 6 68 Sebastian Conrad Håkansson NOR Svorkmo NOI M24-34 1:07:58 + 5:15 7 520 Abdallah Targan Yousif NOR Herkules Friidrett M24-34 1:07:58 + 5:15 8 511 Theodor Berre Jacobsen NOR Vidar Sportsklubben M18-21 1:08:04 + 5:21 9 292 Magnus Warvik NOR Oslostudentenes IK - Friidrett M24-34 1:08:23 + 5:41 10 458 John Christian Deighan NOR Asker Sk Friidrett M35-39 1:08:37 + 5:55 11 216 Fredrik Schwencke NOR Kamp/Vestheim IF M24-34 1:08:40 + 5:57 12 360 Roger Pollen NOR Førde IL - Friidrett M24-34 1:09:17 + 6:35 13 421 Andreas Schwencke NOR Kamp/Vestheim IF M24-34 1:09:34 + 6:51 14 57 Thomas Asgautsen NOR Stavanger Friidrettsklubb M24-34 1:09:36 + 6:53 15 179 Dag Ådne Hatlevoll NOR Luster IL M24-34 1:09:53 + 7:10 16 554 Michael Ande Tesfamichael NOR BUL IL M24-34 1:10:13 + 7:30 17 48 Erik Fossen Nilsen NOR Hind IK M24-34 1:10:20 + 7:37 18 93 Martin Kaarby NOR Hind IK M35-39 1:10:31 + 7:48 19 258 Simen Næss Berge NOR Lillehammer IF M24-34 1:10:45 + 8:02 20 129 Stian Eilertsen NOR Hind IK M35-39 1:10:52 + 8:09



Det ble også arrangert U23-mesterskap, og her gikk gullet til Theodor Berre Jacobsen fra arrangørklubben Vidar. Han løp på 1.08.04 og hadde over 4 minutters margin til Christopher Wiggen tok sølvet. Bronsen gikk til Håvard Klakegg på 1.13.42.



NM halvmaraton menn U23

1 511 Theodor Berre Jacobsen NOR Vidar Sportsklubben M18-21 1:08:04 2 194 Christopher Wiggen NOR Gular IL M18-21 1:12:23 + 4:19 3 319 Håvard Klakegg NOR Jølster IL M18-21 1:13:42 + 5:38

Theodor Berre Jacobsen ble norsk U23-mester etter å ha gjort unna de 21,1 kilometerne på 1.08.04. (Foto: Bjørn Johannessen)



Veldisponert løp av Runa Skrove Falch

I kvinneklassen ble det til slutt en klar seier til Runa Skrove Falch. Hun la seg litt bak ut fra start, og relativt ukjente Maren Lie hadde ei luke på 6 sekunder til Runa Skrove Falch og Sigrun Gjølberg etter 5 km. Men åpningsfarten var nok i hardeste laget for Maren, og ved 10 km var Runa og Sigrun i tet med passering på 35.57 og 35.59. Også Sigrun fikk det tyngre på andrerunden, men hun kunne glede seg over både NM-sølv og pers med 1.15.56. NM-medalje og pers ble det også på Maren Lie som holdt unna for de andre og kom i mål på 1.17.24.



Runa Skrove Falch hadde en god dag og tok sitt trejde NM-gull på halvmaraton. Hun vant også i 2017 og 2018. Om løpet fortalte hun:



– Jeg lå bare i rygg på en veldig god hare og fikk slik sett en enkel reise. Jeg slapp å tenke så mye – jeg bare hang på. Det ble egentlig et helt optimalt løp med en kontrollert førsterunde, og så fikk jeg det litt på de siste 4 kilometerne, men ikke verre enn at det gikk å presse seg gjennom. Det var helt nydelig å løpe i dag. Dette var et av de løpa der alt bare fløt. Det er ikke så mange av dem, så de må en ta med seg, fortalte hun i seiersintervjuet.



Runa Skrove Falch løp inn til sitt tredje NM-gull på halvmaraton. Planen hennes videre er å løpe NM terrengløp i Frognerparken i Oslo og Rotterdam Marathon. (Foto: Bjørn Johannessen)



Noe særlig mindre fornøyd enn Runa var ikke dama på andreplass, 29 år gamle Sigrun Gjølberg som løper for Rygge IL.



– Jeg er veldig fornøyd. Det var min første mesterskapsmedalje, og det var gøy. Det var litt tøft å henge på Runa de første 10 kilometerne, men alternativet var å løpe alene, så da gjorde jeg det sånn. Siste halvdelen av løpet ble jeg likevel løpende alene, men det gikk fint det. Jeg nøt hvert sekund. Det er herlig å være tilbake i Oslo og løpe gateløp igjen.



Sigrun Gjølberg tok sin første NM-medalje noen gang, og var fornøyd med både tida og plasseringen. (Foto: Bjørn Johannessen)



I alt løp seks jenter under 1.20, og vi må også nevne veterandamene Silje Eklund og Jessica Gunnarsson som tok NM-gullet i henholdsvis klasse 40-44 og 45-49 år, pluss at de ble nummer fem og seks totalt.



Emilie Moe tok mye innpå Maren Lie mot slutten og ble nummer fire totalt. Men viktigere for henne var det nok at hun tok gullet i U23-klassen med god margin. Angelica Karlsen og Kaja Sjøl Christensen ble sølv- og bronsevinner blant juniorene.





Maren Lie har hatt en rivende utvikling som løper det siste året, og nå kunne hun spurte inn til NM-bronse. (Foto: Bjørn Johannessen)



NM halvmaraton kvinner

1 164 Runa Falch NOR Vidar Sportsklubben K24-34 1:14:42 2 308 Sigrun Gjølberg NOR Rygge IL K24-34 1:15:56 + 1:15 3 79 Maren Lie NOR Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett K24-34 1:17:24 + 2:43 4 32 Emilie Mo NOR Vidar Sportsklubben K18-21 1:17:34 + 2:53 5 38 Silje Eklund NOR Skreia IL K40-44 1:18:16 + 3:35 6 271 Jessica Gunnarsson NOR Vidar Sportsklubben K45-49 1:18:18 + 3:37 7 337 Siri S. Ness Evensmo NOR Lyn Ski K35-39 1:20:08 + 5:27 8 39 Elin Farestveit NOR Gular IL K24-34 1:21:49 + 7:08 9 473 Line Askheim NOR Åsleia K24-34 1:23:11 + 8:30 10 208 Anna Sofie Førre NOR Røde Baron K24-34 1:25:49 + 11:08 11 159 Ingvild Kildal NOR K24-34 1:26:03 + 11:21 12 524 Benedicte Meløy Christensen NOR K24-34 1:26:08 + 11:27 13 20511 Maria Nakstad NOR Byaasen Skiklub K24-34 1:26:35 + 11:53 14 553 Mille Thunem NOR K24-34 1:26:50 + 12:09 15 547 Anna Opsahl NOR Åsleia Løpeklubb K35-39 1:26:54 + 12:13 16 20508 Angelica Karlsen NOR Team Tertitten K18-21 1:27:30 + 12:49 17 342 Marianne Standal NOR Molde Olymp - Friidrett K45-49 1:27:44 + 13:02 18 64 Barbro Lindkvam NOR Romerike Ultraløperklubb K35-39 1:28:08 + 13:27 19 20142 Elise Svaleng Johnsen NOR K24-34 1:28:17 + 13:36 20 251 Ingri Meum Byrkjeflot NOR Team Byrkjeflot K35-39 1:28:22 + 13:40



Silje Eklund og Jessica Gunnarsson (bak) hadde en tøff kamp om å bli beste veterandame. Den yngste var 2 sekunder foran i mål, og de tok hvert sitt NM-gull i klasse 40-44 og 45-49 år. (Foto: Bjørn Johannessen)



NM halvmaraton kvinner U23

1 32 Emilie Mo NOR Vidar Sportsklubben K18-21 1:17:34 2 20508 Angelica Karlsen NOR Team Tertitten K18-21 1:27:30 + 9:56 3 472 Kaja Sjøl Christensen NOR Oslostudentenes IK - Friidrett K18-21 1:39:42 + 22:08



Alle resultat

Emilie Moe ble nummer fire totalt og tok et suverent gull i U23-klassen. (Foto: Bjørn Johannessen)



Sondre Nordstad Moen stilte flittig opp til intervju både før start og etter målgang. I et intervju etterpå fortalte at han ikke har fortsatt samarbeidet med trenerlegenden Renato Canova etter maratonløpet i OL. I stedet vil han, i hvert fall på kort sikt, bruke sin egen erfaring i samarbeid med Kristian Ulriksen i planleggingen av treninga. Han fortalte også at han har lyst til å løpe en god maraton før jul, og det blir nok antakelig Valencia Marathon. Så vil han etter det vurdere hva han skal gjøre til neste år da det er både VM og EM med så kort mellomrom at det ikke er aktuelt å løpe maraton i begge mesterskapa. (Foto: Bjørn Johannessen)



Emilie Moe fikk gode ønsker før start, og de tok hun med seg og løp inn til NM-gull i juniorklassen. (Foto: Bjørn Johannessen)



Simen Ellingsdalen fra Steinkjer overraska med 1.06.53 og en flott fjerdeplass i herreklassen. Han var en av de som ikke hang med teten ut fra start, men kom sterkt mot slutten. (Foto: Bjørn Johannessen)