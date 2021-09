- Det var veldig artig. Fantastisk moro å løpe i dag, strålte Kristoffer Strømdal Wik etter sin målgang under dagens O-idol i Bymarka i Trondheim.

Lysluggen hadde god grunn til å være fornøyd etter solid løp, og seier i konkurranse mot resten av landets beste 16-åringer:

- Personlig har jeg i år prioritert O-idol foran Hovedløpet, fordi jeg har vært mye skadet i vår. Derfor var det veldig moro å lykkes i dag.

Men løperen fra Freidig – som også kan skilte med 4 medaljer fra sine 6 starter i Hovedløpet – var bare 18 sekunder foran andremann - Andreas Myrvold Skovlyst. Denne duoen får med seg Bjørnar Peikli på trebubgssamling til Portugal i vinterferien – noe som var premien til topptrioen i dagens O-idol.

Den reisen får – selvfølgelig – også Ingeborg Roll Mosland – som vant jenteklassen i dag – være med på:

- Jeg er veldig godt fornøyd med mitt løp i dag. Det var solid gjennomført, uten noe særlig bom, oppsummerte jenta fra Oppsal.

På spørsmål om å rangere seier i O-idol opp mot seier under Hovedløpet, svarer hun:

- Det er nok litt større å vinne Hovedløpet enn å vinne O-idol, men seier her (på O-idol) er bedre enn 2. plass under Hovedløpet.

Og Ingeborg ble – nettopp – nummer 2 på Hovedløpet. Med andre ord smakte dagens seier, noe som dessuten var andre seier på to dager. Da hun også var best på «oppvarmingen», under sprinten på Flatåsen i går:

- Jeg klarte å nullstille meg ganske bra etter gårsdagen. Men jeg sov ikke så veldig godt i natt.

Etter to gode løp på rappen, seier i O-idol og treningsstipend på samling til Portugal i bagasjen, kan hun i hvert fall hvile med god samvittighet. Nummer 2 og 3 i jenteklassen i dag – som også får være med på treningssamling til Portugal – var Marie Scheele og Anna Taksdal.

KIlde og bilde: Norsk orientering

H16, 5 970 m:

1) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 44.15,

2) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 44.33,

3) Bjørnar Peikli, Tyrving IL, 48.17,

4) Vegard Lereim Storli, Freidig, 49.17,

5) Tristan Halvorsen, Freidig, 50.53,

6) Magnus Alstad, Frol IL, 51.42.

D16, 4 900 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 39.15,

2) Marie Scheele, Nydalens SK, 40.29,

3) Anna Taksdal, Ganddal IL, 41.30,

4) Maria Strømdal Wik, Freidig, 41.39,

5) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 42.01,

6) Elise Nygård Thorseng, Fossum IF, 42.29.



Alle resultater