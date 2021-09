I St.George i Utah USA var 3000 age-groupere og 100 eliteutøvere kvalifisert til Ironman 70.3 World Championship 2021. Mange nevnte Kristian Blummenfelt som favoritt, med en stor mulighet for nordisk pall. Blummenfelt punkterte på syklingen og mistet for mye tid til å være med i seierskampen.





Sykling i ville vesten i Utah. (Foto: Mikal Iden)



Blummenfelt lå tidlig veldig godt an i en tetgruppe på svømmingen. Han var nummer to ut på sykkel, rett bak Ben Kanute fra USA. Iden kom inn i en gruppe et drøyt minutt bak, men hadde allerede tatt igjen teten etter 2 mil på sykkelen. Etter fem mil brukte Iden sin styrke i oppoverbakken til å gå inn i tet, og ved 7 mil hadde han åpnet opp en god ledelse til danske Magnus Ditlev og tyske Frederic Funk. Resten av feltet tapte tre minutter eller mer innen de kom seg over i løpeskoene.

Med en solid løping kunne Iden kose seg de siste kilometerne og gå over målstreken. Iden vant med tiden 03:37:13 Sam Long fra USA og Daniel Bækkegard fra Danmark kom opp bakfra på løpingen til å ta henholdsvis andre og tredjeplass, 03:55 og 05:11 bak.

Ironman 70.3 består av 1,9 km svøm, 90 km sykling og avsluttes med et halvmaraton på løp.

Kilde: Norges Triatlonforbund



Kristian Blummenfelt og Gustav Iden under forberedelsene til helgens Ironman 70.3 (Foto: Mikal Iden)



Resultater IRONMAN 70.3 World Championship 18.09.2021:

Gustav Iden (NOR) 3:37:13 Sam Long (USA) 3:41:09 Daniel Baekkegard (DEN) 3:42:24 Miki Taagholt (DEN) 3:43:08 Jackson Laundry (CAN) 3:43:25 Ben Kanute (USA) 3:43:48 Eric Lagerstrom (USA) 3:44:42 Magnus Ditlev (DEN) 3:45:10 Sam Appleton (AUS) 3:45:18 Felipe Azevedo (POR) 3:47:03

Alle resultater

27. Kristian Blummenfelt (NOR) 3:59:51