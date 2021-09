(Foto: Bjørghild Holien og Jan Christian Jerving)



En spent gjeng før start.



Terrengløpet Galdane Rundt i Lærdal er ei kupert rundløype på ca. 8,7 km. Løpet går på deler av traséen til kongevegen over Filefjell. Terrengløpet vart arrangert for 9. gong i år. Deltakinga var veldig bra med over 200 deltakarar, derav 60 i konkurranseklassa og 150 i mosjonsklassa.

Gode tider

Totalvinnar var Rune Opem, IL Dalebrand på tida 31:03 minutt. Han vann og i 2018, men forbetra no tida si med 40 sekund. Nr. to var fjorårsvinnaren Lars Martin Melheim, Olden IL på tida 31:58. Han forbetra tida si med 1:15 minutt. Anders Sommer, Varegg IL vart nr. 3 på 32:56.





De tre beste i herreklassen (fra v.): Lars Martin Melheim som ble nr. 2, Rune Opem som vant og Anders Sommer som ble nr 3 totalt.

Tvillingseier

I dameklassa vann Emma Hanstveit, Mjøsdalen IL på 38:34, var 6 sekund føre tvillingsøstra Anna. På Storehaugen Opp i 2018 var rekkefølga motsett på desse to.

På tredjeplass kom fjorårsvinnaren Marita Hestetun, IL Jotun på 39:46 minutt. Ho har hatt som mål å koma under 40 minutt , og no forbetra ho tida si med nesten 1 minutt.



Emma (til v.) og Anna Hanstveit som ble nr.1 og 2 av damene.



Marita Hestetun i mål som 3. beste dame totalt og klassevinner i K 23-34 år.

Optimale forhold

Det var veldig gode tider i år. Mange sette ny personleg rekord og det var berre fornøgde deltakarar. Det er veldig gledeleg at det er deltakarar både frå Lærdal og nabokommunane, men og meir langvegsfarande. Mange har delteke mange gonger før og det tyder vel på at dei likar løpet og løypa!



Været var optimalt å springe i, med 14 grader, overskya og stille. Løypa var svært tørr og fin, her kunne ein nesten springe i tøflar.

Mosjonistane hadde meir tid til å nyte dei fine omgjevnadane, og ungar og vaksne kosa seg på turen. I mål vanka det medalje til alle og premie til klassevinnarane. Det var og høve til å kjøpe seg bollar, kaker og kaffi i målområdet og her gjekk det undå med baksten.



Alle klassevinnarane.



Galdane Rundt på Facebook

Resultater i Galdane Rundt 18.09.2021: Kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Emma Hanstveit Mjøsdalen IL K 16-19 år 38:34 00:00 2 Anna Hanstveit Mjøsdalen IL K 16-19 år 38:40 00:06 3 Marita Hestetun Jotun IL / IL Jotun K 23-34 år 39:46 01:12 4 Stina Hillestad Hafslo IL K 16-19 år 40:30 01:56 5 Marte Garvik Noteam K 16-19 år 43:27 04:53 6 Linda Uglenes Maristuen Lærdal IL K 45-49 år 43:39 05:05 7 Anna Margrete Tråve Lærdal IL K 65-69 år 46:08 07:34 8 Nancy Sommer Varegg IL K 50-54 år 46:24 07:50 9 Mathilde Stenseth Lærdal IL K 23-34 år 46:28 07:54 10 Sissel Stave Ål IL K 55-59 år 47:13 08:39 11 Sara-Sofie Hegg Vik IL J Yngre rekrutt 48:14 09:40 12 Gry Haugset Jølster IL K 50-54 år 49:22 10:48 13 Torill Torsvik Ebne Aurland IL K 50-54 år 51:06 12:32 14 Aase Britt Øygard Jølster IL K 55-59 år 51:08 12:34 15 Lena Nyheim Igari IL Jotun K 45-49 år 52:14 13:40 16 Sunniva Langeland Lærdal IL K 23-34 år 52:27 13:53 17 Marit Gjeldes Kirkvold Lærdal IL K 23-34 år 54:00 15:26 18 Mona Hellebø Melkesyre K 55-59 år 55:01 16:27 19 Bente Morvik Varegg IL K 65-69 år 55:17 16:43 20 Kjellaug Bromseth Jølster IL K 65-69 år 57:53 19:19 Menn: 1 Rune Opem IL Dalebrand M 45-49 år 31:03 00:00 2 Lars Martin Melheim Olden IL M 16-19 år 31:58 00:55 3 Anders Sommer Varegg IL M 23-34 år 32:56 01:53 4 Per Ove Walaker IL Fanaråk M 45-49 år 35:21 04:18 5 Mario Midje Baltov Aurland IL M 23-34 år 36:25 05:22 6 Bernt Bergheim Sogndal IL M 45-49 år 37:35 06:32 7 Pål Sneve CK Valdres M 50-54 år 40:00 08:57 8 Jens Ole Årdal Jølster IL M 60-64 år 40:09 09:06 9 Peder Langsholt Holmquist Hydro M 23-34 år 40:27 09:24 10 Audun Garvik Vestre Slidre IL G Yngre rekrutt 41:05 10:02 11 Magne Kvalsøren IL Bjørn M 45-49 år 41:09 10:06 12 Pål Hage Kielland Sogndal IL M 35-39 år 41:28 10:25 13 Erik Mørenskog Lærdal IL M 23-34 år 42:05 11:02 14 Eivind Fosheim Vestre Slidre IL M 55-59 år 42:29 11:26 15 Marcus Ebne Aurland IL G Yngre rekrutt 43:21 12:18 16 Ove Bernes Noteam M 65-69 år 43:24 12:21 17 Nils Garvik Noteam M 45-49 år 43:35 12:32 18 Herbjørn Brennhovd Gol IL M 70-74 år 44:55 13:52 19 Ingvar Opdal Lærdal IL M 16-19 år 45:35 14:32 20 Osmund Hjelle Jølster IL M 55-59 år 45:46 14:43 21 Harald Moe Sogndal IL M 50-54 år 46:03 15:00 22 Noah Hartmann-Thim Lærdal IL G Yngre rekrutt 46:22 15:19 23 Anders Inge Hundere Lærdal IL M 70-74 år 46:27 15:24 24 Olav Tieman Hegg Hegg Skyttarlag M 55-59 år 48:17 17:14 25 Johnny Solheimsnes Gubbetrimmen Jølster M 60-64 år 48:29 17:26 26 Øystein Østergren Lærdal IL M 40-44 år 48:56 17:53 27 Tor Olav Gaustad Melkesyre M 55-59 år 48:57 17:54 28 Arvid Morvik Varegg IL M 65-69 år 49:02 17:59 29 Tom Stian Nundal Lærdal IL M 23-34 år 50:04 19:01 30 Pawel Krzywcki Team Hjertebank M 45-49 år 50:39 19:36 31 Nils-Erik Hulbak Hemsedal IL M 65-69 år 51:14 20:11 32 Halvard Hagheim Lærdal IL M 50-54 år 52:01 20:58 33 Hans Arro Lærdal IL M 23-34 år 52:11 21:08 34 Karol Brodowski Lærdal IL M 35-39 år 54:59 23:56 35 Knut Skurtveit Jølster IL M 70-74 år 57:12 26:09 36 Ryan Mcevoy Sogndal IL M 35-39 år 58:17 27:14 37 Egil Hovland Halden HSI M 65-69 år 1:01:26 30:23 38 Erling Berg Lærdal IL M 60-64 år 1:06:00 34:57

