Arrangør nå er Ålesund Løpevenner med Jan Ketil Vinnes i spissen. Alle innkomne midler går til et veldedig formål som i år er Kirkens Nødhjelp.

Samfundet går nå etter hvert tilbake til normale forhold, og i slutten av desember regner Jan Ketil med at nesten alt vil fungere som det gjorde for 2 år siden på Nyttårsmaraton. Arrangøren legger opp til felles starter, rikelig med drikkestasjoner, adgang for publikum og premieutdeling i Kirkekjelleren, som åpen for alle. Garderobe og dusj finner en på Family Sports Club, Moa. Premieringen er god med medalje til alle, premier til de tre beste på hver distanse og premie til alle klassevinnere.

Løypene er noe av det raskeste vi kan finne på Nordvest-landet. Det er en viss risiko for at det kan bli både glatt og litt snø, men da blir det både saltet og brøytet. Men sjansen på at det blir bare veier, lite vind og lite nedbør er mye større, her på Sunnmøre.

Startkontingentene stiger med 100 kr 1. november 2021 og ytterligere 100 kr fra 1. desember. En god sunnmøring forstår dette, så da regner vi med at påmeldingene renner inn i heile oktober. Det er også tak på antall løpere som kan være med. Jan Ketil Vinnes sier at arrangementet kun tåler 400 deltakere totalt.

Mer informasjon finner en på løpets nettsider.

