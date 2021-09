På det tradisjonsrike løpet ble det rekordmange barn som møtte opp. 79 barn løp rundt på Hydro-området til hovedsponsoren.

På tid var det en stor gjeng med løpere som debuterte i en ny løype på 12 kilometer langs elva Driva opp og ned.

- Dette var en flott løype og det var moro å løpe her for første gang, sier 25 år gamle Ørjan Kjeldsli. Med gode 1.04 som pers på halvmaraton var planen å stille i NM i Oslo lørdag. Men litt småproblemer og mindre trening i det siste droppet han halvmaraton. Men like før helga føltes kroppen bra ut, og han fikk vite om dette løpet som går både på asfalt og stier.

- Dette ble en god trening og fartsøkt, sier Kjeldsli som kom inn på 39.21 på de 12 kilometrene. Fem minutter senere var det en lokal løper som kunne passere målstreken først.

Torje Furu som har mest spilt fotball i lavere divisjoner kunne løpe kontrollert inn til andreplass. Dette var første gang han deltok på det lokale løpet.

- Jeg begynte først å løpe aktivt etter at koronaen stoppet alt med fotball. Derfor har jeg trent jevnt det siste året, og synes det var gøy å delta her. Dette ga mersmak, sier 25-åringen fra Sunndalsøra.

Den eldste vant

I kvinneklassen var det en dobbelt så gammel dame som var best, slik hun har vært i mange løp denne sesongen. Ann Kristin Amundsen vant nylig et løp i Surnadal og Flemstubben. Tidligere har hun vunnet halvmaraton på Strava. Lørdag stilte hun for første gang opp i en ny løype under Kaptein Dreiers Minneløp. Tidlig havnet 50-åringen fremst i dameklassen, og lå også godt foran mange aktive menn.

- Jeg har vært heldig og holdt meg forholdsvis skadefri de siste par årene. Da er det gøy å stille opp i slike løp, sier Ann Kristin Amundsen som løper for Norodd.

Den tidligere toppspilleren i fotball for Trondheims Ørn fikk interesse for løping og viste tidlig at hun kan kjempe med de beste. Men flere år med skader og problemer gjorde at det ikke ble så mange konkurranser. Nå er hun imidlertid tilbake for fullt og har løpt fra konkurrentene i hvert løp denne sesongen.

Fin løype

- Det er moro selv om alderen begynner å merkes. Litt smårusk kan det være, men det har stort sett gått greit i år, sier Ann Kristin.

Hun trener to ganger i uka med Norodd. Utenom det blir det turer med hunden, men det holder til å løpe fra konkurrentene i løp. Den nye løypa er lagt opp og ned langs elva Driva i Sunndal. Noen steder var det litt smale stier å løpe på.

- Dette var ei artig og fin løype, men det var litt glatt enkelte steder ved elva. Jeg er litt redd for å tråkke over, for det er mest løping på vei jeg er god på, sier 50-åringen.

Offshore

En annen løper fra Kristiansund var Jan Erik Buan, som også stilte opp i det tradisjonsrike løpet for første gang.

- Jeg har løpt en del i utlandet, men lite her i Norge. Nå er det gøy å stille opp i slike løp, selv om det er litt glatt med karbon-sko enkelte steder i løypa, sier Buan.

Han jobber til daglig offshore, og er 14 dager ute på plattform. Da er det vanskelig å få mulighet til å løpe så mye. Derfor trenger han noen dager for å komme i form igjen før kroppen fungerer når han er 4 uker på land.

- Men nå har jeg vært hjemme en stund og i dag gikk det bra, sier Buan. Mens noen av løpskameratene foretrakk fjell i Torvikbukt 6-timers, synes Buan det er best litt flatere.

- Jeg løp jevnt gjennom det 12 kilometerne og er fornøyd med 5.plass totalt, sier Buan.

Ann Kristin Amundsen i godt driv langs elva Driva.

Jan Erik Buan løp inn til 5. plass og hadde gode bein denne dagen.

Ut fra start la Torje Furu fra Sunndal seg tidlig opp på andreplass og holdt den helt til mål.

God deltakelse på aktive og turklasse på tid under årets Kaptein Dreiers Minneløp.

Løpesjef Bent Ivar Sæther var godt fornøyd med løpet som arrangement, selv om han ikke løp like raskt som i gamle dager.

I barneløpet var Hermann Engen raskest og 10-åringen trives med friidrett.

Ingrid Engen er en lovende 12-åring som ble fjerde best i dameklassen.

Leif Brekken har stilt opp hvert år og er fast innslag når løpet går.

79 ivrige barn la ut på en kilometer lang rundte ved Hydro i Sunndal.

Bernt Solvik er tilbake med løpesko og trives godt i fart, selv om den ikke er like god som i gamle dager.

Noen løp på rekke og rad i den smale stien langs elva.