Nansenparken parkrun er et gratis 5 km løp som går hver lørdag kl 09:30. Alle som har lyst til å gå, jogge eller løpe er velkomne.



Arrangøren har forsøkt å lage en løype som viser frem det fineste i Nansenparken, samtidig som den er flat og rask. Den går over 3 runder på asfalterte gangveier i parken. Den 5 km lange løypa er kontrollmålt av Kondis.



Arrangøren har også ønsket å lage en løype som er rullestolsvennlig, og håper å ha lyktes med det. Kjerneteamet i Nansenparken parkrun består av lokale løpere som har blitt kjent gjennom Tøyen parkrun. Med på laget har de også fått flere løpere fra Fornebu-området.



Nansenparken er en flott park som ble anlagt i 2008 på området der Fornebu flyplass lå. Parken er oppkalt etter polarhelten Fritjof Nansen som bodde like ved, og hans sønn Odd Nansen, arkitekten som tegnet Fornebu lufthavn. Midt inne i parken er det anlagt en fin dam, og målområdet og møtestedet til Nansenparken parkrun er lagt til enden av dammen.



Alle nye deltakere må registrere seg på http://www.parkrun.no/register før sitt første løp og ta med seg strekkoden skrevet ut på papir. Deltagere som har løpt parkrun andre steder kan gjenbruke strekkoden sin i Nansenparken og på alle andre parkrun verden over. Av hensyn til smittesporing må alle deltakere være registrert før de deltar.



Nettsiden til Nansenparken Parkrun



Målområdet og møtestedet til Nansenparken parkrun er lagt til enden av dammen som befinner seg midt i parken.

