NM halvmaraton var i år innlagt i Oslo Maraton. Dette inkluderte også veteranklassene. Regelen er at man for å kunne delta i et norgesmesterskap må løpe for en friidrettsklubb tilsluttet Norges friidrettsforbund. I Oslo Maraton tillegg måtte man i tillegg passe på å melde seg på til NM - det holdt altså ikke å kun melde seg på til Oslo Maraton og representere en friidrettklubb. Sannsynligvis var det ikke alle som var klar over dette - noe som igjen skaper litt merkelige NM-resultater i veteranklassene.



Norgesmesterskapet hadde nemlig egen startpulje klokka 13:45. På det tidspunktet hadde allerede seks andre puljer fra kl 09 om morgenen gjennomført sitt halvmaraton i "mosjonsklassene". Disse deltok altså offisielt ikke i NM.



I etterkant av arrangementet opereres det nå med en resultatliste for NM halvmaraton og en annen resultatliste totalt for alle som løp halvmaraton (uavhengig av om de deltok i NM-starten eller ikke). Dette gjør at resultatlista for NM har blitt temmelig redusert.



For eksempel løp Rashid Handule, som løper for IL BUL, på 1.14.22 og var med den tiden suverent raskeste løper totalt i aldersklassen menn 50-54 år. Han startet imidlertid i "mosjonsklassen" kl. 09:00 og er dermed ikke å finne på resultatliste for NM. Hadde han derimot startet i NM-klassen kl. 13:45, så hadde han blitt norgesmester på overbevisende måte. De tre beste i resultatlista for NM klasse 50-54 år, altså gull-, sølv- og bronsevinnere, finner vi på henholdsvis 5., 10. og 19. plass totalt av alle som løp halvmaraton. En noe merkelig situasjon, siden det i et norgesmesterskap helst bør være Norges beste løper som kåres.



Tilsvarende tilfeller er det mange andre eksempler på i andre aldersklasser også.



Istedenfor å liste opp klassevinnerne og de beste i NM, har vi i denne artikkelen derfor isteden valgt å presentere de beste løperne totalt i alle aldersklassene - uavhengig av om de "tilfeldigvis" hadde fått meldt seg på i den korrekte NM-startpulja og representerte en friidrettsklubb eller ikke.



Også i ungdoms- og juniorklassene er det forvirring rundt norgesmesterskapet og resultatlistene siden Oslo Maraton delte opp i aldersklassene 18-21 år og 22-23 år. Internasjonalt, og slik også Kondis anbefaler, så deles det opp i aldersklassene 18-19 år (U20) og 20-22 år (U23). Spesielt siden det var innlagt ungdomsmesterskap (U23) på halvmaraton, så burde denne klasseinndelingen vært benyttet under Oslo Maraton.



Kvinner 16-17 år

1 22314 Daniella Plascencia Galetto NOR Tannlegebislett K16-17 1:50:56 2 24334 Gine Grydeland NOR K16-17 1:51:59 + 1:03 3 24331 Sol Rambekk NOR Stathelle og Omegn IL K16-17 2:12:47 + 21:51 4 25195 Oline Halvorsrød NOR K16-17 2:39:04 + 48:09



Menn 16-17 år

1 22472 Noah Mikael Kristoffersen NOR Team Kristoffersen M16-17 1:40:20 2 21420 Adrian Grandal NOR M16-17 1:46:03 + 5:43 3 24396 Kjell Aksel Løvold Ihle NOR M16-17 1:48:52 + 8:32 4 20588 Birk Alme NOR Begnadalen IL M16-17 1:49:04 + 8:44 5 25088 Mats Henning Lindøe NOR Lindøe Løp M16-17 1:49:53 + 9:34



Kvinner 18-21 år

1 32 Emilie Mo NOR Vidar Sportsklubben K18-21 1:17:34 2 20508 Angelica Karlsen NOR Team Tertitten K18-21 1:27:30 + 9:56 3 472 Kaja Sjøl Christensen NOR Oslostudentenes IK - Friidrett K18-21 1:39:42 + 22:08 4 23394 Emma Skogstad NOR K18-21 1:41:53 + 24:19 5 21464 Marit Myhre NOR Sjetne IL K18-21 1:43:04 + 25:30



Emilie Mo vant klasse 18-21 år på 1.17.34. (Foto: Bjørn Johannessen)



Menn 18-21 år

1 511 Theodor Berre Jacobsen NOR Vidar Sportsklubben M18-21 1:08:04 2 194 Christopher Wiggen NOR Gular IL M18-21 1:12:23 + 4:19 3 319 Håvard Klakegg NOR Jølster IL M18-21 1:13:42 + 5:38 4 143 Vegard Lund Røer NOR Bækkelagets SK M18-21 1:15:59 + 7:55 5 202 Henrik Hareide Holstad NOR Hareid IL M18-21 1:17:21 + 9:17



Kvinner 22-23 år

1 446 Ida Lillebø Karlsen NOR Alstahaug Idrettslag K22-23 1:32:18 2 21197 Selina Dybvik Kristoffersen NOR Ålesund FIK K22-23 1:40:01 + 7:43 3 21105 Karine Hauge Nilsen NOR K22-23 1:41:17 + 9:00 4 21023 Solveig Evensen NOR K22-23 1:42:33 + 10:15 5 21143 Helle Pütz NOR K22-23 1:43:02 + 10:44



Menn 22-23 år

1 270 Haakon Vaaga NOR Haugesund Triathlonklubb M22-23 1:15:00 2 27 Anders Søgnebotten Lang-Ree NOR FIK Orion M22-23 1:18:10 + 3:11 3 390 Marcus Haugland NOR M22-23 1:22:28 + 7:29 4 209 Dina Anjara Herilanto Randrianampiantsoa MAD Oslostudentenes IK M22-23 1:22:51 + 7:51 5 20226 Håvard André Kilvær NOR M22-23 1:25:28 + 10:29



Kvinner 24-34 år

1 164 Runa Falch NOR Vidar Sportsklubben K24-34 1:14:42 2 308 Sigrun Gjølberg NOR Rygge IL K24-34 1:15:56 + 1:15 3 79 Maren Lie NOR Aurskog - Høland FIL K24-34 1:17:24 + 2:43 4 39 Elin Farestveit NOR Gular IL K24-34 1:21:49 + 7:08 5 473 Line Askheim NOR Åsleia K24-34 1:23:11 + 8:30



Menn 24-34 år

1 474 Sondre Nordstad Moen NOR Ros IL M24-34 1:02:43 2 267 Marius Vedvik NOR Gular IL M24-34 1:04:27 + 1:44 3 549 Simen Ellingsdalen NOR Steinkjer Friidrettsklubb M24-34 1:06:53 + 4:10 4 484 Ole Mikal Tørsdal NOR Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M24-34 1:07:03 + 4:20 5 68 Sebastian Conrad Håkansson NOR Svorkmo NOI M24-34 1:07:58 + 5:15



Kvinner 35-39 år

1 337 Siri S. Ness Evensmo NOR Lyn Ski K35-39 1:20:08 2 547 Anna Opsahl NOR Åsleia Løpeklubb K35-39 1:26:54 + 6:47 3 64 Barbro Lindkvam NOR Romerike Ultraløperklubb K35-39 1:28:08 + 8:01 4 251 Ingri Meum Byrkjeflot NOR Team Byrkjeflot K35-39 1:28:22 + 8:14 5 187 Heidi Nassehi NOR Egersunds IK K35-39 1:30:08 + 10:01

Siri Evensmo, vinner av klasse 35-39 år, løp på 1.20.08. (Foto: Kjell Vigestad)



Menn 35-39 år

1 452 Frew Zenebe Brkineh ETH Sandnes IL M35-39 1:06:25 2 458 John Christian Deighan NOR Asker Sk Friidrett M35-39 1:08:37 + 2:13 3 93 Martin Kaarby NOR Hind IK M35-39 1:10:31 + 4:07 4 129 Stian Eilertsen NOR Hind IK M35-39 1:10:52 + 4:28 5 551 Andreas Ree NOR Storebrand Sport / Milslukern / Frogner Runners M35-39 1:11:19 + 4:55



Kvinner 40-44 år

1 38 Silje Eklund NOR Skreia IL K40-44 1:18:16 2 20492 Kirsten Johanne Sandven NOR IL Koll K40-44 1:28:30 + 10:15 3 20373 Trude Gran Melbye NOR Royal Sportsklubb K40-44 1:31:07 + 12:52 4 20294 Anja Berge Gjellestad NOR Nydalens Skiklub K40-44 1:32:21 + 14:06 5 21240 Marte Bjørner Dybwad NOR K40-44 1:32:36 + 14:21



Menn 40-44 år

1 213 Martin Kjäll-Ohlsson NOR Vidar Sportsklubben M40-44 1:12:28 2 375 Kristoffer Jacobsen NOR Tyrving IL M40-44 1:14:35 + 2:08 3 3 Lars Hauge Hannisdal NOR M40-44 1:16:33 + 4:06 4 178 Arne-Martin Hægdahl Sørli NOR M40-44 1:18:21 + 5:54 5 322 Gisle Børge Furnes NOR Furnesbrødrene M40-44 1:18:50 + 6:22



Martin Kjäll-Ohlsson vant klasse 40-44 år på 1.12.28, - svensken som endelig også har fått norsk statsborgerskap. (Foto: Kjell Vigestad)



Kvinner 45-49 år

1 271 Jessica Gunnarsson NOR Vidar Sportsklubben K45-49 1:18:18 2 342 Marianne Standal NOR Molde Olymp - Friidrett K45-49 1:27:44 + 9:26 3 385 Tone Brodshaug NOR Skreia IL K45-49 1:29:27 + 11:10 4 58 Gerd-Elin Øien NOR Nordkyn IL K45-49 1:29:45 + 11:27 5 381 Mona Grindberg NOR Verdal Friidrettsklubb K45-49 1:30:20 + 12:02



Vinneren av klasse 45-49 år, Jessica Gunnarsson, løp sin nest beste halvmaraton noensinne. Persen satte hun i 2006, for 15 år siden, med 1.17.55. Nå ble det 1.18.18 og en sjetteplass totalt. (Foto: Kjell Vigestad)



Menn 45-49 år

1 379 Johnny Stensvold NOR Kristiansand Løpeklubb M45-49 1:13:26 2 539 Fredrik Kolverud NOR Vidar Sportsklubben M45-49 1:15:09 + 1:44 3 70 Geir Skaten NOR Gular IL M45-49 1:15:59 + 2:34 4 543 Ole André Hagen NOR Bækkelagets SK M45-49 1:17:26 + 4:01 5 402 Kenneth Breen NOR Høybråten og Stovner IL M45-49 1:18:25 + 5:00



Johnny Stensvold vant klasse 45-49 år på 1.13.26. Her ligger han i rygg på Håvard Klakegg som kom på 3. plass i U23-klassen med 1.13.42. (Foto: Kjell Vigestad)



2. plass i klasse 45-49 år gikk til Fredrik Kolverud på 1.15.09. (Foto: Kjell Vigestad)



Kvinner 50-54 år

1 20454 Nina Eskild Riege NOR Rustad IL K50-54 1:33:10 2 21447 Vibeke Larsen NOR Lyn Ski K50-54 1:34:05 + 56 3 20203 Rønnaug T. Skille NOR Team Skille K50-54 1:34:42 + 1:32 4 20302 Siri Ann Nyrnes NOR Strindheim il K50-54 1:35:19 + 2:09 5 20270 Brita Opheim Sauar NOR IL Koll K50-54 1:36:27 + 3:18



Menn 50-54 år

1 20432 Rashid Handule NOR BUL IL M50-54 1:14:22 2 540 Jon Per Nygaard NOR Ren-Eng FIK M50-54 1:16:06 + 1:45 3 302 Ole Kristian Sørland NOR Skiforeningen M50-54 1:18:07 + 3:45 4 369 Marius Pedersen NOR Nesodden IF M50-54 1:19:14 + 4:52 5 145 Ketil Helgevold NOR Skjalg IL M50-54 1:19:37 + 5:15



Rashid Handule, i aldersklasse 50-54 år, startet i lørdagens første startpulje, kl. 09:00, vant startpulja på 1.14.22. Ingen av dem som løp i samme aldersklasse i NM senere på dagen hadde bedre tid enn Handule. (Foto: Bjørn Johannessen)



Jon Per Nygaard kom på 2. plass i klasse 50-54 år med tiden 1.16.06. (Foto: Kjell Vigestad)



Ole Kristian Sørland, som ligger bakerst av disse tre, kom på 3. plass i klasse 50-54 år med 1.18.07. Fremst ligger Emilie Mo som vant U23 på 1.17.34. (Foto: Kjell Vigestad)



Kvinner 55-59 år

1 127 Rannei Sæther NOR Byåsen IL K55-59 1:30:00 2 20376 Marit Laulo NOR Equinor BIL Oslo K55-59 1:33:57 + 3:58 3 22419 Comfort Jansson NOR K55-59 1:37:57 + 7:57 4 22113 Ingunn Monsen NOR Vidar Sportsklubben K55-59 1:40:57 + 10:57 5 20220 Torunn Holtan NOR Gjerpen IF - Friidrett K55-59 1:41:05 + 11:06

Rannei Sæther (nr. 127) vant klasse 55-59 år på 1.30.00. (Foto: Kjell Vigestad)



Menn 55-59 år

1 331 Abdeslam Naji NOR BUL IL M55-59 1:18:55 2 430 Anton Bueie NOR Sportsklubben Kraft M55-59 1:19:45 + 50 3 422 Per Vidar Fjeld NOR Kongsvinger IL Friidrett M55-59 1:20:11 + 1:16 4 20 Terje Stepaschko NOR M55-59 1:24:57 + 6:02 5 405 Johnny Stensrud NOR Rygge IL M55-59 1:26:00 + 7:05



Abdeslam Naji (331) vant klassen 55-59 år på 1.18.55. Helt til høyre sees Silje Eklund som vant 40-44-årsklassen på 1.18.16 og ble norsk mester på maraton tidligere i år. (Foto: Kjell Vigestad)



Kvinner 60-64 år

1 22 Julika Fidjeland NOR Kristiansand Løpeklubb K60-64 1:35:03 2 22492 Tove Vidje NOR Kjelsås IL K60-64 1:45:03 + 10:01 3 21297 Wenche Rasch NOR Rustad IL K60-64 1:45:07 + 10:05 4 23322 Anne-Brit Strandset NOR Romerike Runners team K60-64 1:48:33 + 13:31 5 23159 Heidi Rustad NOR Høvik IF K60-64 1:49:19 + 14:16

Julika Fidjeland vant klasse 60-64 år på 1.35.03. (Foto: Kjell Vigestad)



Menn 60-64 år

1 373 Andreas Engebretsen NOR Heming IL M60-64 1:18:30 2 149 Kjell Arne Olsen NOR Lørenskog Friidrettslag M60-64 1:22:48 + 4:18 3 113 Jan Inge Dahl NOR Mehamn IL M60-64 1:24:05 + 5:35 4 151 Rune Eriksen NOR Rygge IL M60-64 1:24:21 + 5:51 5 20465 Pål Simonsen NOR Bodø Friidrettsklubb M60-64 1:25:47 + 7:17



Andreas Engebretsen vant klasse 60-64 år på 1.18.30. (Foto: Kjell Vigestad)



2. plass i klassen 60-64 år gikk til Kjell Arne Olsen på 1.22.48. (Foto: Kjell Vigestad)



Kvinner 65-69 år

1 192 Kristin Isachsen NOR Asker Sk Friidrett K65-69 1:45:58 2 24335 Gro Anni Gjedrem NOR K65-69 1:58:10 + 12:13 3 23383 Nina Elisabeth Wasberg NOR K65-69 1:59:45 + 13:47 4 23244 Anne Søbstad Rye NOR Team Kondis / GE Healthcare K65-69 2:00:12 + 14:14 5 24033 Liv Bentzen NOR Sport Torghatten IL K65-69 2:04:34 + 18:36



Menn 65-69 år

1 20043 Steinar Skaar NOR Løpsklubben 1814 BIL M65-69 1:33:16 2 273 Sverre Sande NOR IL Brodd M65-69 1:34:09 + 53 3 20105 John Øverbø NOR Jaer Løpeforening M65-69 1:40:18 + 7:02 4 20219 Svein Stranddal NOR Gjerpen IF Allianse - Friidrett M65-69 1:41:06 + 7:51 5 21348 Sigmund Jensen NOR Romerike Runners Team M65-69 1:41:16 + 8:00



Sverre Sande kom på 2. plass i klassen 65-69 år med tiden 1.34.09. (Foto: Kjell Vigestad)



Kvinner 70-74 år

1 160 Ingunn Ytrehus NOR Romerike Ultraløperklubb K70-74 1:57:28 2 25064 Magni Hals Engseth NOR K70-74 2:29:05 + 31:38



Menn 70-74 år

1 20280 Torstein Rudihagen NOR M70-74 1:30:37 2 388 Håkon Haugen NOR Lillehammer IF M70-74 1:36:11 + 5:34 3 241 Baard Meidell Johannesen NOR BUL IL M70-74 1:40:42 + 10:06 4 22223 Petter Marum NOR Lillehammer Skiklub M70-74 1:45:11 + 14:34 5 23380 Stein Mathiesen NOR M70-74 1:56:49 + 26:12

I alderskalssen menn 70-74 år vant Torstein Rudihagen på 1.30.37. Med dette satte han samtidig ny aldersrekord i klassen. Den gamle tilhørte Eilif Villanger på 1.31.33 og ble satt på Jessheim i oktober i fjor.



Kvinner 75-79 år

1 25407 Ragnhild Koren NOR K75-79 2:36:47



Menn 75-79 år

1 23477 Axel Henrik Staib NOR Rygge IL M75-79 1:53:37 2 24165 Frode Brandal NOR Ik Hero M75-79 1:57:09 + 3:32 3 24184 Asbjørn Kvernrød NOR Gular IL M75-79 2:00:15 + 6:39 4 24349 Kjell Olav Stinessen NOR Kjell M75-79 2:03:42 + 10:06 5 23348 Tore Mundal NOR Lom IL M75-79 2:08:09 + 14:32



Menn 80-84 år

1 24466 Inge Nesbø NOR M80-84 2:08:42 2 488 Aksel Løvenholm NOR Hovding TIL M80-84 2:22:28 + 13:47



Aksel Løvenholm, aldersklasse 80-84 år, løp på 2.22.28 og kom på 2. plass i klassen. (Foto: Kjell Vigestad)



Synshemmede kvinner

1 22044 Kirsti Skorge NOR Vidar Sportsklubben KFH 1:57:32 2 22341 Åste Norem NOR Team RP KFH 1:58:33 + 1:01 3 22057 Anita Fjeldaas NOR Team RP KFH 2:14:31 + 16:59



Synshemmede menn

1 37 Per-Einar Torbergsen NOR Team RP MFH 1:30:52 2 22430 Terje Gravvold NOR Team RP MFH 1:36:25 + 5:34 3 21090 Andreas Havsberg NOR Vidar Sportsklubben MFH 1:47:42 + 16:50 4 22278 Lars Bjørndal NOR Team RP MFH 1:50:13 + 19:22 5 22056 Kai Glenn Borgersen NOR Team RP MFH 1:50:17 + 19:26

Per-Einar Torbergsen vant klassen for synshemmede med tiden 1.30.52. Her ligger han i rygg på sin ledsager. (Foto: Kjell Vigestad)

