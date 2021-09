Som i fjor arrangerte Oslo Maraton et virtuelt løp, men denne gang nok med større konkuranse fra den ordinære utgaven av løpet og andre løp som var tilbake etter å ha vært avlyst i fjor. Sammenlikner man deltagertall var det 2801 som løp Oslo Maraton virtuelt i fjor mot 276 i år, mens årets ordinære løp hadde 4898 deltagere.

Fordelt på distanser var 10 km størst med 115 deltagere, fulgt av halvmaraton og 3 km med henholdsvis 91 og 37 deltagere, mens de lengste distansene maraton og Trippelen (73.3 km) hadde henholdsvis 26 og 5 deltagere. I tillegg var det 2 deltagere i racingklassen på 3 km.

I årets virtuelle løp, som pågikk uka i forkant av det ordinære løpet og ut løpshelgen, var det deltagere fra 20 nasjoner og utenlandsdeltagelsen utgjorde med 50 løpere omlag 18 % av deltagelsen totalt. Av løpere fra andre nasjoner var det flest fra Tyskland med 11, hvoretter USA hadde 8 og Storbritannia og Sverige hver hadde 6 deltagere.

I tillegg til de vanlige reglene for virtuelle løp hadde Oslo Maraton i år også laget noen ekstra regler for de som ønsket å konkurrere om pallplasser. Disse inkluderte blant at løypa ikke kunne ha netto fall, at baneløp ikke var godkjent og krav om fil-dokumentert tid. Om dette sikret at alle resultater er reelle kan likevel være diskutabelt, og på listene over de tre beste kvinner og menn på hver distanse gitt under er det satt (*) ved noen resultater som bør kunne regnes som usikre.

De beste løpene i den virtuelle utgaven av Oslo Maraton:

3 km menn

1 Jo Jøran Lysberg NOR M60-64 0:14:10 2 Morten Toft DEN M40-44 0:15:00 3 Kamil Barglowski POL M14-17 0:15:13



3 km kvinner

1 Sofie Manum-Farstad NOR 0:13:50 2 Stine Rishaug Bergset NOR K23-34 0:14:33 3 Hanne Brekken Oppedal NOR K35-39 0:14:59



10 km menn

1 Gustav Bergan NOR M20-22 0:36:58 (*) 2 Marius Wiker Engelund NOR M23-34 0:44:02 3 Jan-Helge Balto NOR M65-69 0:45:51



10 km kvinner

1 Hanne Bergstrøm NOR K50-54 0:49:12 2 Helle Fagerhøi NOR K23-34 0:49:24 3 Lena Nyheim Igari NOR K45-49 0:51:34



Halvmaraton menn

1 João Eiras POR M35-39 1:24:07 2 Geir Aslak Kinden NOR M35-39 1:30:18 3 Till Halbach GER M45-49 1:31:07



Halvmaraton kvinner

1 Pernille Halle NOR K23-34 1:32:28 2 Henriette Solberg Johannessen NOR K23-34 1:33:58 3 Sine Martine Steien NOR K23-34 1:47:09



Maraton menn

1 Gustav Bergan NOR M20-22 2:30:03 (*) 2 Odd Ivar Solvold NOR M50-54 3:05:56 3 Luis Narvaez USA M45-49 3:09:30



Maraton kvinner

1 Gladys Asne PHI K40-44 2:58:31 (*) 2 Camilla Slorafoss NOR K23-34 4:04:53 3 Lauren Jensen NOR K35-39 4:10:36



Trippelen menn

1 Geir Nygård NOR M50-54 6:33:09 2 Stian Øidvin NOR M35-39 8:32:40 3 Tor Inge Stokke NOR M50-54 9:31:14

Alle resultater: Oslo Maraton virtuelt 2021