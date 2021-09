Det var drømmeforhold for løping i den flate løypa ikke langt fra Gardermoen, med lett bris og 14 grader. Christian Børs Lind var en av dem som benyttet anledningen godt og satte norsk rekord på 5 km i klasse 80-84 år. Han hadde sjøl den gamle, satt under Hedersløpet i fjor på 23.40. Nå forbedra han den med 16 sekunder til 23.24.

Christian Børs Lind har gradvis nærma seg toppen av veteranstatistikken, og sammenlignet med sine konkurrenter har han hatt veldig lite tilbakegang fra klasse til klasse. Christian har de siste 16 åra gradvis klatra høyere opp på alle-tiders-statistikken for veteraner:



Klasse Plass Utøver Tid Løp 65-69 år 25 Christian Børs Lind 20.02 Ryeløpet -05 70-74 år 9 Christian Børs Lind 20.50 Fornebuløpet -11 75-79 år 4 Christian Børs Lind 22.30 Fornebuløpet -15 80-84 år 1 Christian Børs Lind 23.24 Rekordløpet -21

Christian Børs Lind som fyller 81 år i november, har i år satt klasserekord på både 5 og 10 km. Begge rekordene har han satt i Rekordløpet. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



5 kilometeren ble vunnet av Maren Karlsen Bekkestad og Magnus Solberg på henholdsvis 18.24 og 15.46. I alt fullførte 26 løpere 5 kilometeren, og bare 3 av dem var kvinner.



Maren Karlsen Bekkestad fra Sturla fløy lett over asfalten og vant kvinneklassen med 18.24. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Kjersti Christina Moody fra Årvoll og Romerike Ultraløperklubb ble nummer to på 20.23. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Magnus Salberg var ganske suveren og vant med over halvminuttet foran andremann. Tiden ble 15.46. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Christian Prestegård var godt fornøyd med 20.30 og årsbeste. Det var også hans beste resultat på 5 km på fire år. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Terje Aspegren ble sist på 5 km, men løp på respektable 30.21, noe som tilsvarer 6.04 per kilometer i snitt. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Monica Skalmeraas og Finn Håkon Rødland vant halvmaraton

På halvmaraton var det med bare tre deltakere, ei kvinne og to menn.





Monica Skalmeraas var en av kun tre som løp halvmaraton. Dama fra Trøndelag vant på 1.34.25. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Finn Håkon Rødland er innehaver av verdens største arkiv av norsk black metal. Da passet det bra at han vant halvmaratonløpet på Sand, kun et par kilometer fra der Mayhem hadde sin legendariske konsert på Folkets hus 3. februar 1990. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Halvmaraton kvinner Brutto Netto 1 Monica Skalmeraas 40-44 01:34:25 01:34:22 Halvmaraton menn 1 Finn Håkon Rødland Kiss Army Norway 45-49 01:30:41 01:30:39 2 Juris Grunte 40-44 01:36:16 01:36:15

Annette Sande og Ole Hermann Røhr raskest på maraton

På maraton fullførte til sammen 14 løpere, og 4 av dem var kvinner. Annette Sande tok en klar seier med 3.06.52. Suveren var også Ole Hermann Røhr som løp på 2.35.25.



Annette Sande vant maratondistansen for kvinner på 3.06.52. Her drar hun på Joel Lund (444) som løp på 3.10.45 og Thomas Kristoffersen (469) som løp på 3.06.39. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Isabel Aarnes fra Romerike Ultraløperklubb er alltid blid og liker seg best når løpene blir lange og langvarige. 4.17.16 ble det på Isabel denne gangen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Julie Sveen (465) og Therese Hagquist (462) løp maratondistansen sammen og kom inn på henholdvis 4.54.08 og 4.54.12. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Starten på halv- og helmaraton har nettopp gått, og vinner på maraton Ole Hermann Røhr (472) tok ledelsen fra første meter. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





2.35.25 var pers med nesten tre minutter for Ole Hermann Røhr som kun har løpt to maratonløp i sitt liv. Det andre, og maratondebuten, var i 2015 da han løp på 2.38.23 under Oslo Maraton og ble nummer 8. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Alle resultat