Rapport fra Tor Jarle Bolme i Rindal IL



I alt samlet løpet 216 deltakere med 24 i konkurranseklassene og 192 i trimklassen uten tidtaking. Antall konkurranseløpere er på samme nivå som de siste årene, og man kunne ikke forvente økning med den «tette» terminlista man har hatt i høst. I tillegg til de faste løpene har også avlyste løp fra i vår kommet i tillegg.

Men arrangøren kunne ha ønsket seg at flere av de som ser på egen klokke i trimklassen, hadde stilt i fellesstarten. Løpet samler stort sett lokale løpere, og et årlig deltakerantall rundt 200 er bra tatt i betrakting av løpet går hvert år midt under jakta i en liten kommune med sterke jakttradisjoner.

Dette var den 38. utgaven av Lina Roindt, noe som gjenspeiles på løpets statistikksider. Der er det blant annet en eksklusiv adelskalender som samler alle som løper under 40 minutter. Så langt er det 117 som har klart det, i år kom det til 4 nye navn. Statistikken «passeringstider» har vært ført siden 1989!



Det var mange blide jenter å se i trimklassen. (Foto: Tor Jarle Bolme)



Resultat Lina Roindt 2021

G 12-14 1 Lars Wangen Svorkmo N.O.I. 52.36 Magnus Øyen Rindal IL DNF K 21-34 1 Siren Wivesoll 58.31 K 40-44 1 Inger Elisabeth Grønningen Lensvik IL 46.41 K 55-59 1 Berit Vestermo Namdal løpeklubb 50.50 M 15-20 1 Vegard Warnes Svorkmo N.O.I. 36.28 2 Olav Fugelsøy Rindal IL 38.03 3 Noa Sæterbø Raaen Rindal IL 45.07 M 21-34 1 Gjermund Løfald Rindal IL 38.44 2 Sigmund Ofstad Rindal IL 38.58 3 Terje Dahlberg Rindal IL 40.14 4 Vebjørn Trønsdal Bævre Rindal IL 41.16 5 Anders Løfald Rindal IL 42.29 6 Max Bergström Rindal IL 43.11 7 Arne Berg Svorkmo N.O.I. 43.30 8 Ole Sæterbø Rindal IL 43.58 M 35-39 1 Markus Hauge-Espelien Rindal IL 37.26 M 40-44 1 Birger Løfaldli Rindal IL 39.43 M 45-49 1 Knut Wangen Svorkmo N.O.I. 43.00 M 50-54 1 Ola Andreas Skjermo Rindal IL 47.32 2 Terje Førland Lensvik IL 54.20 M 65-69 1 Otto Helge Reitan IL Leik 50.59 M 70+ 1 Edvin Bakken Rindal IL 59.11 2 Hagbart Vebostad Strindheim IL 1.04,37



Ei lang rekke av "spasertrimmere" deltok også i Lina Roindt. (Foto: Gunnar Bureid))