Landeveisløpet på 13,5 km har blitt arrangert uavbrutt i nordmørsbygda hvert år siden 1973. Torvikbukt Rundt er det andre store løpet som det vesle laget arrangerer på ei uke.

Sist lørdag (18. september) arrangerte idrettslaget i Gjemnes ‘Torvikbukt 6 topper’ eller «Norges hardeste halvmaraton» som laget gjerne omtaler det, for 18. gang. Og kommende lørdag (25. september) er det altså fylkets eldste landeveisløp som står for tur for 49. gang; selve «høstklassikeren på Nordvestlandet».

Løpet følger den originale løypa fra 1973 som er 13,5 km lang og som har et underlag av både på asfalt og grus. Løypa er småkupert, og er spesielt kjent for stigninga ved hoppbakken Vollabakken omtrent midt i løypa.

- I tillegg til hovedløpet har vi ei familieløype på 7 km, en uhøytidelig bedriftskonkurranse, kåring av beste femmannslag, ekstrapremie for løyperekord og kåring av sammenlagtvinner der tida fra ‘Torvikbukt Rundt’ vektes mot tida fra ‘Torvikbukt 6 topper’, sier Carl Gunnar Orset i friidrettsgruppa i Torvikbukt IL.

Påmelding foregår via nettsida torvikbukt.no fram til fredag kveld. Det er også mulig å etteranmelde seg ved frammøte selve løpsdagen.

- Vi er glade for å ønske velkommen både løpere og turgåere tilbake til Torvikbukt. I fjor hadde vi strenge smittevernregler og puljevis oppdelt startfelt. I år er restriksjonene noe mildere, og vi satser på fellesstart med tilstrekkelig avstand, sier Terje Humstad, leder i Torvikbukt idrettslag. – Og kiosken i Gjemneshallen, ofte omtalt som ‘kakebordet’, er endelig tilbake. – Dette arrangementet er et stort høydepunkt i bygda vår, og ekstra stort blir det dersom mange fra regionen tar turen til oss på lørdag.

Istad Kraft, som er sponsor for Torvikbukt Idrettslag, stiller med egen, ekstra drikkestasjon med musikk og god stemning i siste del av løypa. Sammen med andre sponsorer bidrar de også med uttrekkspremier.

Nittiårsjubileet som var planlagt gjennomført lørdag kveld, er av smittevernhensyn utsatt til 6. november.

Kontaktpersoner for media:

Daniel Kvalvik (459 75 983) og Tore Humstad (901 40 850)



Den første av seks startpuljer rett etter startskuddet i 2020 (foto: Torvikbukt IL/Daniel Kvalvik)



Johan Bugge i ensom majestet opp den beryktede Vollabakken i 2020, ved hoppbakken i Torvikbukt, omtrent halvveis i løpet (foto: Sander Engdahl/Torvikbukt Idrettslag)



Helene Herje er første kvinne på vei inn i målområdet i sitt første Torvikbukt Rundt i 2020 (foto: Sander Engdahl/Torvikbukt Idrettslag)



GJØCO AS ble sprekeste bedrift i 2020. De stilte med seks personer fra lønningslista til start i konkurranseklassene (foto: Daniel Kvalvik/Torvikbukt IL)

Løypekart Torvikbukt Rundt.